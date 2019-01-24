24.01.2019 11:13  Внеплановый выпуск Debian 9.7

> девуан в опасносте? С. Чего. http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/116369.html#91 Бы. Вдруг. Основной реп у них, как я понимаю, мержится "в онлайне" - в Debian-е внесли новый apt, он "появился" в devuan/MERGED/ или как там, pool/DEBIAN/. APT vuan-ы не патчат - все его пакеты прямо из "донора", я обновился с debian-овского пакета (там по ссылке). .iso-шники они свои не перепиливают с поинт-релизами (уж не знаю -- новости на опенете, наверное, не нужны), насколько я понял. Как был июньский инсталятор "2.0.0" с apt 1.4.8, так он и остался. Непатченый да. "Свежие установки" уязвимы типа. Будут. Ну и та проблема их серверов с редиректами, которую я решал обновленим с дебиана (там же по ссылке), "немного затрудняет" ручной воркэраунд из DSA- из Debian-аю

