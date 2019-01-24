The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

24.01.2019 11:13  Внеплановый выпуск Debian 9.7

Доступно седьмое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9. Обновление является внеплановым и ограничено устранением уязвимости в пакетном менеджере APT, позволяющей злоумышленнику подменить устанавливаемый пакет при контроле за зеркалом репозитория или транзитным трафиком между пользователем и репозиторием (MITM-атака). Основной целью выпуска Debian 9.7 является обновление установочных iso-образов для исключения проявления уязвимости в свежих установках.

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.7. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получили обновления, присутствующие в Debian 9.7, через штатную систему установки обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на первую стадию заморозки перед релизом
  3. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  5. OpenNews: Четвёртый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Выпуск Debian 9.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, teelledro (ok), 11:17, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    уже обновился
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:03, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    держи в курсе..
     
     
  • 3.39, Ан (??), 16:24, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Я тоже обновился
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:21, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Такая школьная уязвимость на самом популярном дистрибутиве.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:40, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сказал школьник, фантазируя, что если бы он сам это делал, то у него то уж точно таких школьных уязвимостей никогда бы не случилось.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:14, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему фантазируя? Нет дистрибутива - нет  проблем.
     
     
  • 4.31, нах (?), 15:05, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    погоди-погоди, а как же Болген-ос? Дениску срочно ищите - ему надо выпустить версию 9.8!

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:22, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Но ведь их могли подменить Да уж Полон опасностей APT-мирок ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 12:37, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет! Вы не Аноним! Вас подменили!
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 12:58, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прости, друг, но я типичный аноним опеннета.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:04, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это я аноним!
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 15:40, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кого то  из нас точно подменили покажите свои подписи.
     
  • 1.4, Фноним (?), 11:23, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ▶ apt policy apt  
    apt:
      Установлен: 1.4.9
      Кандидат:   1.4.9
      Таблица версий:
    *** 1.4.9 500
            500 http://mirror.corbina.net/debian stretch/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status

    ~                                                                                                                                                                      
    ▶ cat /etc/issue
    LMDE 3 Cindy \n \l

     
     
  • 2.14, Anonimus (??), 12:40, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    смысл уязвимости в том что имея доступ к любому из ваших зеркал я вам просто отдм друго пакет и вывод команд выше ничем не будет отличаться.
     
     
  • 3.18, Фноним (?), 12:59, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    смысл вывода в том, что фикшенная версия 1.4.9 уже пару дней как на месте в репозиториях стретч/апдейтс, и если ранее этой подмены не произошло, то в дальнейшем и тем более не будет уже

    Апстрим дебиана всегда довольно шустр на секюритификсы.

     
     
  • 4.25, Anonimus (??), 13:47, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    смысл в том что эту типа фикшеную версию можно было получить патченой при использовании уязвимости упоминаемой ранее.
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 15:19, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Руками установить?
     
     
  • 6.42, Anonimus (??), 16:30, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Руками из сорцов собрать;)
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Не понимаю, что в этом дебиане нашли. Даже sudo из коробки не работает.
     
     
  • 2.6, ryoken (ok), 11:41, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    sudo ненужно. Пользуйтесь su.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:53, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я не сторонник полумер.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:44, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Штабильность же!
     
     
  • 3.10, Вуыкло (?), 12:05, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Он не стабильнее той же LTS убунты.
     
  • 2.8, rshadow (ok), 11:48, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Что вы в этом линуксе нашли. Даже сапера и косынки из коробки нет.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 13:09, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вырезали за ненадобностью)))
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:15, 24/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, у тебя проблема с головой или руками Ибо прекрасно работает 171 и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 12:21, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А у Линуса Торвальдса тоже проблема с головой или руками? Он вот тоже не осилил.
     
     
  • 4.27, Аноним (26), 14:19, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Линус так кое-кого троллил.
     
  • 4.43, Сергей (??), 16:30, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так когда это было, очень много времени прошло с тех пор.
    Я тоже ушел с дебы на федору, но только из за того, что хотел свежий софт который мне мог предоставить rpmfussion
     
  • 2.16, Anonimus (??), 12:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    работает, достаточно просто установить пакет. Это лучше чем навязывают использование какого-то пакета. По крайней мере я предпочитаю использование минимального дистрибутива и все остальное что нужно просто доставляешь - много не нужного мусора не попадает в систему.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:43, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > работает, достаточно просто установить пакет.

    Даже это вручную делать не обязательно. Достаточно при установке не задавать пароль root.

     
     
  • 4.28, Ануннак (?), 14:21, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если при установке не задавать пароль root, потом через recovery mode тоже можно войти без пароля.
     
     
  • 5.35, Аноним (24), 15:36, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы войти в recovery mode, нужен доступ к загрузчику. А имея доступ к загрузчику, можно получить полный доступ к системе без пароля by design.
     
     
  • 6.40, Ануннак (?), 16:24, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    By design установщик debian, как и некоторые другие, предлагая не задавать пароль для root, почемуму-то при этом не предлагает запаролить загрузчик. Дыра by design.
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:11, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не устанавливал, он уже был после установки системы. А вот в группу sudo себя добавить надо.
     
  • 2.23, Аноним (24), 13:42, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Не понимаю, что в этом дебиане нашли. Даже sudo из коробки не работает.

    УМВР, ЧЯДНТ?

     
  • 1.20, Аноним (-), 13:08, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так пару дней как уж обновление приехало ))
     
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov (?), 13:30, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так пару дней как уж обновление приехало ))

    Они переложили его в "основной" реп из -security и раскатали .iso-шники.

    Вы не возражаете, извините?

     
  • 1.29, Аноним (29), 14:27, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    systemd уже удалили?
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 15:06, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вместе с ядром!
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:24, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, осталось еще ядро FreeBSD осталось
     
  • 1.33, DmA (??), 15:15, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все кто работали на Дебиане до сегодняшнего дня использовали Debian-MITM, а не GNU :)
     
  • 1.36, Аноним (37), 15:38, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Внепланово удалили системд лучше.
     
  • 1.38, Аноним (-), 16:15, 24/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    девуан в опасносте?
     
     
  • 2.44, Andrey Mitrofanov (?), 16:40, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > девуан в опасносте?

    С. Чего. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116369.html#91 Бы. Вдруг.

    Основной реп у них, как я понимаю, мержится "в онлайне" - в Debian-е внесли новый apt, он "появился" в devuan/MERGED/ или как там, pool/DEBIAN/.

    APT vuan-ы не патчат - все его пакеты прямо из "донора", я обновился с debian-овского пакета (там по ссылке).

    .iso-шники они свои не перепиливают с поинт-релизами (уж не знаю -- новости на опенете, наверное, не нужны), насколько я понял.  Как был июньский инсталятор "2.0.0" с apt 1.4.8, так он и остался.  Непатченый да.  "Свежие установки" уязвимы типа.  Будут.

    Ну и та проблема их серверов с редиректами, которую я решал обновленим с дебиана (там же по ссылке), "немного затрудняет" ручной воркэраунд из DSA- из Debian-аю

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor