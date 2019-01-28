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28.01.2019 22:49  Выпуск VirtualBox 6.0.4

Компания Oracle сформировала корректирующие релизы системы виртуализации VirtualBox 6.0.4 и 5.2.26, в которых отмечено 10 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.0.4:

  • Обеспечена совместимость с находящимся в разработке ядром Linux 5.0;
  • Добавлена поддержка китайских CPU Shanghai и Zhaoxin;
  • Решены проблемы с обработкой аргументов командной строки;
  • Внесены улучшения в графический интерфейс, в том числе доработаны окна управления виртуальными машинами, мастер подключения оптических дисков, интерфейс выбора хранилища и просмотрщик логов;
  • В эмуляторе звуковых устройств AC'97 реализовано планирование времени для корректной синхроизации звука и видео;
  • Добавлена возможность использования графического устройства VMSVGA в виртуальных машинах на базе EFI;
  • Устранены крахи в реализации NATNet;
  • Решены проблемы с работой некоторых драйверов PCnet в старых ОС;
  • Устранено регрессивное изменение, мешающее подключению псевдотерминалов на POSIX-хостах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и Solaris с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление VirtualBox 6.0.2
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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