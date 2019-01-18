18.01.2019 09:19  Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.0.1. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia XA2 Plus, и уже доступны в форме OTA-обновления. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году. В новой версии: Предложен межсетевой экран, предлагающий разные настройки в зависимости от типа соединения. Например, в режиме разработчика доступ по SSH теперь возможен только при выходе в сеть через Wi-Fi или установку канала передачи данных поверх USB. По умолчанию введена блокировка запросов по ICMP. Реализация основана на iptables и пока не содержит графического интерфейса для настройки (для изменения правил требуется правка файлов конфигурации);

В галерею изображений добавлен инструмент для создания светлых стилей интерфейса. В прошлом выпуске был предоставлен вариант оформления со светлым фоном и тёмным текстом. В новой версии данная функция расширена и пользователю предоставлена возможность создания собственных светлых стилей на основе любого изображения;

Переработан диалог для редактирования изображений, предоставляющий такие функции, как кадрирование, вращение, изменение яркости и нормализация контраста. Обеспечено сохранение резервной копии исходного изображения после внесения изменений;

В основное меню, список приложений и системные диалоги добавлен эффект размытия фона под информационными блоками. Добавлена возможность вывода прогноза погоды в режиме блокировки экрана.

Переработано оформление календаря-планировщика. Добавлена обработка приглашений на проведение встреч, отправляемых через Active Sync или сервисы Google;

В почтовом клиенте предоставлена возможность создания, переименования и удаления папок. В контекстное меню для учётных записей добавлена опция Sync;

Добавлена поддержка чтения тегов NFC;

Реализована возможность включения режима точки доступа (hotspot) при отсутствии подключения к сети оператора мобильной связи.

В реализацию протокола MTP добавлена поддержка звукового формата M4A.



