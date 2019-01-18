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18.01.2019 09:19  Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.1

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 3.0.1. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia XA2 Plus, и уже доступны в форме OTA-обновления.

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году.

В новой версии:

  • Предложен межсетевой экран, предлагающий разные настройки в зависимости от типа соединения. Например, в режиме разработчика доступ по SSH теперь возможен только при выходе в сеть через Wi-Fi или установку канала передачи данных поверх USB. По умолчанию введена блокировка запросов по ICMP. Реализация основана на iptables и пока не содержит графического интерфейса для настройки (для изменения правил требуется правка файлов конфигурации);
  • В галерею изображений добавлен инструмент для создания светлых стилей интерфейса. В прошлом выпуске был предоставлен вариант оформления со светлым фоном и тёмным текстом. В новой версии данная функция расширена и пользователю предоставлена возможность создания собственных светлых стилей на основе любого изображения;
  • Переработан диалог для редактирования изображений, предоставляющий такие функции, как кадрирование, вращение, изменение яркости и нормализация контраста. Обеспечено сохранение резервной копии исходного изображения после внесения изменений;
  • В основное меню, список приложений и системные диалоги добавлен эффект размытия фона под информационными блоками. Добавлена возможность вывода прогноза погоды в режиме блокировки экрана.
  • Переработано оформление календаря-планировщика. Добавлена обработка приглашений на проведение встреч, отправляемых через Active Sync или сервисы Google;
  • В почтовом клиенте предоставлена возможность создания, переименования и удаления папок. В контекстное меню для учётных записей добавлена опция Sync;
  • Добавлена поддержка чтения тегов NFC;
  • Реализована возможность включения режима точки доступа (hotspot) при отсутствии подключения к сети оператора мобильной связи.
  • В реализацию протокола MTP добавлена поддержка звукового формата M4A.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.jolla.com/sipoonk...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3
  3. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.1
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.0
  6. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Смешали недо-флэт с дизайном нулевых
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:40, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    "построенных на базе Linux-платформы MeeGo"
    Вспомнил свой N900, аш прослезился =(
     
     
  • 2.9, wituS (ok), 11:04, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Был аппарат 950, 500 штук сделали, вот он ппц как был хорош. Даже пару дней поюзал на одной из конференций
     
  • 1.3, Нимус (?), 09:43, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Вопрос напрашивается, для кого это все делается, ни аппаратной платформы своей или партнеров, ни нативных программ и самое главное где рынок для этого всего, где потребители...
     
     
  • 2.11, Пригоревший (?), 11:31, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это всё те же эффективные манагеры из нокии (не всех взяли к мелкомягким), там цель ровно одна - заехать куда-нибудь в госы.
    Все тут слезу по миге и маемо пускают, как-то забывая, что из-за этого линуксового говнеца нокия убила симбу, а конечной целью была стрижка денег с разрабов за кутю, а вовсе не мир на земле.
     
     
  • 3.14, AlexYeCu_not_logged (?), 12:28, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > убила симбу

    Туда и дорога.

     
  • 3.15, wituS (ok), 12:29, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    по моему они говорили что 4 лярда, на МиГо потратили.
    Платформа По + Платформа Железо.

    Хотя симба3 очень даже ничего, и живёт на n8 у меня до сих пор.
    у них даже был план развития Симба3->Cимба4->4.1 или 4.5
    Всё на Qt

    Миго такая была ошибка что ппц, МоеМо dep пакетами перетащили на МиГо rpm
    совместно с intel. Там же и похоронили.

     
     
  • 4.18, Григорий Федорович Конин (?), 13:16, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Миго такая была ошибка что ппц,

    Вы наркоман чтоли? Лучшая мобильная операционная система.

     
  • 4.21, Старпер (?), 13:33, 18/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это и погубило Легковесная avkon отлично жила с eka2, но нокия хотела сдела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:46, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.arppsoft.ru/members/8830/
    оно?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:52, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    >Добавлена поддержка чтения тегов NFC;

    Так вот почему sailfish - эталонное "нe нyжно" - в нём не было самых элементарных функций!

     
  • 1.6, ДмитрийСССР (?), 10:05, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё прекрасно, просто супер, НО, ЖИРНОЕ НО, когда его можно будет запустить на любом девайсе? Вообще, объясните плз школьнику, почему на ПК смогли сделать так, что 1 сборку ОС можно установить на мульён разных железок и конфигураций, а на мобайле даже спустя уже столько лет не могут даже обновление ОС нормально закатать без непосредственного участия производителя?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:12, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Объясняю, потому что гладуолус
     
  • 2.8, SuomynonA (?), 10:15, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Потому что для PC есть драйверы для большинства оборудования, а для мобилок производители железа не хотят открывать драйверы.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:29, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому что по классической теории экономики все хотят быть монополистами....
     
     
  • 3.22, Попугай Кеша (?), 14:01, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это называется Капитал, читайте, детки
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:09, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Salefish
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:50, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Плоский дизайн [взят] из айфона
     
  • 1.17, xm (ok), 13:09, 18/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А оно научилось Android приложения запускать?
     
     
  • 2.19, iPony (?), 13:24, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень давно. Криво и не за бесплатно, но что-то можно.
     
     
  • 3.20, xm (ok), 13:33, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно про небесплатно?
    И чем криво?
    Меня интересует поддержка NFC для расчётов, банковские приложения и мессенджеры по большей части.
    А если Blackberry Hub будет работать, то я готов уже пойти в магазин за какой-нибудь Sony XA2.
     
     
  • 4.23, my_name_is_Mud (ok), 14:05, 18/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не забываем, что сама СалоРыба стоит 50 евро и официально не доступна для РФ. Есть, конечно различные варианты (4пда самый очевидный), но... Ведройдо приложения бесплатны и параллельно работают, единственное - добавляется полоса с нарисованными клавишами (назад, свернуть и т.д.), соответственно внешний вид никак не гармонирует с темой смартфона. Работют вполне норм. Периодически надо перезапускать вирт машину - это да, есть такое.
    И главное - не покупайте Иной!!! В этом поделии не только нет поддержки ведройд приложений, там ещё и нативные нормально не работют.
     

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