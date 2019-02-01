01.02.2019 20:27  Mail.ru прекратил поддержку Linux-клиента для своего облачного хранилища

Текущий Linux-клиент "Облака Mail.ru" больше не может подключиться к хранилищу. Программа требует обновления до новой версии, которой нет, и не ожидается, так как страница поддержки информирует: "К сожалению, мы больше не поддерживаем ПК-клиент Облака для Linux". Предлагаемое ныне клиентсное ПО для Linux было выпущено в 2016 году и с тех пор не обновлялось. В качестве альтернативы возможен доступ к хранилищу по протоколу WebDAV, например, через файловый менеджер Nautilus или FUSE-модули (fusedav, webdavfs, davfs2, MARC-FS).



