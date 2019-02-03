03.02.2019 10:15  Выпуск GNU Binutils 2.32

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.32, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии: Добавлена поддержка 32-разрядной процессорной архитектуры C-SKY (ABIv2), развиваемой одноимённой китайской компанией для создания SoC для различных потребительских устройств. Для работы требуется наличие glibc 2.29, gcc 9.0 и ядра Linux 4.20;

В ассемблер для систем x86 добавлены опции: "-mvexwig=[0|1]" для управления кодированием игнорируемых (WIG, VEX.W-ignored) VEX-инструкций и "-mx86-used-note=[yes|no]" для генерации примечаний к свойствам;

В ассемблере для MIPS добавлена поддержка инструкций Loongson EXTensions R2 (EXT2) и Loongson EXTensions (EXT), а также расширений Loongson Content Address Memory (CAM) ASE и мультимедийных наборов инструкций Loongson MultiMedia Instructions (MMI) ASE;

В утилитах addr2line, c++filt, nm и objdump по умолчанию реализовано ограничение максимальной рекурсии, допускаемой при разборе строк;

В утилите objdump в параметре "--disassemble" реализована возможность указания символьного блока для начала дизассемблирования;

В компоновщике BFD теперь выводятся корректные изменения map-файла при выполнении операции слияния GNU-свойств;

В компоновщике GOLD расширены сообщения с предупреждениями о перемещениях (relocations), ссылающихся на отброшенные секции.



