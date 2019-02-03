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03.02.2019 10:15  Выпуск GNU Binutils 2.32

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.32, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка 32-разрядной процессорной архитектуры C-SKY (ABIv2), развиваемой одноимённой китайской компанией для создания SoC для различных потребительских устройств. Для работы требуется наличие glibc 2.29, gcc 9.0 и ядра Linux 4.20;
  • В ассемблер для систем x86 добавлены опции: "-mvexwig=[0|1]" для управления кодированием игнорируемых (WIG, VEX.W-ignored) VEX-инструкций и "-mx86-used-note=[yes|no]" для генерации примечаний к свойствам;
  • В ассемблере для MIPS добавлена поддержка инструкций Loongson EXTensions R2 (EXT2) и Loongson EXTensions (EXT), а также расширений Loongson Content Address Memory (CAM) ASE и мультимедийных наборов инструкций Loongson MultiMedia Instructions (MMI) ASE;
  • В утилитах addr2line, c++filt, nm и objdump по умолчанию реализовано ограничение максимальной рекурсии, допускаемой при разборе строк;
  • В утилите objdump в параметре "--disassemble" реализована возможность указания символьного блока для начала дизассемблирования;
  • В компоновщике BFD теперь выводятся корректные изменения map-файла при выполнении операции слияния GNU-свойств;
  • В компоновщике GOLD расширены сообщения с предупреждениями о перемещениях (relocations), ссылающихся на отброшенные секции.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/binu...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.31
  3. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.28
  4. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.25
  5. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: binutils
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  • 1, Аноним (1), 10:19, 03/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А какой у них паритет с gdb? Они же в одном репозитарии лежат, а версии разные.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:47, 03/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
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