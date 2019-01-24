24.01.2019 03:17  Релиз Polemarch 0.2.7, web-интерфейса для Ansible

Состоялся выпуск Polemarch 0.2.7, web-интерфейса для управления серверной инфраструктурой на базе Ansible. Код проекта написан на языках Python и JavaScript с использованием фреймворков Django и Celery. Проект распространяется под лицензией AGPL. Для запуска системы достаточно установить пакет и запустить 1 сервис. Для промышленного применения рекомендуется дополнительно использовать MariaDB и Redis/RabbitMQ+Redis (кэш и брокер MQ). Для каждой версии формируется образ Docker, основанный на образе Alpine 3.8. Главными особенностями данного релиза являются добавление поддержки субмодулей (submodules) для GIT-проектов и обновление документации по API. Так же, стоит отметить, что начиная с этого релиза, больше не формируются сборки пакетов .deb/.rpm, однако такая возможность по прежнему остаётся, для тех кто хочет собирать пакет из исходных текстов. Основные изменения в релизах 0.2.6 - 0.2.7: Загрузка субмодулей для GIT-проектов для более удобной и контролируемой организации кода.

Генерация инвенториев при запуске теперь формируется в формате YAML, что значительно ускорило работу в крупных инсталляциях.

Удалены неиспользуемые списки для хостов и групп в проектах.

Создание шаблонов без указания Inventory для тех проектов, где Inventory указан в ansible.cfg.

Обновлён внешний вид документации - более подробный вид с описанием всех полей, схем и параметров, а так же с динамически формируемым примером запроса.

Для PyPI теперь формируются ".whl", а значит сокращается время сборки и установки окружения.

Прекращается сборка .deb/.rpm пакетов с сохранением возможности формировать эти пакеты самостоятельно (для этого необходимо предварительно установить все необходимые пакеты для сборки, в том числе tox и вызвать команду "tox -e [rpm или deb]").

Исправлена ошибка при вызове playbook'ов с кириллическими или любыми другими не латинскими символами в имени.

Исправлена ошибка в задержке вывода в реальном времени для историй.

Исправлена ошибка в шаблонах при сохранении и изменении шаблона.

Исправлена ошибка на графике, которая приводила к разделению статистики на стыке годов.

Исправлена ошибка связанная с невозможностью задать нестандартные переменные для групп и хостов. Дополнительно можно отметить выпуск сходного по решаемым задачам продукта Red Hat Ansible Tower 3.4 и лежащего в его основе открытого проекта AWX 3.0 (лицензия Apache 2.0) c реализацией web-интерфейса для централизованного управления серверной инфраструктурой на базе системы Ansible.



