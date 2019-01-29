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29.01.2019 00:32  Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями

После трёх лет разработки опубликован первый выпуск ClonOS, специализированного дистрибутива для развёртывания инфраструктуры виртуальных серверов, основанного на FreeBSD 12.0 и инструментарии CBSD (дистрибутив развивается автором CBSD). Для централизованного управления конфигурацией применяется Puppet. В составе проекта развивается веб-интерфейс для простого управления, развертывания и управления Jail-контейнерами FreeBSD и виртуальными средами на базе гипервизоров Bhyve и Xen. Код проекта опубликован на GitHub. Для загрузки подготовлены iso-образ и образ для установки на USB-накопители. Имеется возможность развёртывания системы поверх имеющихся установок FreeBSD.

По решаемым задачам ClonOS напоминает такие системы, как Proxmox, Triton (Joyent), OpenStack, OpenNebula и Amazon AWS, главным отличием от которых является использование FreeBSD. В настоящее время ClonOS остаётся единственной доступной платформой, которая позволяет гипервизору Xen и Bhyve сосуществовать на одном хосте. Кроме того, благодаря использованию в качестве базовой системы FreeBSD, ClonOS может использовать jail-контейнеры для запуска приложений FreeBSD без потери производительности.

Особенности:

  • Простое управление через веб-интерфейс (написан на PHP);
  • Живая миграция окружений, выполняемых при помощи гипервизора Bhyve (реализовано в CBSD, в ближайших планах интеграция в web-интерфейс);
  • Управление Bhyve (создание, удаление виртуальных машин);
  • Управление Xen (создание, удаление виртуальных машин). Реализовано в CBSD, в планах интеграция в web-интерфейс;
  • Подключение к «физической» гостевой консоли через VNC - из браузера или напрямую;
  • Мониторинг системы в реальном времени;
  • Доступ к статистике загрузки через SQLite3 и beanstalkd;
  • Поддержка функций ZFS (клонирование, снимки);
  • Импорт / экспорт виртуальных сред;
  • Общедоступный репозиторий с шаблонами виртуальных машин;
  • Применение vale (Virtual Ethernet Switch) для организации сетевого взаимодействия;
  • Использование обработчиков Puppet для настройки популярных сервисов.

Из ближайших планов на будущее отмечается добавление в web-интерфейс инструментов для live-миграции Bhyve (обвязка над "cbsd bmigrate") и управления окружениями на базе Xen. Среди отдалённых планов поддержка CEPH/GlusterFS, iSCSI для виртуальных блочных устройств XEN и bhyve, средства для обеспечения высокой доступности (HA-cluster) и автоматической балансировки нагрузки между узлами, интеграция с системами мониторинга Prometheus/Grafana/Zabbix, система автоматического обновления узлов кластера, агрегирование сетевых интерфейсов, RestAPI, расширенная система разграничения доступа с интеграцией с Active Directory, RBAC и SSO.



  1. Главная ссылка к новости (https://clonos.tekroutine.com/...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2016 года
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  4. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: clonos, cbsd
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  • 1.6, Аноним (6), 10:21, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –9 +/
    А какой вендор поддерживает FreeBSD на своем оборудовании?И смысл после этого огород городить?!?!
     
     
  • 2.7, Dmitry (??), 10:28, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Intel ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:04, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А есть, кто не поддерживает?
     
  • 2.13, anono (?), 11:32, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    сходи на официальный сайт!
    https://www.freebsd.org/commercial/hardware.html
     
  • 1.8, dkg (?), 10:30, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Для Xen-a, ИМХО сейчас только xcp-ng подойдет.
     
  • 1.10, Ан (??), 10:48, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    FreeBSD вкусняха.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:33, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поделка для модных мальчиков, освоивших консоль Windows.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:49, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ты о WSL?
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:24, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тот случай, когда хотел поковырять / написать что-то подобное, а вот оно.
     
     
  • 2.14, anono (?), 11:34, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    то вливайся в проект, пиши и ковыряй дальше...
     
  • 1.15, Пряникё (?), 12:07, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем, если есть RHV/oVirt?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:17, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ты всегода носишь только красную шляпу то незачем.
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:43, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    хАрошая штука, а я и не знал что есть такое чудо под bsd
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:30, 29/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо бы иметь сравнение с перечисленными аналогами.
     
     
  • 2.22, anono (?), 13:51, 29/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем?
     

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