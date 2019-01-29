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29.01.2019 14:13  В Firefox 66 по умолчанию в Linux будет включено декорирования окон на стороне клиента

Начиная с Firefox 66 сборки для Linux будут по умолчанию переведены на применение режима декорирования окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением. Применение CSD позволяет приблизить интерфейс Firefox к оформлению штатных приложений GNOME, а именно перенсти панели вкладок в заголовок окна и реализовать скрытые рамки. В Firefox 60 данная возможность была реализована в виде опции, которая в Firefox 66 будет активна по умолчанию (отключить CSD можно будет через флажок в левом нижнем углу раздела кастомизации).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland
  3. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Для Firefox подготовлена возможность декорирования окон на стороне клиента
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, csd
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  • 1, timur.davletshin (ok), 14:18, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Всё бы хорошо, только скруглённые уголки окон оно так и не научилось рисовать без глюков.
     
  • 2, Аноним (2), 14:24, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я просто разворачиваю на весь экран и убираю заголовок. В режиме CSD над вкладками появляется тонкая граница, что вызывает неудобства.
     
  • 3, Аноним (3), 14:30, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем включать еще сырые функции? Этот CSD странно работает.
     
  • 4, Аноним (4), 14:34, 29/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    че то я не понимаю, как перенос функционала оконного менеджера в приложение  должно помочь в лучшей интеграции с внешним видом других окон этого оконного менеджера?
     

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