18.01.2019 09:19  Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.1

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|2.9, wituS (ok), 11:04, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Был аппарат 950, 500 штук сделали, вот он ппц как был хорош. Даже пару дней поюзал на одной из конференций
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|1.3, Нимус (?), 09:43, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–3 +/–
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Вопрос напрашивается, для кого это все делается, ни аппаратной платформы своей или партнеров, ни нативных программ и самое главное где рынок для этого всего, где потребители...
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|2.11, Пригоревший (?), 11:31, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это всё те же эффективные манагеры из нокии (не всех взяли к мелкомягким), там цель ровно одна - заехать куда-нибудь в госы.
Все тут слезу по миге и маемо пускают, как-то забывая, что из-за этого линуксового говнеца нокия убила симбу, а конечной целью была стрижка денег с разрабов за кутю, а вовсе не мир на земле.
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|3.15, wituS (ok), 12:29, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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по моему они говорили что 4 лярда, на МиГо потратили.
Платформа По + Платформа Железо.
Хотя симба3 очень даже ничего, и живёт на n8 у меня до сих пор.
у них даже был план развития Симба3->Cимба4->4.1 или 4.5
Всё на Qt
Миго такая была ошибка что ппц, МоеМо dep пакетами перетащили на МиГо rpm
совместно с intel. Там же и похоронили.
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|1.6, ДмитрийСССР (?), 10:05, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Это всё прекрасно, просто супер, НО, ЖИРНОЕ НО, когда его можно будет запустить на любом девайсе? Вообще, объясните плз школьнику, почему на ПК смогли сделать так, что 1 сборку ОС можно установить на мульён разных железок и конфигураций, а на мобайле даже спустя уже столько лет не могут даже обновление ОС нормально закатать без непосредственного участия производителя?
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|2.8, SuomynonA (?), 10:15, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Потому что для PC есть драйверы для большинства оборудования, а для мобилок производители железа не хотят открывать драйверы.
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|3.20, xm (ok), 13:33, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А можно про небесплатно?
И чем криво?
Меня интересует поддержка NFC для расчётов, банковские приложения и мессенджеры по большей части.
А если Blackberry Hub будет работать, то я готов уже пойти в магазин за какой-нибудь Sony XA2.
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|4.23, my_name_is_Mud (ok), 14:05, 18/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не забываем, что сама СалоРыба стоит 50 евро и официально не доступна для РФ. Есть, конечно различные варианты (4пда самый очевидный), но... Ведройдо приложения бесплатны и параллельно работают, единственное - добавляется полоса с нарисованными клавишами (назад, свернуть и т.д.), соответственно внешний вид никак не гармонирует с темой смартфона. Работют вполне норм. Периодически надо перезапускать вирт машину - это да, есть такое.
И главное - не покупайте Иной!!! В этом поделии не только нет поддержки ведройд приложений, там ещё и нативные нормально не работют.
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