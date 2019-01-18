18.01.2019 08:26  Акционеры Red Hat одобрили сделку по продаже бизнеса компании IBM

не, васян, ты лузер. раз не понимаешь, что как раз руки-то редхат по большей части использовала - чужие, да и питон не их. при том что и задача на тот момент была на три порядка проще - еще существовало стабильное ядро и стабильные версии libc, не говоря уж о всем остальном, что вообще было не принято выкладывать в недоделанном виде, а если и выкладывали, то куда-нибудь отдельно и с префиком alfa. Нужно было просто аккуратно все это собрать в кучку - руками волонтеров, ну конечно же. А с мозгами тут сложнее - нанять мозговитого менеджера с говорящей фамилией Жулик - действительно не самый тривиальный момент, чтобы потом акционеры еще могли что-то одобрять, а не "фиксировать убытки". так повозить по губам опенотсосному комьюнити ни до, ни после него никому не удавалось. Мне кажется, твой поезд ушел, попробуй свои силы в чем-нибудь другом. Сейчас вот модно пришить себе силиконовые сиськи (хер можешь не отрезать, это придаст даже определенный шарм). Как знать, может тут тебя ждет успех?