18.01.2019 08:26  Акционеры Red Hat одобрили сделку по продаже бизнеса компании IBM

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|2.5, имя (?), 08:38, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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ага, только не забудь при этом не только не просрать ее, но и развиваться еще лет 20. Тогда, может быть, тебя и купят.
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|4.17, Аноним (17), 09:55, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Это всё второстепенно. Первостепенно - это то, что надо быть готовым встроить бекдоры АНБ или при всём перечисленном просто не разбираться в базовых, фундаментальных понятиях.
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|5.21, Ключевский (?), 10:22, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Это всё второстепенно. Первостепенно - это то, что надо быть готовым встроить
> бекдоры АНБ или при всём перечисленном просто не разбираться в базовых,
> фундаментальных понятиях.
Опять голоса в твоей голове рассказывают про АНБ? Все исходники открыты. Покажи хоть один бэкдор от АНБ. Давай же! Ну!
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|2.12, пох (?), 09:34, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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не, васян, ты лузер. раз не понимаешь, что как раз руки-то редхат по большей части использовала - чужие, да и питон не их.
при том что и задача на тот момент была на три порядка проще - еще существовало стабильное ядро и стабильные версии libc, не говоря уж о всем остальном, что вообще было не принято выкладывать в недоделанном виде, а если и выкладывали, то куда-нибудь отдельно и с префиком alfa. Нужно было просто аккуратно все это собрать в кучку - руками волонтеров, ну конечно же.
А с мозгами тут сложнее - нанять мозговитого менеджера с говорящей фамилией Жулик - действительно не самый тривиальный момент, чтобы потом акционеры еще могли что-то одобрять, а не "фиксировать убытки".
так повозить по губам опенотсосному комьюнити ни до, ни после него никому не удавалось.
Мне кажется, твой поезд ушел, попробуй свои силы в чем-нибудь другом. Сейчас вот модно пришить себе силиконовые сиськи (хер можешь не отрезать, это придаст даже определенный шарм). Как знать, может тут тебя ждет успех?
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|2.22, Школьник (ok), 10:22, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Для начала нужно уметь заставить на себя работать орды хомячков под лозунгами FOSS, да так, чтобы они еще этим гордились и просили еще.
Дальше будет проще.
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|3.51, пох (?), 12:42, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не, нифига не проще - еще надо ухитриться отжать у них наработанное так, чтобы они в панике не разбежались, бросая в тебя какашки и табуретки, уронив курс фантиков до нуля еще до их выдачи в продажу, да и после тоже не надо.
Жулик - штука редкая и уникальная, ТАК далеко не каждый эффективный умеет.
А дальше да, справится каждый дурак - тивоизация, прятанье исходников и процесса разработки, переманивание ключевых разработчиков на хорошие зарплаты и чтоб делал что велят, с постепенным закручиванием гаек чтоб не мог делать ничего другого - это любой может.
Ну, правда, еще может придти орацл, и сделать унбрякабле линукс. И тогда рано или поздно все же придется продаваться ibm, впрочем, не забыв напоследок неплохо навариться.
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|2.30, ixrws (??), 11:33, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ещё нужно желание продать жопу. Продажа компании гигантам это ты будешь максимально глубоко в шоубизнесе.
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|3.52, пох (?), 12:43, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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да аллах с тобой, жопу-то продали - чужую.
Поди мало желающих чужими жопами поторговать?
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|1.8, Аноним (8), 08:58, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Я бы тоже согласился. В IBM ещё помнят, как ее полуось затоптали, заменив падучим УГ от мелкомягких.
Мы не знаем, что у них за планы, но десктопных линукс у них вряд ли на последнем месте.
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|2.9, Аноним (9), 09:13, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Он им не нужен. Помнить-то может и помнят, но делать что-то из принципов или из мести — это не политика IBM.
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|2.20, Andrey Mitrofanov (?), 10:19, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Я бы тоже согласился. В IBM ещё помнят, как ее полуось затоптали,
> заменив падучим УГ от мелкомягких.
> Мы не знаем, что у них за планы, но десктопных линукс у
> них вряд ли на последнем месте.
Мама Била уже не с нами. https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Maxwell_Gates
Теперь мы знаем, почему Бил "ушёл" африканских детей охаживать.
Подождём ещё лет 10 -- узнаем, чья мама нынче устраивает сыночку "подгоны" от АйБиЭма.
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|4.44, пох (?), 12:27, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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вот это нихреново кто-то хапнул...
175-120-175 на ровном месте сделать - вот для чего им ibm понадобилась, а вы про какой-то там бизнес, разработку, что за ерунда ненужная? ;-)
миноритарии, разумеется, оказались %@$ками - вряд ли их кто-то почесался заранее предупреждать.
Но проголосовали, разумеется, как надо - иначе могло вместо 175 стать даже не обратно 120.
эх, чому я не биржевой спекулянт?
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|2.26, Аноним (14), 10:52, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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вроде речь была про развитие облачных технологий все дела возможно будут создавать конкуренцию Amazon
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|3.33, Andrey Mitrofanov (?), 11:51, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> вроде речь была про
>возможно будут создавать конкуренцию Amazon
Да-да, может быть, если повезёт, когда-нибудь, в Далёкой-Далёкой Галактике....
...то, что они сделают, отдалённо, фрагментарно, издаля, слегка...
...пересечётся с тем что они набр*хали в пресс-релизах.
Весьма! Весьма вероятно, </да> [I]!
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|4.55, IBM (?), 12:54, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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да не, что нам мешает-то? Механизмы продажи всякой фигни-aas, причем на "вертикальные рынки", куда мамазону пускают не очень, а MS давно привыкла с нами делиьтся у нас есть, серверные стойки тоже есть, и опеншит там уже установлен.
Осталось максимально усложнить жизнь амазону - что, контролируя напрямую основной промышленный дистрибутив и имея неограниченные рычаги давления на остальных копипастеров (вот только что в дебиане, а значит и бубунте, один смешно лопнул), как ты понимаешь, несложно.
га-га - а кто-то думал мы как-то по-другому собираемся "конкурировать"?
Фигак, после апдейта у мамазона ни один инстанс не грузится, интерфейсы попереименовались, а их скрипты на это были завязаны - вот ведь красота!
(ну нет, до такого может и не дойдет, они, конечно, будут проверять такие вещи, но ресурсики и мозги грамотных специалистов на этом и угробят, а желающих у них работать, поверьте, в разы меньше чем желающих работать у нас. Да, у нас есть печеньки и корпоративный жым в цокольном этаже, занятия засчитываем в рабочее время, а от Безоса хрен вы дождетесь.)
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|3.58, Аноним (58), 13:08, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На кой им это надо если у них давно есть ibm cloud. Только они пытаются окучить совершенно другую часть рынка.
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|2.37, grsec (ok), 12:09, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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По инсайдеркой информации его отправят в FreeBSD Foundation на курсы повышения квалификации.
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|2.46, Аноним (31), 12:33, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну да, ну да. Одна из худших архитектур внезапно оказалось благом (ещё и бесплатным) для человечества. Окей.
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|2.59, IBM (?), 13:18, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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повысим же ж! Это ж правильная халатность, у кого надо - работает, у кого не надо - куча проблем на пустом месте.
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