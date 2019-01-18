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18.01.2019 08:26  Акционеры Red Hat одобрили сделку по продаже бизнеса компании IBM

На состоявшемся на днях заседании акционеров компании Red Hat были согласованы условия сделки о продаже бизнеса Red Hat компании IBM. Владельцы 141 млн акций Red Hat проголосовали за проведение сделки, против высказались владельцы 181 тысячи акций, а обладатели 462 тысяч акций воздержались.

Ранее в октябре сделка была согласована на уровне советов директоров Red Hat и IBM. До завершения сделки остаётся получить разрешение антимонопольных служб стран, в которых зарегистрированы компании. Сделку планируется завершить во втором квартале 2019 года. Сумма сделки составит приблизительно 34 миллиарда долларов, в расчёте 190 долларов за акцию (сейчас стоимость акции Red Hat составляет 175 долларов, а на момент объявления сделки была 116 долларов).

Напомним, что после завершения поглощения Red Hat продолжит деятельность в качестве отдельного подразделения в группе IBM Hybrid Cloud. IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки и продолжит поддерживать сформировавшееся вокруг продуктов Red Hat сообщество. В том числе будет продолжено участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat. Кроме того, IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы свободного ПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в открытом ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.newsobserver.com/n...)
  2. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  3. OpenNews: Компания EQT покупает SUSE за 2.5 миллиарда долларов
  4. OpenNews: Micro Focus поглощает холдинг Attachmate Group, в состав которого входит SUSE
  5. OpenNews: Акционеры Mandriva одобрили рекапитализацию
  6. OpenNews: Группа акционеров Nokia планирует добиться смещения руководства и отмены соглашения с Microsoft (план отменен)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat, ibm
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  • 1.1, Вася (??), 08:32, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Круто, над свою компанию тож создать и попытаться продать IBM или еще какому-то гиганту. Что для этого нужно кроме мозгов, рук и python :|
     
     
  • 2.5, имя (?), 08:38, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    ага, только не забудь при этом не только не просрать ее, но и развиваться еще лет 20. Тогда, может быть, тебя и купят.
     
     
  • 3.7, Ключевский (?), 08:52, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И не 20, а 25. И не просто развиваться, а стать лидером в своей области. А так все правильно.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 09:55, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Это всё второстепенно. Первостепенно - это то, что надо быть готовым встроить бекдоры АНБ или при всём перечисленном просто не разбираться в базовых, фундаментальных понятиях.
     
     
  • 5.21, Ключевский (?), 10:22, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Это всё второстепенно. Первостепенно - это то, что надо быть готовым встроить
    > бекдоры АНБ или при всём перечисленном просто не разбираться в базовых,
    > фундаментальных понятиях.

    Опять голоса в твоей голове рассказывают про АНБ? Все исходники открыты. Покажи хоть один бэкдор от АНБ. Давай же! Ну!

     
     
  • 6.27, гы (?), 10:55, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    systemd (:
     
  • 6.50, Аноним (50), 12:39, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На "слабо" только дети ведутся.
     
  • 4.23, псевдонимус (?), 10:34, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > лидером

    Первая буква не та.

     
  • 2.12, пох (?), 09:34, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    не, васян, ты лузер. раз не понимаешь, что как раз руки-то редхат по большей части использовала - чужие, да и питон не их.

    при том что и задача на тот момент была на три порядка проще - еще существовало стабильное ядро и стабильные версии libc, не говоря уж о всем остальном, что вообще было не принято выкладывать в недоделанном виде, а если и выкладывали, то куда-нибудь отдельно и с префиком alfa. Нужно было просто аккуратно все это собрать в кучку - руками волонтеров, ну конечно же.

    А с мозгами тут сложнее - нанять мозговитого менеджера с говорящей фамилией Жулик - действительно не самый тривиальный момент, чтобы потом акционеры еще могли что-то одобрять, а не "фиксировать убытки".

    так повозить по губам опенотсосному комьюнити ни до, ни после него никому не удавалось.

    Мне кажется, твой поезд ушел, попробуй свои силы в чем-нибудь другом. Сейчас вот модно пришить себе силиконовые сиськи (хер можешь не отрезать, это придаст даже определенный шарм). Как знать, может тут тебя ждет успех?

     
     
  • 3.28, EHLO (?), 11:00, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рановато тебя весеннее обострение накрыло
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 11:05, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У него всегда пять часов и всегда пора пить чай.
     
  • 2.22, Школьник (ok), 10:22, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Для начала нужно уметь заставить на себя работать орды хомячков под лозунгами FOSS, да так, чтобы они еще этим гордились и просили еще.

    Дальше будет проще.

     
     
  • 3.51, пох (?), 12:42, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не, нифига не проще - еще надо ухитриться отжать у них наработанное так, чтобы они в панике не разбежались, бросая в тебя какашки и табуретки, уронив курс фантиков до нуля еще до их выдачи в продажу, да и после тоже не надо.

    Жулик - штука редкая и уникальная, ТАК далеко не каждый эффективный умеет.

    А дальше да, справится каждый дурак - тивоизация, прятанье исходников и процесса разработки, переманивание ключевых разработчиков на хорошие зарплаты и чтоб делал что велят, с постепенным закручиванием гаек чтоб не мог делать ничего другого - это любой может.

    Ну, правда, еще может придти орацл, и сделать унбрякабле линукс. И тогда рано или поздно все же придется продаваться ibm, впрочем, не забыв напоследок неплохо навариться.

     
  • 2.30, ixrws (??), 11:33, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё нужно желание продать жопу. Продажа компании гигантам это ты будешь максимально глубоко в шоубизнесе.
     
     
  • 3.52, пох (?), 12:43, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да аллах с тобой, жопу-то продали - чужую.
    Поди мало желающих чужими жопами поторговать?

     
  • 2.34, Аноним (34), 11:52, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Любой страртап делается с расчетом продаться гигантам.
     
  • 2.41, pripolz (?), 12:21, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что для этого нужно кроме мозгов, рук и python :|

    C

     
     
  • 3.43, Andrey Mitrofanov (?), 12:25, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>кроме мозгов, рук и python :|

    " Выберите любые два! "   //к чему это я?

    > C

     
  • 2.48, Аноним (50), 12:38, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что для этого нужно кроме мозгов, рук и python :|

    Мамочку как у Билла Гейтса.

     
  • 1.6, Аноним (6), 08:50, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Они продались...
     
     
  • 2.54, Аноним (50), 12:47, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Всего лишь легализовали давнюю связь.
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:58, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я бы тоже согласился. В IBM ещё помнят, как ее полуось затоптали, заменив падучим УГ от мелкомягких.
    Мы не знаем, что у них за планы, но десктопных линукс у них вряд ли на последнем месте.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:13, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он им не нужен. Помнить-то может и помнят, но делать что-то из принципов или из мести — это не политика IBM.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:15, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    боюсь что десктопный линух у них вообще ни на каком месте, они только по серверам
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov (?), 10:19, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я бы тоже согласился. В IBM ещё помнят, как ее полуось затоптали,
    > заменив падучим УГ от мелкомягких.
    > Мы не знаем, что у них за планы, но десктопных линукс у
    > них вряд ли на последнем месте.

    Мама Била уже не с нами.  https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Maxwell_Gates
    Теперь мы знаем, почему Бил "ушёл" африканских детей охаживать.

    Подождём ещё лет 10 -- узнаем, чья мама нынче устраивает сыночку "подгоны" от АйБиЭма.

     
  • 1.11, Прохожий (??), 09:27, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    462 тысяч владельцев акций оказались *удаками
     
     
  • 2.13, пох (?), 09:36, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у меня нет тут терминала, я волнуюсь- что, разьве акции упали, а не наоборот?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:54, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://finviz.com/quote.ashx?t=RHT&ty=c&ta=0&p=w ну как упали... $175
     
     
  • 4.44, пох (?), 12:27, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вот это нихреново кто-то хапнул...

    175-120-175 на ровном месте сделать - вот для чего им ibm понадобилась, а вы про какой-то там бизнес, разработку, что за ерунда ненужная? ;-)

    миноритарии, разумеется, оказались %@$ками - вряд ли их кто-то почесался заранее предупреждать.
    Но проголосовали, разумеется, как надо - иначе могло вместо 175 стать даже не обратно 120.

    эх, чому я не биржевой спекулянт?

     
  • 1.14, Аноним (14), 09:38, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Меняем "Красную шляпу" на синюю :3
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:55, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разве федора у них не синяя?
     
     
  • 3.24, Аноним (14), 10:50, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Логотип синий с буквой F, шляпы там как бы не видать....
     
  • 3.56, xm (ok), 13:02, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Федора сама по себе шляпа :-)
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:58, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на синюю

    голубую

     
     
  • 3.25, Аноним (14), 10:51, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Будьте толерантны >_<
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:07, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а нафига он им нужен? для своих шкафов у них же есть нормальная ОС - AIX
     
     
  • 2.26, Аноним (14), 10:52, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вроде речь была про развитие облачных технологий все дела возможно будут создавать конкуренцию Amazon
     
     
  • 3.33, Andrey Mitrofanov (?), 11:51, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > вроде речь была про
    >возможно будут создавать конкуренцию Amazon

    Да-да, может быть, если повезёт, когда-нибудь, в Далёкой-Далёкой Галактике....

    ...то, что они сделают, отдалённо, фрагментарно, издаля, слегка...

    ...пересечётся с тем что они набр*хали в пресс-релизах.

    Весьма! Весьма вероятно, </да> [I]!

     
     
  • 4.55, IBM (?), 12:54, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да не, что нам мешает-то? Механизмы продажи всякой фигни-aas, причем на "вертикальные рынки", куда мамазону пускают не очень, а MS давно привыкла с  нами делиьтся у нас есть, серверные стойки тоже есть, и опеншит там уже установлен.

    Осталось максимально усложнить жизнь амазону - что, контролируя напрямую основной промышленный дистрибутив и имея неограниченные рычаги давления на остальных копипастеров (вот только что в дебиане, а значит и бубунте, один смешно лопнул), как ты понимаешь, несложно.

    га-га - а кто-то думал мы как-то по-другому собираемся "конкурировать"?

    Фигак, после апдейта у мамазона ни один инстанс не грузится, интерфейсы попереименовались, а их скрипты на это были завязаны - вот ведь красота!
    (ну  нет, до такого может и не дойдет, они, конечно, будут проверять такие вещи, но ресурсики и мозги грамотных специалистов на этом и угробят, а желающих у них работать, поверьте, в разы меньше чем желающих работать у нас. Да, у нас есть печеньки и корпоративный жым в цокольном этаже, занятия засчитываем в рабочее время, а от Безоса хрен вы дождетесь.)

     
  • 3.58, Аноним (58), 13:08, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На кой им это надо если у них давно есть ibm cloud. Только они пытаются окучить совершенно другую часть рынка.
     
  • 1.31, Аноним (31), 11:38, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки

    т.ё. Лёня нот-а-баг продолжит в том же ритме?

     
     
  • 2.37, grsec (ok), 12:09, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    По инсайдеркой информации его отправят в FreeBSD Foundation на курсы повышения квалификации.
     
     
  • 3.47, Аноним (31), 12:34, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поможет провести голосование по выбору системы инициализации?
     
     
  • 4.49, Andrey Mitrofanov (?), 12:39, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поможет провести голосование по выбору системы инициализации?

    Не, Debian на kFreeBSD проголосуют без него.  Хотя, постой...

     
  • 1.32, Аноним (32), 11:45, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Появляется шанс что пОТТЕРА выгонят на мороз вместе с его наколенными поделками
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:59, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Размечтались.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:08, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Забудьте про свои костылики на баше уже.
     
     
  • 3.45, Аноним (31), 12:31, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лёня, ты уже выучил русский язык??!
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:10, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А я рад на самом деле.
    Кто дал миру ибмпц? И это не громкие слова, а реальность. Причем бесплатно, причём всем.
     
     
  • 2.46, Аноним (31), 12:33, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да, ну да. Одна из худших архитектур внезапно оказалось благом (ещё и бесплатным) для человечества. Окей.
     
     
  • 3.53, IBM (?), 12:44, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зато беспл...зато дешовенькая, и всем хватило!

     
  • 1.39, Zenitur (ok), 12:10, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь Red Hat Linux является основной операционной системой для IBM PC?
     
  • 1.40, Аноним (40), 12:18, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Плач красношапочников на опеннете объявляется открытым!
     
  • 1.57, Аноним (57), 13:03, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лёню теперь наконец уволят за халатность на работе?
     
     
  • 2.59, IBM (?), 13:18, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    повысим же ж! Это ж правильная халатность, у кого надо - работает, у кого не надо - куча проблем на пустом месте.

     
     
  • 3.61, Аноним (57), 13:31, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Считаете индусы вам обойдутся дороже?
     
  • 2.63, Andrey Mitrofanov (?), 13:34, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лёню теперь наконец уволят за халатность на работе?

    Командируют в Debian пакет s-d меинтеинить.  Прорывное направление[I]!

     
     
  • 3.65, Аноним (31), 14:04, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ах, так вот что означает модное слово "непрерывная интеграция"...
     
  • 1.60, Sw00p aka Jerom (?), 13:23, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороним шляпу, жаль
     
  • 1.62, Анонимен (?), 13:33, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он голоден и рано или поздно пожрёт всех. Имя ему - капитаКлизьм!
     
     
  • 2.64, Канделябры (?), 13:45, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорей бы уже. А то вот уже замучили эти грязные попки не умытых интеллектом детей.
     

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