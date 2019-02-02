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02.02.2019 18:46  Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0

Представлен релиз SystemRescueCd 6.0.0, специализированного LiveCD-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа - 931 Мб.

Новая версия примечательна уходом от использования в качестве основы наработок дистрибутива Gentoo в пользу пакетной базы Arch Linux. Для сборки задействован набор скриптов archiso. Размер загрузочного образа увеличен с 585 Мб до 931 Мб. 32-разрядные сборки заменены на 64-разрядные (x86_64). Поддержка 32-разрядных систем прекращена.

Графическое окружение основано на Xorg Server 1.20.3 и Xfce 4.12. Для настройки раскладки клавиатуры добавлена загрузочная опция "setkmap=xx". Обновлены версии компонентов, включая ядро Linux 4.19.19, e2fsprogs-1.44.5, xfsprogs-4.19.0, btrfs-progs-4.19.1, gparted-0.33.0 и lvm2-2.02.183.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.system-rescue-cd.or...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 4.0.0
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 27.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.30
  6. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemrescuecd
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  • 1.1, Аноним (1), 19:05, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну вот как раз для целей восстановления - 32 битная сборка и не помешала бы
     
     
  • 2.2, 1 (??), 19:12, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Так у арча ее нет.
     
     
  • 3.16, пох (?), 20:30, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ее скоро ни у кого не будет - доломают те что остались, а потом и из ведра радостно выпилят.
     
  • 2.4, Henry (??), 19:15, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    +1! Такая система должна запускаться на старых машинах. И чего она так растостела? Раньше влезала на miniCD.
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 21:44, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Берите: http://altlinux.org/rescue (и да, sysvinit, но есть и servicectl).
     
     
  • 3.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:33, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Традиционный вопрос: для загрузки с флешки её надо форматировать, или запустится с произвольной папки, если я грамотно настрою загрузчик? 😈
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:14, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А всё начиналось с 200 МБ Ну и нах он теперь нужен при таком раскладе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, псевдонимус (?), 21:01, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь проще собрать самому.
     
     
  • 3.33, Michael Shigorin (ok), 21:45, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну я и собираю, только с другими тоже делюсь.  Ядро с горкой модулей и горка фирмварей сейчас много места занимают, факт.
     
     
  • 4.36, псевдонимус (?), 21:51, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе проще,ведь это твоя работа. Мне очень понравился слакс7, бери и собирай что хочешь, но теперь он мёртв(
     
  • 2.29, Аноним84701 (ok), 21:19, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А всё начиналось с 200 МБ?. Ну и нах он теперь нужен при таком раскладе?

    Начиналось все с загрузочных образов размером 9x9 см :)
    https://pic4a.ru/92/mcN.jpg

     
  • 1.5, Аноним (5), 19:19, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Посоветуйте легкий и не такой огромный аналог, лучше на основе Debian
     
     
  • 2.10, Henry (??), 19:28, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вполне не плоха MagOS на основе Росы, для флэшечного дистра очень хороша.
    Есть 32-х битная сборка.
     
     
  • 3.34, Michael Shigorin (ok), 21:46, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И ещё у MagOS очень вменяемый разработчик; он, кстати, и на базе моих стартеркитов делал: https://forum.altlinux.org/index.php?topic=33970
     
  • 2.30, Аноним (30), 21:20, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    finnix все еще мал https://www.finnix.org/
     
  • 2.35, Michael Shigorin (ok), 21:48, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://livecdlist.com/purpose/system-administration/ (но там данные года два-три как не обновлялись)

    https://alternativeto.net/software/systemrescuecd/?platform=linux

     
  • 1.6, jOKer (ok), 19:23, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >Новая версия примечательна уходом от использования в качестве основы наработок дистрибутива Gentoo в пользу пакетной базы Arch Linux.

    Хороший был инструмент, полезный. Прощай, SystemRescueCd.

     
     
  • 2.49, Аленевод (?), 23:03, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот да. Взяли и угробили на ровном месте. Что это за болезнь такая — свои же труды на пыль пускать?
     
  • 1.7, miramir (?), 19:26, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы тогда alpine выбрали
     
     
  • 2.24, псевдонимус (?), 21:02, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он специфичный, даже глибс нет.
     
  • 1.8, Vee Nee (?), 19:26, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь вариант загрузки по умолчанию по прежнему без гуя. Иногда приходится через пол мира через какой-нибудь iDRAC пригонять образ и ждать... ждать.. ждать...
     
     
  • 2.25, бублички (?), 21:04, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не умеешь PXE? тогда жди, жди, жди
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 21:51, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А посмотрите опять же ALT Rescue -- там для такого есть вариант "по максимуму молча загрузиться с DHCP, придумать пароль для ssh, вывести его на консоль вместе с адресом", выбирается в две кнопки по <a><Enter>.  Провайдеры знакомые попросили сделать.

    По умолчанию тоже только текст -- собственно, на отсутствие libX11 тест при сборке.

     
  • 1.9, Аноним (9), 19:28, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает какой-нибудь live дистрибутив на основе Debian без графического окружения? Arch мне лично не совсем подходит, т.к. зачастую там требуется интернет-подключение.
     
     
  • 2.11, Вовик (??), 20:02, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я для этих целей clonzilla использую. Там и дисковые утилиты и поддержка разных ФС.
     
  • 2.12, jalavan (ok), 20:02, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    devuan_jessie_1.0.0_i386_minimal-live.iso
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 20:35, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо, спасибо.
     
  • 2.13, rinat85 (?), 20:02, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно сам дебиан поставить сразу со всем необходимым (включая firmware-linux firmware-atheros firmware-realtek) и на основе собрать собственный лайв-образ (к тому же можно обновлять его будет и изменять под нужды)
    Всё удивляюсь чего в системрескью по умолчанию не добавляют zfsonlinux, годнота ведь, и нужная очень годнота... приходится искать отдельно...
     
     
  • 3.14, пох (?), 20:28, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не добавляют потому что ссыкуны и очень боятся неправильных лицензий (как будто орацл пошевелится вообще выяснять имя и адрес каждого васяна, включившего модуль в свою нескучную сборку)

    но оно совершенно ненужно - если пул у тебя уже не импортится, тут что пнем об сову, что совой об пень. Раньше можно было помучаться с тру соляркой, но сейчас формат пула несовместим в принципе.

     
     
  • 4.18, Martin (??), 20:40, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тру солярка ща развалилась на несколько дистрибов.
    1 - собстно соляра
    2 - опен солярис - его закрыли из-за бодалова насчет названия...
    3 - опен индиана - продолжения опен соляры,полностью бесплатный,относится к ответвлениям соляриса... специфичен в настройках и используемых процессорах.
     
     
  • 5.42, пох (?), 22:17, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тру никуда развалиться не может. Она одна, и она, к сожалению, у оракла. Поэтому для ремонта рухнувшей zol бесполезна.

    опениндиана трудами копипастеров забралась в тупик, и, похоже, joyent ее решил там в тупичке и зако...нувыпоняли окончательно.

     
  • 4.26, псевдонимус (?), 21:06, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вообще реально восстановить не монтирующийся пул в 500Г? Я так понимаю даже оригинальной зфс такое не предусмотрено, но может есть какие-то извращения?
     
     
  • 5.43, пох (?), 22:27, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вообще реально восстановить не монтирующийся пул в 500Г

    у zfs нет понятия "немонтирующийся",  есть понятие "неимпортируемый". У оригинальной zfs в оригинальной соляре иногда отладочными средствами удавалось сделать развалившийся до неимпортирующегося состояния пул обратно импортируемым и дальше уже прогнать scrub (или еще бывает - пул импортируется, но scrub виснет, как и процессы, обратившиеся к неудачным местам на fs).

    для этого требовалось много ненужных знаний о внутренних структурах как самой fs, так и кода в ядре (потому что неимпортируемость того, что в принципе можно восстановить, как и повисания scrub - это баг в ядре, неверно обрабатывающем сложную ситуацию - простые, между прочим, покрыты тестами) и два отладчика - zdb и ядерный.

    Вообще же предполагается что все подобные проблемы решаются автоматически, а если не решаются, не смотря на все подложенные соломинки, то значит там уже просто нечего и не из чего восстанавливать.

    Но, к сожалению, остаются еще баги. В том числе новые, привнесенные в версию ZOL.

     
     
  • 6.47, псевдонимус (?), 22:55, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >у zfs нет понятия "немонтирующийся"

    Да, я самопоправился коментом ниже.

    Вот такой вопрос. Если ЗФС так тесно связана с соляровым ядром то остаётся 2 пути: либо адаптировать её под ядра бсд и линукс (думаю это её похоронит), либо ядра под неё. Как было бы правильнее?

    ЗЫ: насколько тебя понял неимпортирующийся пул зфс  не под саляркой это хорошее, надёжное кладбище информации.

     
  • 4.27, псевдонимус (?), 21:09, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    импортирующийся, конечно.

     
  • 3.39, Michael Shigorin (ok), 21:54, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В альтовскую спасалочку кладу fuse-zfs, ZoL тоже не боюсь -- могу добавить, если есть кому проверить.

    Вообще обращайтесь, да его и под себя несложно пересобрать с использованием стартеркита builder ;-)

     
     
  • 4.44, пох (?), 22:29, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    fuse закaпывай. Оно с современным пулом только испортить что-нибудь сможет.

     
  • 2.15, пох (?), 20:30, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ubuntu live installer ;-)
    таки да, без.

    Но без интернета, таки снова здравствуйте, не жилец.

    современный "live", мда.

     
     
  • 3.31, псевдонимус (?), 21:27, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда уж проще из слаки сделать, всё равно это будет проще, чем отлучить убунту от интернета.
     
     
  • 4.46, пох (?), 22:37, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, поскольку я не "компьютерный мастер, ремонт ноутбуков, апгрейд, установка 1С, настройка майнингферм" и "работаю в о-фи-се" - я решил проблему локальным зеркалом. Оно еще и от внезапно наступившего чебурнета поможет в случае чего.

    А восстановительную флэшку можно сделать из чего угодно, хоть из той же убунты, просто поставившись на нее вручную - смысла в rescuecd для современных систем в общем-то давно уже нет.

     
     
  • 5.50, Аленевод (?), 23:20, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Убунта тяжелее. В неё надо долго пихать руками нужный софт, тогда как здесь он искаропки.

    И ещё на SystemRescueCd, помимо линукса, было несколько приятных дискетных образов, вроде NT Password Recovery.

    Усё пропало, шехв, усё пропало! ©

     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 21:52, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-нибудь знает какой-нибудь live дистрибутив
    > на основе Debian без графического окружения?

    grml вызывает у меня уважение.

     
  • 2.41, Аноним (41), 22:11, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GRML
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:46, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Размер загрузочного образа увеличен с 585 Мб до 931 Мб. 32-разрядные сборки заменены на 64-разрядные (x86_64). Поддержка 32-разрядных систем прекращена.

    Инновации.

     
  • 1.20, псевдонимус (?), 20:59, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя себя.

    Вот теперь верно.

     
  • 1.21, Аноним (21), 21:00, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это мода такая или всем людям внушают что нужно делать пакости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, псевдонимус (?), 21:11, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это такой склад мышления. Ну и внушают конечно, всячески поддерживают.
     
  • 1.23, бублички (?), 21:02, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Размер загрузочного образа увеличен с 585 Мб до 931 Мб

    плохая новость, очень плохая новость

     
     
  • 2.40, Michael Shigorin (ok), 21:57, 02/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А я-то переживал, когда у меня спасательный образ с трёхсот метров потолстел сперва до четырёхсот, сейчас уже до 569... но всё равно меньше обеих указанных цифр, если что.

    Так-то gparted и базовые вещи в любой альтовой графической регулярке есть.

     
  • 1.48, axredneck (?), 23:00, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > на основе Arch Linux
    > Размер загрузочного образа увеличен с 585 Мб до 931 Мб

    Systemd-RescueCD

     

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