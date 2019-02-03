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03.02.2019 10:46  Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust

Shing Lyu, один из разработчиков движка Servo и участник перевода на Rust CSS-движка Firefox, развивает проект RustPython по созданию интерпретатора языка программирования Python, написанного на языке Rust. Проект нацелен на обеспечение совместимости с CPython 3.5.0 и более новыми выпусками. RustPython состоит из парсера кода на Python в абстрактное синтаксическое дерево (AST), компилятора AST в байткод и виртуальной машины для выполнения байткода. Для оценки текущего состояния разработки запущена web-демонтрация на основе интерпретатора, скомпилированного в WebAssembly. Код распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 1.32
  4. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  5. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.6.0, компилятора для языка Python
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: python, rust
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  • 1.1, Аленевод (?), 10:52, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Больше прослоек богу прослоек!
    Ждём теперь переписывания Rust на джаваскрипте и исполнения в Файрфоксе.
     
     
  • 2.2, ананас (?), 10:58, 03/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На ссылку ткни, уже работает в браузере
     
  • 2.3, Анонизм (?), 11:01, 03/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сначала компилятор Rust, переписанный на Python...
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:08, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интерпретаторов питона итак хватает, нужен 100% совместимый с CPython JIT или вообще компилятор (Nuitka пока сырая).
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что у него с совместимостью с FFI CPython и наличием GIL?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:39, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С ним то питон не тормозит?
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:41, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем это нужно? Просто "чтобы не на
    Си"?
     

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