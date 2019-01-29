29.01.2019 14:13  В Firefox 66 по умолчанию в Linux будет включено декорирования окон на стороне клиента

Начиная с Firefox 66 сборки для Linux будут по умолчанию переведены на применение режима декорирования окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Применение CSD позволяет приблизить интерфейс Firefox к оформлению штатных приложений GNOME, а именно перенсти панели вкладок в заголовок окна и реализовать скрытые рамки. В Firefox 60 данная возможность была реализована в виде опции, которая в Firefox 66 будет активна по умолчанию (отключить CSD можно будет через флажок в левом нижнем углу раздела кастомизации).



