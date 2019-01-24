24.01.2019 11:13  Внеплановый выпуск Debian 9.7

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|2.15, Аноним (15), 12:40, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Сказал школьник, фантазируя, что если бы он сам это делал, то у него то уж точно таких школьных уязвимостей никогда бы не случилось.
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|4.31, нах (?), 15:05, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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погоди-погоди, а как же Болген-ос? Дениску срочно ищите - ему надо выпустить версию 9.8!
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|2.14, Anonimus (??), 12:40, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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смысл уязвимости в том что имея доступ к любому из ваших зеркал я вам просто отдм друго пакет и вывод команд выше ничем не будет отличаться.
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|3.18, Фноним (?), 12:59, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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смысл вывода в том, что фикшенная версия 1.4.9 уже пару дней как на месте в репозиториях стретч/апдейтс, и если ранее этой подмены не произошло, то в дальнейшем и тем более не будет уже
Апстрим дебиана всегда довольно шустр на секюритификсы.
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|4.25, Anonimus (??), 13:47, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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смысл в том что эту типа фикшеную версию можно было получить патченой при использовании уязвимости упоминаемой ранее.
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|4.43, Сергей (??), 16:30, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так когда это было, очень много времени прошло с тех пор.
Я тоже ушел с дебы на федору, но только из за того, что хотел свежий софт который мне мог предоставить rpmfussion
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|2.16, Anonimus (??), 12:43, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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работает, достаточно просто установить пакет. Это лучше чем навязывают использование какого-то пакета. По крайней мере я предпочитаю использование минимального дистрибутива и все остальное что нужно просто доставляешь - много не нужного мусора не попадает в систему.
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|3.24, Аноним (24), 13:43, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> работает, достаточно просто установить пакет.
Даже это вручную делать не обязательно. Достаточно при установке не задавать пароль root.
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|4.28, Ануннак (?), 14:21, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Если при установке не задавать пароль root, потом через recovery mode тоже можно войти без пароля.
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|5.35, Аноним (24), 15:36, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Чтобы войти в recovery mode, нужен доступ к загрузчику. А имея доступ к загрузчику, можно получить полный доступ к системе без пароля by design.
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|6.40, Ануннак (?), 16:24, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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By design установщик debian, как и некоторые другие, предлагая не задавать пароль для root, почемуму-то при этом не предлагает запаролить загрузчик. Дыра by design.
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|3.45, Аноним (45), 17:11, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Никогда не устанавливал, он уже был после установки системы. А вот в группу sudo себя добавить надо.
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|2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:30, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Так пару дней как уж обновление приехало ))
Они переложили его в "основной" реп из -security и раскатали .iso-шники.
Вы не возражаете, извините?
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|2.44, Andrey Mitrofanov (?), 16:40, 24/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> девуан в опасносте?
С. Чего. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116369.html#91 Бы. Вдруг.
Основной реп у них, как я понимаю, мержится "в онлайне" - в Debian-е внесли новый apt, он "появился" в devuan/MERGED/ или как там, pool/DEBIAN/.
APT vuan-ы не патчат - все его пакеты прямо из "донора", я обновился с debian-овского пакета (там по ссылке).
.iso-шники они свои не перепиливают с поинт-релизами (уж не знаю -- новости на опенете, наверное, не нужны), насколько я понял. Как был июньский инсталятор "2.0.0" с apt 1.4.8, так он и остался. Непатченый да. "Свежие установки" уязвимы типа. Будут.
Ну и та проблема их серверов с редиректами, которую я решал обновленим с дебиана (там же по ссылке), "немного затрудняет" ручной воркэраунд из DSA- из Debian-аю
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