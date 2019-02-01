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01.02.2019 20:27  Mail.ru прекратил поддержку Linux-клиента для своего облачного хранилища

Текущий Linux-клиент "Облака Mail.ru" больше не может подключиться к хранилищу. Программа требует обновления до новой версии, которой нет, и не ожидается, так как страница поддержки информирует: "К сожалению, мы больше не поддерживаем ПК-клиент Облака для Linux". Предлагаемое ныне клиентсное ПО для Linux было выпущено в 2016 году и с тех пор не обновлялось. В качестве альтернативы возможен доступ к хранилищу по протоколу WebDAV, например, через файловый менеджер Nautilus или FUSE-модули (fusedav, webdavfs, davfs2, MARC-FS).

  1. Главная ссылка к новости (https://help.mail.ru/cloud_web...)
  2. OpenNews: Представлен Calypso, новый открытый сервер календарей CalDAV/CardDAV/WebDAV
  3. OpenNews: Неосторожное обращение с Subversion привело к уязвимости тысяч сайтов
  4. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  5. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты клиента ICQ
  6. OpenNews: Компания Mail.Ru анонсировала коммерческую поддержку для свободной СУБД Tarantool
Автор новости: Lazy_Kent
Тип: Программы
Ключевые слова: cloud, webdav
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  • 1.1, derfenix (ok), 21:45, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Этим кто-то пользовался под линем?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:55, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да, ведь есть те у которых там по 100 ГБ или даже 1 ТБ
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:01, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Один такой точно был..
     
  • 1.3, NickFaces (ok), 21:48, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто нибудь надеюсь подскажет.

    А возможно ли в линуксах синхронизировать конкретную папку с облаком в автоматическом режиме (желательно гугл драйв,но можно и любое другое).
    Я студент,в папке задания по учебе,а вручную банально иногда забываю залить копии в облако.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:56, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Insync
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:57, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Глянь на rclone. В Убунте вроде есть встроенная поддержка пары облаков, не знаю, правда, до какой степени.
     
  • 2.7, my_name_is_Mud (ok), 21:57, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У мэйл.сру хз, а вот на ЯД когда-то настраивал через их полуофициальный консольный клиент.
     
  • 1.8, Аноним (9), 21:58, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эпик фэйл.  На днях из-за этого события огорчился и снёс клиента со смартфона ибо нафиг он мне нужен без синхронизации с ПК ?!  
     
  • 1.10, Groosha (?), 22:02, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В качестве альтернативы возможен доступ к хранилищу по протоколу WebDAV

    Только для платных тарифов. Мыло во всей красе.

     

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