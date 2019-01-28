28.01.2019 22:49  Выпуск VirtualBox 6.0.4

Компания Oracle сформировала корректирующие релизы системы виртуализации VirtualBox 6.0.4 и 5.2.26, в которых отмечено 10 исправлений. Основные изменения в выпуске 6.0.4: Обеспечена совместимость с находящимся в разработке ядром Linux 5.0;

Добавлена поддержка китайских CPU Shanghai и Zhaoxin;

Решены проблемы с обработкой аргументов командной строки;

Внесены улучшения в графический интерфейс, в том числе доработаны окна управления виртуальными машинами, мастер подключения оптических дисков, интерфейс выбора хранилища и просмотрщик логов;

В эмуляторе звуковых устройств AC'97 реализовано планирование времени для корректной синхроизации звука и видео;

Добавлена возможность использования графического устройства VMSVGA в виртуальных машинах на базе EFI;

Устранены крахи в реализации NATNet;

Решены проблемы с работой некоторых драйверов PCnet в старых ОС;

Устранено регрессивное изменение, мешающее подключению псевдотерминалов на POSIX-хостах.



