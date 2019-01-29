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29.01.2019 19:24  Релиз Firefox 65

Представлен релиз web-браузера Firefox 65, а также мобильной версии Firefox 65 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.5.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 66, релиз которой намечен на 19 марта.

Основные новшества:

  • Предложен новый интерфейс управления блокировкой контента, предлагающий три режима блокировки (стандартный, строгий и настраиваемый):
    • В применяемом по умолчанию стандартном режиме блокировка отслеживания применяется только в окне приватного просмотра. Блокировка выполняется для доменов, уличённых в отслеживании перемещений несмотря на установку заголовка "Do Not Track" и занесённых в чёрный список disconnect.me. Ранее планируемая блокировка по умолчанию, не ограниченная приватным режимом, отложена и будет активирована после дополнительных тестов на отдельных категориях пользователей;
    • В строгом режиме блокируются все известные системы отслеживания перемещений и все сторонние Cookie, что может привести к нарушению работы отдельных сайтов;
    • Настраиваемый режим близок к форме конфигурации, реализованной в Firefox 63. В данном режиме пользователю предоставлена возможность определения списков блокировки (базовый или полный список disconnect.me), выбора вида блокировки Cookie, включения/выключения кода отслеживания перемещений. Из видов блокировки Cookie поддерживается очистка Cookie связанных с кодом для отслеживания, блокировка Cookie от ранее не открывавшихся сайтов, блокировка всех Cookie, выставляемых в контексте другого сайта и очистка любых Cookie;
  • Модернизирован индикатор состояния блокировки, отображаемый для каждого сайта в информационной панели "(i)". В индикаторе отображается статус блокировки, выявленные проблемы и ссылки, позволяющие посмотреть для каких доменов заблокированы Cookie из-за отслеживания перемещений;
  • Продолжено усовершенствование появившегося в прошлом выпуске интерфейса для анализа потребления ресурсов (Task Manager), доступного через служебную страницу "about:performance". В новой версии добавлен столбец, отражающий потребление памяти для каждой вкладки и дополнения. Для каждого сайта во вкладке также можно оценить нагрузку, создаваемую внешними скриптами и дополнительными ресурсами, такими как iframe-блоки и Worker-потоки. В интерфейс добавлены кнопки для быстрого закрытия проблемных вкладок и для перехода к параметрам дополнений для их быстрого отключения;
  • В настройки добавлена поддержка одновременной установки сразу нескольких языковых наборов с возможностью переключения между ними. Теперь не обязательно загружать изначально локализованную версию - при необходимости можно поменять язык интерфейса в настройках;
  • Добавлена поддержка формата изображений WebP, который разработан компанией Google и поддерживает анимированные изображения. В режиме кодирования с потерями WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. Реализация WebP до сих пор не была включена в состав Firefox из-за расхождения взглядов Mozilla и Google в области поддержки анимированных изображений. Разработчики из Mozilla продвигали формат APNG, а Google отказывался включать поддержку APNG из-за наличия собственного формата WebP. В прошлом году противостояние завершилось включением в Chromium поддержки APNG.
  • Добавлена штатная поддержка работы в графическом окружении на основе протокола Wayland. Код для поддержки Wayland уже достаточно давно развивается в кодовой базе Firefox, но до сих пор для его активации требовалась пересборка из исходных текстов. Представленные в новых сборках изменения включают поддержку Wayland из коробки - для использования Wayland достаточно выбрать соответствующий бэкенд GTK+, запустив Firefox с переменной окружения GDK_BACKEND, выставленной в значение "wayland". Статус активации Wayland-бэкенда можно посмотреть на странице about:support (в секциях "WebGL Driver WSI Info" вместо GLX будет указано EGL);
  • Для платформ Linux, Android и macOS включена по умолчанию защита SSP (Stack Smashing Protection, при сборке в GCC и Clang применяется опция "-fstack-protector-strong") для блокирования атак, связанных с переполнением буфера в стеке;
  • Добавлен вывод предупреждения при закрытия окон, независимо от того, включена ли функция автоматического восстановления сеанса после перезапуска;
  • Улучшена работа блокировщика всплывающих окон (pop-up blocker). Решена проблема с блокировкой, возникающая при попытках одновременного открытия нескольких всплывающих окон;
  • Включена поддержка API Storage Access, позволяющего проверить наличие доступа к браузерному хранилищу и запросить необходимые полномочия у пользователя (например, при необходимости доступа к хранилищу из iframe);
  • Включена поддержка API Readable Streams, предоставляющего средства для потоковой обработки данных (обработка по мере загрузки, не дожидаясь получения всего ресурса);
  • В средства для web-разработчиков добавлен новый режим для инспектирования и отладки моделей компоновки элементов страницы flexbox, позволяющий анализировать детали flexbox-контейнеров и проверять корректность выбранного размера элементов;
  • Добавлена возможность просмотра истории изменений CSS, произведённых в панели Rules. Изменения теперь отображаются во вкладке "Changes";
  • На платформе macOS добавлена возможность использования технологии Handoff для отправки данных об отрытых вкладках на другие устройства пользователя;
  • В сборки для Windows добавлена поддержка формата сжатия видео AV1 (в Linux и macOS он был добавлен в позапрошлом выпуске);
  • В версии для платформы Android проведена оптимизация производительности и отзывчивости интерфейса при прокрутке содержимого. Возобновлено отображения в адресной строке кнопок для управления воспроизведением через Chromecast.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 65 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla сворачивает программу Test Pilot и сервис Firefox Screenshots
  3. OpenNews: Релиз Firefox 64
  4. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  6. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 19:58, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Т.е. теперь Гугл и Яндекс аналитика будет предлагать ставить скрипты локально, и локально обрабатывать на своем сайте? А потом уже отправлять данные с ноды к ним в облака?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:21, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Даже не знаю каким нужно быть редиской, чтобы использовать гуголь. Яндых, кстати, из той же оперы.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:33, 29/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Есть те, кто делают сайты как цель передать посетителю какую-то информацию А ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним (-), 20:57, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Яндекс - это браузер от ФCБ. Но домохозяйки радуются.
     
     
  • 4.17, zzz (??), 21:06, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    ФСБ не хватает в разных странах в нарушение закона и не заставляет работать на себя, что частенько случается с ФБР и ЦРУ.
     
     
  • 5.19, Евгений (??), 21:08, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, товарищ майор!
     
     
  • 6.21, zzz (??), 21:11, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Еще бы, возразить-то ойти-хомячкам нечего.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:31, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что сейчас из плагинов RSS модно с возможностью добавления в панель закладок?
     
     
  • 2.8, Система (?), 20:42, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, Livemarks:
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/livemarks/
     
  • 1.9, Аноним (-), 20:51, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    4 новости про Firefox за 2 дня - не дoxpeна ли? Кризис контента чтоль?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 20:54, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Смажь вазелином, должно помочь.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 20:59, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что смазать-то? Новость? Firefox? Автора?
     
     
  • 4.18, zzz (??), 21:08, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Мальчик, а тебе мама разрешает разговаривать со взрослыми дяденьками в столь позднее время?
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:53, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    ребятки, а почему всё так долго стало открываться сравнил с партабл версией, к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 20:55, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Надо просто смазать вазелином.
     
  • 2.16, 00 (?), 21:05, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    кстати да, при том ощутимо заметно, думаю может назад откатится, что-то мне такой заход не по нраву
     
     
  • 3.22, th3m3 (ok), 21:12, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фигова. Не буду пока обновляться. Может поправят.
     
  • 1.20, Аноним (-), 21:09, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Перешел на Firefox с xpeна, чуток поменьше зондов.
     
     
  • 2.23, bro (?), 21:12, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное что конфиг не обнуляется, выпилил зонды и вроде как спишь спокойно. :)
     
     
  • 3.24, bro (?), 21:13, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По крайне мере за 5 лет не было такого, чтоб конфиг обнулился, так что определенное доверие мозилке есть.
     
     
  • 4.25, bro (?), 21:15, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда остается открытым вопрос исходников и того, влияют ли на что-то переключалки зондов в конфиге... но это оставляю на совесть погроммистам и аналитегам кода! Пусть посмотрят и скажут нормально там переключается или нет.
     
  • 1.26, Annoynymous (ok), 21:16, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлена штатная поддержка работы в графическом окружении на основе протокола Wayland.

    Опачки, зря я значит, обновился сразу до 66.

     

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