25.01.2019 23:20  Релиз медиацентра MythTV 0.30

После полутора лет разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 0.30, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременной сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.), и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк, от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети, до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

Ключевым новшеством MythTV 0.30 стала возможность запуска графического интерфейса Mythfrontend на устройствах с платформой Android TV, включая NVidia Shield и Amazon Fire TV 4K. Из общих улучшений в GUI выделяется усовершенствование меню и системы закладок, реализация новой экранной панели (OSD) управления воспроизведением видео и добавление настроек CEC (Consumer Electronics Control, управление устройством через HDMI) для включения телевизора при запуске MythTV. Кроме того внесено около 500 изменений, в основном невидимых пользователю и связанных с усовершенствованием инфраструктуры.



