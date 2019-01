23.01.2019 15:22  Стабильный релиз Wine 4.0

После года разработки и 28 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 4.0, который вобрал в себя более 6000 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поддержка графических API Direct3D 12 и Vulkan, включение по умолчанию обособленного потока обработки команд Direct3D, инфраструктура для настройки отображения элементов интерфейса с учётом DPI, поддержка игровых контроллеров, реализация корректной работы на экранах с высокой плотностью пикселей (High-DPI) для платформы Android, интерфейс Windows Media Player, поддержка запуска задач по расписанию, прекращение встроенной поддержки исполняемых файлов DOS. В Wine подтверждена полноценная работа 4737 программ для Windows, еще 4045 программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3489 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений. Ключевые новшества Wine 4.0: Direct3D Добавлена начальная поддержка Direct3D 12. Реализация основана на библиотеке vkd3d и требует для работы графической карты с поддержкой графического API Vulkan (Direct3D 12 работает через трансляцию вызовов в API Vulkan). Обеспечена поддержка большей части возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые подписи, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямая (indirect) отрисовка, методы Clear*() и Copy*(); Включено по умолчанию применение обособленного потока для обработки команд Direct3D, позволяющего выполнять отрисовку в асинхронном режиме с распараллеливанием на многоядерных системах; В любых ситуациях, при доступности OpenGL, в Direct3D обеспечено применение по умолчанию базовых контекстов OpenGL. Ранее базовые контексты использовались только для обеспечения работы приложений Direct3D 10 и 11 на системах с графическими картами AMD и Intel. Теперь это ограничение снято и они применяются для любых видеокарт и всех версий Direct3D, за исключением Direct3D 12; В реализации Direct3D 10 и 11 добавлена большая часть новых возможностей, включая поддержку мультисэмплинга текстур (Multisample texture), 1D-текстур, выборочной (per-sample) обработки фрагментов шейдерами, множественных областей ограничения 3D-сцены (viewport), новых форматов ресурсов, потокового вывод без геометрических шейдеров, управления отсечением глубины, механизмов для устранения артефактов при отрисовке теней и т.п.; Некоторые интерфейсы Direct3D 11 обновлены до версии 11.2, а интерфейсы DXGI до версии 1.6; Начался переход к применению в Direct3D мелкомодульных (fine-grained) блокировок, которые позволят повысить эффективность выполнения на CPU с большим числом процессорных ядер; Для приложений DXGI и DirectDraw обеспечено использование корректного интервала замены буферов отрисовки (swap interval), синхронизированного с кадровым гасящим импульсом (v-blank); Добавлена возможность настройки из приложений DXGI и Direct3D 9Ex величины задержки вывода кадров (frame latency); Добавлена реализация механизма сжатия 3D-текстур S3TC (S3 Texture Compression), срок действия патентов на который истёк около года назад; При поддержке драйвером OpenGL-расширения ARB_query_buffer_object обеспечено снижение задержек, благодаря обработке запросов в асинхронном режиме; Расширена база данных графических карт, пригодных для использования Direct3D; В реестр добавлены новые настройки "HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D": "MultisampleTextures" (включение мультисэмплинга текстур) и "Renderer" ("gl" для OpenGL и "gdi" для GDI). Объявлен устаревшим ключ "DirectDrawRenderer". Удалён ключ "StrictDrawOrdering";

Графическая подсистема Реализован полноценный драйвер для графического API Vulkan, использующий штатные Vulkan-библиотеки на системах с X11 и API MoltenVK на платформе macOS; Добавлена библиотека vulkan-1.dll c собственной реализацией загрузчика драйверов Vulkan для Windows, альтернативного загрузчику из Vulkan SDK; Добавлена поддержка пиктограмм в формате PNG, в том числе пиктограмм 256x256 для экранов с большим разрешением; В штатный набор пиктограмм добавлены варианты размером 256x256; Многие интерфейсы Direct2D обновлены до версии спецификации 1.2. Для ограничения версии интерфейса Direct2D в секцию реестра "HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct2D" добавлен ключ "max_version_factory"; Для X11 добавлена поддержка визуализации в формате ARGB; На базе движка DIB подготовлена реализация старого 16-разрядного драйвера DIB.DRV; В движке DIB значительно ускорена отрисовка больших полигонов; В код вывода на печать добавлена поддержка определения размера страниц A0, A1 и A2; В GdiPlus добавлена поддержка рисования стрелок;

Ядро (интерфейсы ядра Windows) Прекращена поддержка выполнения в wine исполняемых файлов DOS. При попытке запуска исполняемых файлов DOS теперь запускается отдельный экземпляр DOSBox. Изменение не касается выполнения исполняемых файлов Win16, поддержка которые остаётся встроенной в Wine; Для запускаемых в Wine драйверов на уровне ядра реализованы обработчики событий, семафоры, мьютексы и таймеры. Драйверам предоставлен доступ к управлению CPU и настройке отладочных регистров; Добавлена поддержка примитивов синхронизации WaitOnAddress; Для корректного определения использования технологии Hyper-threading, в выдаваемой информации о конфигурации CPU теперь разделяются логические и физические ядра процессора; При запуске в окружениях Linux предоставлен доступ к детальной информации, выдаваемой BIOS; Реализована подборка отладочных API для манипуляции 32-разрядными процессами в Wow64 из контекста 64-процессов; Добавлено определение в manifest-файлах приложений настроек, уровней запуска и информации о совместимости; Реализованы различные режимы определения завершения файлового ввода/вывода; Для платформы NetBSD реализована поддержка отладочных регистров;

Интерфейс пользователя Реализована инфраструктура для настройки отображения элементов интерфейса с учётом DPI и параметров масштабирования. Масштабирование содержимого окон пока отключено по умолчанию и доступно только на платформе Android. Для включения следует изменить параметр "DpiScalingVer" в секции реестра "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" Реализована возможность перенаправления класса Window, что позволило добавить поддержку элементов интерфейсов на базе библиотеки Common Controls 6; В библиотеку ComCtl32 v6 (Common Control) добавлена поддержка стандартных пользовательских элементов интерфейса, в том числе классов для кнопок (Button), списков (ListBox), комбинированных блоков (ComboBox), статических блоков (Static) и форм редактирования (Edit). Реализована поддержка тем оформления; Реализован штатный диалог управления задачами (TaskDialog), включающий поддержку пиктограмм, гиперссылок, полос для индикации прогресса выполнения операций и различных элементов интерфейса; В формах редактирования добавлена поддержка отображения подсказок непосредственно в полях ввода (Cue banner);

Интеграция с рабочим столом Добавлена возможность отключения экспорта списка ассоциаций для MIME-типов (вкладка Desktop Integration в winecfg или ключ реестра "HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\FileOpenAssociations"); В реализацию диалога открытия и сохранения файлов добавлена возможность отображения свойств файла (размер, время и атрибуты). Опционально добавлена возможность отображения слева панели с часто используемыми файловыми путями (Places); Для соответствия поведению новых версий Windows место AllUsersProfile в оболочке теперь используется каталог Public; В файловом менеджере появилась поддержка горячих клавиш для переименования (F2) и удаления (Del) каталогов; В библиотеку добавлены многие стандартные для Windows пиктограммы; Добавлена поддержка автодополнения ввода в Shell; В режиме рабочего стола панель задач теперь не показывается вверху полноэкранных окон; В состав Shell32 включён большой набор новых пиктограмм; Добавлена поддержка дополнительных имён штатных курсоров, что позволило улучшить совместимость с темами оформления курсоров в окружениях X11;

Устройства ввода В API Raw Input и XInput добавлена поддержка игровых контроллеров с интерфейсом HID; В HID-драйвере появилась поддержка геймпадов; Реализован драйвер SDL, позволяющий взаимодействовать через интерфейс HID с поддерживаемыми в SDL игровыми контроллерами;

Сетевые возможности В JScript добавлен режим совместимости с EcmaScript, позволяющий использовать некоторые возможности, отсутствующие в штатном режиме. Добавлена поддержка обращения к свойствам JavaScript; Переписаны и теперь лучше соответствуют стандарту объекты для работы с таблицами стилей; В MSHTML добавлена поддержка не-HTML элементов, в частности, добавлена ограниченная поддержка SVG; Реализованы некоторые новые HTML API; В апплет Internet Control Panel добавлена поддержка настройки прокси-сервера; В API WebServices добавлена поддержка Stream I/O; Реализован API Web Services on Devices (WSDAPI), в том числе обеспечена поддержка отправки и приёма различных типов сообщений; Через API WBEM предоставлен доступ к дополнительной информации о системе, включая сведения о CPU, BIOS, видеокарте и сетевом адаптере; WinHTTP переведён на использование Windows Sockets;

Криптография Добавлена поддержка асимметричных криптографических ключей, а также возможность проверки цифровых подписей на базе алгоритмов RSA и ECDSA; Добавлена возможность использования хэшей sha256/sha384 в цифровых подписях ECDSA; Добавлена поддержка режимов аутентифицированного шифрования GCM и ECB; Для RSA реализована поддержка оптимального асимметричного шифрования с дополнением (OAEP); Добавлена поддержка аутентификации при помощи Kerberos; Реализован диалог для работы с сертификатами на основе открытых ключей; При работе в macOS при наличии теперь используются библиотеки GnuTLS, а при их отсутствии штатный фреймворк CommonCrypto;

Текст и шрифты В DirectWrite добавлена поддержка хранения ресурсов шрифтов в памяти; Таблицы символов обновлены до спецификации Unicode 11; Добавлена поддержка субпиксельного рендеринга шрифтов (требуется наличие FreeType 2.8.1 или более новой версии); В эмуляторе консоли обеспечено корректное масштабирование шрифтов в соответствии с настройками DPI. Расширено число глифов в шрифте Wingdings, в том числе добавлены глифы с разными изображениями часов;

Звук Реализован интерфейс Windows Media Player для воспроизведения мультимедийного контента; Добавлен декодировщик MP3, доступный через DirectX Media Object;

Поддержка платформы Android Добавлена возможность установки курсора мыши, используя API Android 7+; Добавлена поддержка нового механизма распределения памяти gralloc, который позволил решить проблемы с выводом графики в Android 8+; Добавлена поддержка платформ Android x86-64, в том числе в 64-разрядном режиме (режим WoW64 пока не поддерживается в пакетах WineHQ);

Встроенные приложения Добавлена программа Ping, показываются время сетевого отклика, вычисляемого при помощи вызова функции IcmpSendEcho; Добавлен интерфейс SchTasks для добавления и удаления команд для запуска задач по расписанию; В RegEdit добавлен режим шестнадцатеричного просмотра бинарных значений; В командном интерпретаторе добавлена корректная реализация циклов "FOR"; В программу XCopy добавлена опция "/k", обеспечивающая сохранение атрибутов;

Инструменты для разработки В winedbg добавлена поддержка отладки процессов WoW64; В winegcc добавлена поддержка сборки библиотек штатных подсистем и улучшен поиск подходящих библиотек для кросс-компиляции; В winebuild добавлена опция "-mfpu" для выбора архитектуры FPU для платформ ARM; В winedump добавлена поддержка дампов typelib в формате SLTG; В компилятор IDL добавлена поддержка ACF (Application Configuration Files), асинхронных интерфейсов, cериализации атрибутов, типа __int32 и генерации нескольких typelib в одном файле с ресурсами; Движок Mono, используемый для запуска файлов .NET, обновлён до выпуска 4.7.5. В 64-разрядных окружениях добавлена возможность запуска в режиме CLI 32-разрядны исполняемых файлов .NET; Система маршалинга в Typelib переписана с использованием функций NDR; В фреймворке для проведения тестирования качества кода добавлена поддержка тестирования драйверов ядра Windows и библиотек, загружающих внешние dll; Добавлена возможность сборки WoW64 (эмулятор для запуска 32-разрядных приложений Windows в 64-разрядных редакциях Windows) из штатного дерева исходных кодов Wine;

Разное Реализован сервис Task Scheduler для запуска задач по расписанию; Реализован сервис WMI (Windows Management Instrumentation) для централизованного управления системами на базе Windows; Реализована библиотека для сервисов OPC (Open Packaging Convention), используемых в XML-файлах Microsoft Office; Расширена поддержка платформ ARM и ARM64. Для кросс-компиляции для ARM64 реализована возможность использования инструментария MinGW; Добавлена поддержка отложенной установки пакетов MSI. Обеспечено выполнение пользовательских обработчиков в MSI в отдельном процессе, что позволяет создавать комбинированные установщики для 32- и 64-разрядных систем. Добавлена поддержка преобразований субхранилищ в MSI; Новые внешние зависимости: библиотеки Vulkan для работы драйвера Vulkan, Vkd3d для Direct3D 12, SDL для поддержки игровых контроллеров, GSSAPI для Kerberos.