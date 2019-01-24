The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

24.01.2019 03:17  Релиз Polemarch 0.2.7, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.7, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker, основанный на образе Alpine 3.8.

Главными особенностями данного релиза являются добавление поддержки субмодулей (submodules) для GIT-проектов и обновление документации по API. Так же, стоит отметить, что начиная с этого релиза, больше не формируются сборки пакетов .deb/.rpm, однако такая возможность по прежнему остаётся, для тех кто хочет собирать пакет из исходных текстов.

Основные изменения в релизах 0.2.6 - 0.2.7:

  • Загрузка субмодулей для GIT-проектов для более удобной и контролируемой организации кода.
  • Генерация инвенториев при запуске теперь формируется в формате YAML, что значительно ускорило работу в крупных инсталляциях.
  • Удалены неиспользуемые списки для хостов и групп в проектах.
  • Создание шаблонов без указания Inventory для тех проектов, где Inventory указан в ansible.cfg.
  • Обновлён внешний вид документации - более подробный вид с описанием всех полей, схем и параметров, а так же с динамически формируемым примером запроса.
  • Для PyPI теперь формируются ".whl", а значит сокращается время сборки и установки окружения.
  • Прекращается сборка .deb/.rpm пакетов с сохранением возможности формировать эти пакеты самостоятельно (для этого необходимо предварительно установить все необходимые пакеты для сборки, в том числе tox и вызвать команду "tox -e [rpm или deb]").
  • Исправлена ошибка при вызове playbook'ов с кириллическими или любыми другими не латинскими символами в имени.
  • Исправлена ошибка в задержке вывода в реальном времени для историй.
  • Исправлена ошибка в шаблонах при сохранении и изменении шаблона.
  • Исправлена ошибка на графике, которая приводила к разделению статистики на стыке годов.
  • Исправлена ошибка связанная с невозможностью задать нестандартные переменные для групп и хостов.

Дополнительно можно отметить выпуск сходного по решаемым задачам продукта Red Hat Ansible Tower 3.4 и лежащего в его основе открытого проекта AWX 3.0 (лицензия Apache 2.0) c реализацией web-интерфейса для централизованного управления серверной инфраструктурой на базе системы Ansible.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vstconsulti...)
  2. OpenNews: Релиз Polemarch 0.2.5, web-интерфейса для Ansible
  3. OpenNews: Red Hat представил проект AWX, в рамках которого открыт код Ansible Tower
  4. OpenNews: Red Hat покупает систему управления конфигурацией Ansible
  5. OpenNews: Серьёзная уязвимость в системе управления конфигурацией Ansible
  6. OpenNews: Выпуск системы управления конфигурацией Ansible 2.3
Автор новости: vstconsulting
Тип: Программы
Ключевые слова: ansible, polemarch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним (1), 11:56, 24/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    глючное дерьмище, пачка багов, вики почти не имеет инфы структурированой, пока ставил - поймал 3 бага, плюнул и поставил ansible aws - профит
     
     
  • 2, SunXE (ok), 13:20, 24/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    AWS глюкодром не меньший. Ещё жрёт как не в себя.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor