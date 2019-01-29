29.01.2019 19:24  Релиз Firefox 65

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|1.1, Аноним (1), 19:58, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Т.е. теперь Гугл и Яндекс аналитика будет предлагать ставить скрипты локально, и локально обрабатывать на своем сайте? А потом уже отправлять данные с ноды к ним в облака?
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|2.5, Аноним (5), 20:21, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Даже не знаю каким нужно быть редиской, чтобы использовать гуголь. Яндых, кстати, из той же оперы.
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|4.17, zzz (??), 21:06, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
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ФСБ не хватает в разных странах в нарушение закона и не заставляет работать на себя, что частенько случается с ФБР и ЦРУ.
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|4.18, zzz (??), 21:08, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Мальчик, а тебе мама разрешает разговаривать со взрослыми дяденьками в столь позднее время?
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|2.16, 00 (?), 21:05, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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кстати да, при том ощутимо заметно, думаю может назад откатится, что-то мне такой заход не по нраву
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|3.24, bro (?), 21:13, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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По крайне мере за 5 лет не было такого, чтоб конфиг обнулился, так что определенное доверие мозилке есть.
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|4.25, bro (?), 21:15, 29/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Правда остается открытым вопрос исходников и того, влияют ли на что-то переключалки зондов в конфиге... но это оставляю на совесть погроммистам и аналитегам кода! Пусть посмотрят и скажут нормально там переключается или нет.
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