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25.01.2019 23:20  Релиз медиацентра MythTV 0.30

После полутора лет разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 0.30, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременной сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.), и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк, от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети, до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

Ключевым новшеством MythTV 0.30 стала возможность запуска графического интерфейса Mythfrontend на устройствах с платформой Android TV, включая NVidia Shield и Amazon Fire TV 4K. Из общих улучшений в GUI выделяется усовершенствование меню и системы закладок, реализация новой экранной панели (OSD) управления воспроизведением видео и добавление настроек CEC (Consumer Electronics Control, управление устройством через HDMI) для включения телевизора при запуске MythTV. Кроме того внесено около 500 изменений, в основном невидимых пользователю и связанных с усовершенствованием инфраструктуры.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/16...)
  2. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 0.29
  3. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  4. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
  5. OpenNews: Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры
  6. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mythtv
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  • 1.1, Maks (??), 23:40, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Какие у него преимущества/отличия по сравнению с Kodi?
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:44, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем оно? Поставил LibreELEC + Kodi, ибо топчик.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:55, 25/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зачем оно? Поставил Apple TV + Kino.pub и радуешься.
     
  • 1.4, НяшМяш (ok), 00:17, 26/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем оно? Поставил minidlna + deluge и радуешься.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:23, 26/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Зачем оно? Вообще без этого можно хорошо жить.
     
  • 1.6, Мастер над бэкдорами (?), 00:24, 26/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно? Поставил триколор и радуешься.
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:41, 26/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно? Накатил и радуешься.
     

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