29.01.2019 19:24  Релиз Firefox 65

Представлен релиз web-браузера Firefox 65, а также мобильной версии Firefox 65 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 60.5.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 66, релиз которой намечен на 19 марта. Основные новшества: Предложен новый интерфейс управления блокировкой контента, предлагающий три режима блокировки (стандартный, строгий и настраиваемый): В применяемом по умолчанию стандартном режиме блокировка отслеживания применяется только в окне приватного просмотра. Блокировка выполняется для доменов, уличённых в отслеживании перемещений несмотря на установку заголовка "Do Not Track" и занесённых в чёрный список disconnect.me. Ранее планируемая блокировка по умолчанию, не ограниченная приватным режимом, отложена и будет активирована после дополнительных тестов на отдельных категориях пользователей; В строгом режиме блокируются все известные системы отслеживания перемещений и все сторонние Cookie, что может привести к нарушению работы отдельных сайтов; Настраиваемый режим близок к форме конфигурации, реализованной в Firefox 63. В данном режиме пользователю предоставлена возможность определения списков блокировки (базовый или полный список disconnect.me), выбора вида блокировки Cookie, включения/выключения кода отслеживания перемещений. Из видов блокировки Cookie поддерживается очистка Cookie связанных с кодом для отслеживания, блокировка Cookie от ранее не открывавшихся сайтов, блокировка всех Cookie, выставляемых в контексте другого сайта и очистка любых Cookie;

Модернизирован индикатор состояния блокировки, отображаемый для каждого сайта в информационной панели "(i)". В индикаторе отображается статус блокировки, выявленные проблемы и ссылки, позволяющие посмотреть для каких доменов заблокированы Cookie из-за отслеживания перемещений;

Продолжено усовершенствование появившегося в прошлом выпуске интерфейса для анализа потребления ресурсов (Task Manager), доступного через служебную страницу "about:performance". В новой версии добавлен столбец, отражающий потребление памяти для каждой вкладки и дополнения. Для каждого сайта во вкладке также можно оценить нагрузку, создаваемую внешними скриптами и дополнительными ресурсами, такими как iframe-блоки и Worker-потоки. В интерфейс добавлены кнопки для быстрого закрытия проблемных вкладок и для перехода к параметрам дополнений для их быстрого отключения;

В настройки добавлена поддержка одновременной установки сразу нескольких языковых наборов с возможностью переключения между ними. Теперь не обязательно загружать изначально локализованную версию - при необходимости можно поменять язык интерфейса в настройках;

Добавлена поддержка формата изображений WebP, который разработан компанией Google и поддерживает анимированные изображения. В режиме кодирования с потерями WebP позволяет добиться сокращения размера файла на 25%-34% по сравнению с файлами JPEG аналогичного качества, а в режиме сжатия без потерь обеспечивает сокращение результирующего размера файла на 26% по сравнению с максимальным уровнем сжатия PNG. Реализация WebP до сих пор не была включена в состав Firefox из-за расхождения взглядов Mozilla и Google в области поддержки анимированных изображений. Разработчики из Mozilla продвигали формат APNG, а Google отказывался включать поддержку APNG из-за наличия собственного формата WebP. В прошлом году противостояние завершилось включением в Chromium поддержки APNG.

Добавлена штатная поддержка работы в графическом окружении на основе протокола Wayland. Код для поддержки Wayland уже достаточно давно развивается в кодовой базе Firefox, но до сих пор для его активации требовалась пересборка из исходных текстов. Представленные в новых сборках изменения включают поддержку Wayland из коробки - для использования Wayland достаточно выбрать соответствующий бэкенд GTK+, запустив Firefox с переменной окружения GDK_BACKEND, выставленной в значение "wayland". Статус активации Wayland-бэкенда можно посмотреть на странице about:support (в секциях "WebGL Driver WSI Info" вместо GLX будет указано EGL);

Для платформ Linux, Android и macOS включена по умолчанию защита SSP (Stack Smashing Protection, при сборке в GCC и Clang применяется опция "-fstack-protector-strong") для блокирования атак, связанных с переполнением буфера в стеке;

Добавлен вывод предупреждения при закрытия окон, независимо от того, включена ли функция автоматического восстановления сеанса после перезапуска;

Улучшена работа блокировщика всплывающих окон (pop-up blocker). Решена проблема с блокировкой, возникающая при попытках одновременного открытия нескольких всплывающих окон;

Включена поддержка API Storage Access, позволяющего проверить наличие доступа к браузерному хранилищу и запросить необходимые полномочия у пользователя (например, при необходимости доступа к хранилищу из iframe);

Включена поддержка API Readable Streams, предоставляющего средства для потоковой обработки данных (обработка по мере загрузки, не дожидаясь получения всего ресурса);

В средства для web-разработчиков добавлен новый режим для инспектирования и отладки моделей компоновки элементов страницы flexbox, позволяющий анализировать детали flexbox-контейнеров и проверять корректность выбранного размера элементов;

Добавлена возможность просмотра истории изменений CSS, произведённых в панели Rules. Изменения теперь отображаются во вкладке "Changes";

На платформе macOS добавлена возможность использования технологии Handoff для отправки данных об отрытых вкладках на другие устройства пользователя;

В сборки для Windows добавлена поддержка формата сжатия видео AV1 (в Linux и macOS он был добавлен в позапрошлом выпуске);

В версии для платформы Android проведена оптимизация производительности и отзывчивости интерфейса при прокрутке содержимого. Возобновлено отображения в адресной строке кнопок для управления воспроизведением через Chromecast. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 65 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.