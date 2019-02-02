02.02.2019 18:46  Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0

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|3.16, пох (?), 20:30, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ее скоро ни у кого не будет - доломают те что остались, а потом и из ведра радостно выпилят.
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|2.4, Henry (??), 19:15, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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+1! Такая система должна запускаться на старых машинах. И чего она так растостела? Раньше влезала на miniCD.
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|2.10, Henry (??), 19:28, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вполне не плоха MagOS на основе Росы, для флэшечного дистра очень хороша.
Есть 32-х битная сборка.
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|1.6, jOKer (ok), 19:23, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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>Новая версия примечательна уходом от использования в качестве основы наработок дистрибутива Gentoo в пользу пакетной базы Arch Linux.
Хороший был инструмент, полезный. Прощай, SystemRescueCd.
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|1.8, Vee Nee (?), 19:26, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Надеюсь вариант загрузки по умолчанию по прежнему без гуя. Иногда приходится через пол мира через какой-нибудь iDRAC пригонять образ и ждать... ждать.. ждать...
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|2.37, Michael Shigorin (ok), 21:51, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А посмотрите опять же ALT Rescue -- там для такого есть вариант "по максимуму молча загрузиться с DHCP, придумать пароль для ssh, вывести его на консоль вместе с адресом", выбирается в две кнопки по <a><Enter>. Провайдеры знакомые попросили сделать.
По умолчанию тоже только текст -- собственно, на отсутствие libX11 тест при сборке.
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|1.9, Аноним (9), 19:28, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Кто-нибудь знает какой-нибудь live дистрибутив на основе Debian без графического окружения? Arch мне лично не совсем подходит, т.к. зачастую там требуется интернет-подключение.
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|2.13, rinat85 (?), 20:02, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Можно сам дебиан поставить сразу со всем необходимым (включая firmware-linux firmware-atheros firmware-realtek) и на основе собрать собственный лайв-образ (к тому же можно обновлять его будет и изменять под нужды)
Всё удивляюсь чего в системрескью по умолчанию не добавляют zfsonlinux, годнота ведь, и нужная очень годнота... приходится искать отдельно...
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|3.14, пох (?), 20:28, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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не добавляют потому что ссыкуны и очень боятся неправильных лицензий (как будто орацл пошевелится вообще выяснять имя и адрес каждого васяна, включившего модуль в свою нескучную сборку)
но оно совершенно ненужно - если пул у тебя уже не импортится, тут что пнем об сову, что совой об пень. Раньше можно было помучаться с тру соляркой, но сейчас формат пула несовместим в принципе.
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|4.18, Martin (??), 20:40, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тру солярка ща развалилась на несколько дистрибов.
1 - собстно соляра
2 - опен солярис - его закрыли из-за бодалова насчет названия...
3 - опен индиана - продолжения опен соляры,полностью бесплатный,относится к ответвлениям соляриса... специфичен в настройках и используемых процессорах.
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|5.42, пох (?), 22:17, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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тру никуда развалиться не может. Она одна, и она, к сожалению, у оракла. Поэтому для ремонта рухнувшей zol бесполезна.
опениндиана трудами копипастеров забралась в тупик, и, похоже, joyent ее решил там в тупичке и зако...нувыпоняли окончательно.
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|4.26, псевдонимус (?), 21:06, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А вообще реально восстановить не монтирующийся пул в 500Г? Я так понимаю даже оригинальной зфс такое не предусмотрено, но может есть какие-то извращения?
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|5.43, пох (?), 22:27, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вообще реально восстановить не монтирующийся пул в 500Г
у zfs нет понятия "немонтирующийся", есть понятие "неимпортируемый". У оригинальной zfs в оригинальной соляре иногда отладочными средствами удавалось сделать развалившийся до неимпортирующегося состояния пул обратно импортируемым и дальше уже прогнать scrub (или еще бывает - пул импортируется, но scrub виснет, как и процессы, обратившиеся к неудачным местам на fs).
для этого требовалось много ненужных знаний о внутренних структурах как самой fs, так и кода в ядре (потому что неимпортируемость того, что в принципе можно восстановить, как и повисания scrub - это баг в ядре, неверно обрабатывающем сложную ситуацию - простые, между прочим, покрыты тестами) и два отладчика - zdb и ядерный.
Вообще же предполагается что все подобные проблемы решаются автоматически, а если не решаются, не смотря на все подложенные соломинки, то значит там уже просто нечего и не из чего восстанавливать.
Но, к сожалению, остаются еще баги. В том числе новые, привнесенные в версию ZOL.
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|6.47, псевдонимус (?), 22:55, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>у zfs нет понятия "немонтирующийся"
Да, я самопоправился коментом ниже.
Вот такой вопрос. Если ЗФС так тесно связана с соляровым ядром то остаётся 2 пути: либо адаптировать её под ядра бсд и линукс (думаю это её похоронит), либо ядра под неё. Как было бы правильнее?
ЗЫ: насколько тебя понял неимпортирующийся пул зфс не под саляркой это хорошее, надёжное кладбище информации.
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|3.39, Michael Shigorin (ok), 21:54, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В альтовскую спасалочку кладу fuse-zfs, ZoL тоже не боюсь -- могу добавить, если есть кому проверить.
Вообще обращайтесь, да его и под себя несложно пересобрать с использованием стартеркита builder ;-)
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|2.15, пох (?), 20:30, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ubuntu live installer ;-)
таки да, без.
Но без интернета, таки снова здравствуйте, не жилец.
современный "live", мда.
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|4.46, пох (?), 22:37, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну, поскольку я не "компьютерный мастер, ремонт ноутбуков, апгрейд, установка 1С, настройка майнингферм" и "работаю в о-фи-се" - я решил проблему локальным зеркалом. Оно еще и от внезапно наступившего чебурнета поможет в случае чего.
А восстановительную флэшку можно сделать из чего угодно, хоть из той же убунты, просто поставившись на нее вручную - смысла в rescuecd для современных систем в общем-то давно уже нет.
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|5.50, Аленевод (?), 23:20, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Убунта тяжелее. В неё надо долго пихать руками нужный софт, тогда как здесь он искаропки.
И ещё на SystemRescueCd, помимо линукса, было несколько приятных дискетных образов, вроде NT Password Recovery.
Усё пропало, шехв, усё пропало! ©
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|1.19, Аноним (19), 20:46, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>Размер загрузочного образа увеличен с 585 Мб до 931 Мб. 32-разрядные сборки заменены на 64-разрядные (x86_64). Поддержка 32-разрядных систем прекращена.
Инновации.
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|2.40, Michael Shigorin (ok), 21:57, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А я-то переживал, когда у меня спасательный образ с трёхсот метров потолстел сперва до четырёхсот, сейчас уже до 569... но всё равно меньше обеих указанных цифр, если что.
Так-то gparted и базовые вещи в любой альтовой графической регулярке есть.
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