03.02.2019 10:46  Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust

Shing Lyu, один из разработчиков движка Servo и участник перевода на Rust CSS-движка Firefox, развивает проект RustPython по созданию интерпретатора языка программирования Python, написанного на языке Rust. Проект нацелен на обеспечение совместимости с CPython 3.5.0 и более новыми выпусками. RustPython состоит из парсера кода на Python в абстрактное синтаксическое дерево (AST), компилятора AST в байткод и виртуальной машины для выполнения байткода. Для оценки текущего состояния разработки запущена web-демонтрация на основе интерпретатора, скомпилированного в WebAssembly. Код распространяется под лицензией MIT.



