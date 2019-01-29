29.01.2019 00:32  Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями

После трёх лет разработки опубликован первый выпуск ClonOS, специализированного дистрибутива для развёртывания инфраструктуры виртуальных серверов, основанного на FreeBSD 12.0 и инструментарии CBSD (дистрибутив развивается автором CBSD). Для централизованного управления конфигурацией применяется Puppet. В составе проекта развивается веб-интерфейс для простого управления, развертывания и управления Jail-контейнерами FreeBSD и виртуальными средами на базе гипервизоров Bhyve и Xen. Код проекта опубликован на GitHub. Для загрузки подготовлены iso-образ и образ для установки на USB-накопители. Имеется возможность развёртывания системы поверх имеющихся установок FreeBSD. По решаемым задачам ClonOS напоминает такие системы, как Proxmox, Triton (Joyent), OpenStack, OpenNebula и Amazon AWS, главным отличием от которых является использование FreeBSD. В настоящее время ClonOS остаётся единственной доступной платформой, которая позволяет гипервизору Xen и Bhyve сосуществовать на одном хосте. Кроме того, благодаря использованию в качестве базовой системы FreeBSD, ClonOS может использовать jail-контейнеры для запуска приложений FreeBSD без потери производительности. Особенности: Простое управление через веб-интерфейс (написан на PHP);

Живая миграция окружений, выполняемых при помощи гипервизора Bhyve (реализовано в CBSD, в ближайших планах интеграция в web-интерфейс);

Управление Bhyve (создание, удаление виртуальных машин);

Управление Xen (создание, удаление виртуальных машин). Реализовано в CBSD, в планах интеграция в web-интерфейс;

Подключение к «физической» гостевой консоли через VNC - из браузера или напрямую;

Мониторинг системы в реальном времени;

Доступ к статистике загрузки через SQLite3 и beanstalkd;

Поддержка функций ZFS (клонирование, снимки);

Импорт / экспорт виртуальных сред;

Общедоступный репозиторий с шаблонами виртуальных машин;

Применение vale (Virtual Ethernet Switch) для организации сетевого взаимодействия;

Использование обработчиков Puppet для настройки популярных сервисов. Из ближайших планов на будущее отмечается добавление в web-интерфейс инструментов для live-миграции Bhyve (обвязка над "cbsd bmigrate") и управления окружениями на базе Xen. Среди отдалённых планов поддержка CEPH/GlusterFS, iSCSI для виртуальных блочных устройств XEN и bhyve, средства для обеспечения высокой доступности (HA-cluster) и автоматической балансировки нагрузки между узлами, интеграция с системами мониторинга Prometheus/Grafana/Zabbix, система автоматического обновления узлов кластера, агрегирование сетевых интерфейсов, RestAPI, расширенная система разграничения доступа с интеграцией с Active Directory, RBAC и SSO.



