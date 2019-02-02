02.02.2019 18:46  Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0

> А вообще реально восстановить не монтирующийся пул в 500Г у zfs нет понятия "немонтирующийся", есть понятие "неимпортируемый". У оригинальной zfs в оригинальной соляре иногда отладочными средствами удавалось сделать развалившийся до неимпортирующегося состояния пул обратно импортируемым и дальше уже прогнать scrub (или еще бывает - пул импортируется, но scrub виснет, как и процессы, обратившиеся к неудачным местам на fs). для этого требовалось много ненужных знаний о внутренних структурах как самой fs, так и кода в ядре (потому что неимпортируемость того, что в принципе можно восстановить, как и повисания scrub - это баг в ядре, неверно обрабатывающем сложную ситуацию - простые, между прочим, покрыты тестами) и два отладчика - zdb и ядерный. Вообще же предполагается что все подобные проблемы решаются автоматически, а если не решаются, не смотря на все подложенные соломинки, то значит там уже просто нечего и не из чего восстанавливать. Но, к сожалению, остаются еще баги. В том числе новые, привнесенные в версию ZOL.