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17.01.2019 12:20  В Google Play поменяются правила, касающиеся 64-разрядных сборок, а также доступа к SMS и спискам звонков

Компания Google предупредила разработчиков приложений для платформы Android о новых требованиях, связанных с формированием 64-разрядных сборок. Начиная с 1 августа 2019 года при размещении в Google Play приложений или обновлений, содержащих нативный код, станет обязательным наличие пакета для 64-разрядных CPU в дополнение к 32-разрядным сборкам (исключения сделаны только для обновлений игр на базе движка Unity 5.6).

С первого августа 2021 года приложения с нативным кодом, не предоставляющие 64-разрядные сборки, не будут показываться в каталоге Google Play при обращении с устройств с 64-разрядными CPU. Новые требования не затрагивают приложения для платформ Wear OS и Android TV, а также apk-пакеты не поставляемые для устройств с Android 9+ и пакеты в которых используется только код на Java или Kotlin.

Кроме того, вступают в действия новые правила доступа приложений к SMS-сообщениям и спискам звонков. Через несколько недель из каталога Play Store будут удалены приложения, которые запрашивают полномочия для доступа к SMS и спискам звонков, если разработчики данных приложений не заполнили форму "Permissions Declaration Form" с подробным обоснованием необходимости доступа к SMS и спискам вызовов.

В случае отклонения заявки разработчикам даётся 90 дней на прекращение использования упомянутых API в своих приложениях. Новые правила позволят блокировать утечки конфиденциальных данных и исключить нецелевое использование API (в ситуациях, когда нужно отправить SMS из приложения предлагается вызывать встроенный мессенджер, а когда нужно подтвердить подключение к учётной записи по SMS следует использовать специальный API SMS Retriever).

Дополнительно также можно отметить предоставление публичного доступа к результатам автоматизированных проверок кода различных веток и подсистем Android в используемой в Google системе непрерывной интеграции, в которой выполняется более 8000 тестов. Кроме статуса прохождения тестов через новый интерфейс можно отслеживать интеграцию в дерево исходных текстов предложенных изменений и статус проверки этих изменений.

Также на днях опубликован выпуск интегрированной среды разработки Android Studio 3.3, в которой реализован визуальный редактор Navigation Editor для конструирования XML-ресурсов на базе Jetpack Navigation Component и организации взаимодействия между ними. В новом выпуске также улучшены режимы инкрементальной компиляции Java-кода и интроспектирования кода на C++ (добавлена поддержка статического анализатора Clang-Tidy), обновлён мастер создания новых проектов и оптимизирован интерфейс профилирования. В эмуляторе платформы Android примерно в 8 раз ускорена операция сохранения снапшота виртуальной машины в процессе завершения работы. Кодовая база IDE обновлена до выпуска Intellij 2018.2.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
  3. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
  4. OpenNews: Проект Tor начал тестирование браузера для платформы Android
  5. OpenNews: 47 уязвимостей в Android-прошивках и новый вид атак Man-in-the-Disk
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, android
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  • 1.1, Аноним (1), 12:44, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Кроме того, вступают в действия новые правила доступа приложений к SMS-сообщениям и спискам звонков.

    А по желанию пользователя возвращать пустые данные конечно сделать никак нельзя

     
     
  • 2.3, iPony (?), 13:20, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Можно. Но смысла не имеет, ибо костыль.
    Либо даёшь доступ, либо не даёшь.
    А такая клоунада с обманками не нужна.
     
     
  • 3.7, zzz (??), 13:46, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вариант "Хочу пользоваться приложением (тем же мессенджером), но не хочу отдавать ему свой список телефонных контактов, без которого приложуха работать отказывается" вам, конечно же, в голову не пришел.
     
     
  • 4.8, iPony (?), 13:52, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Речь была про

    > сделать никак нельзя (вопрос к производителю ОС)

    Поэтому делать надо с выбором - давать доступ к контактам или нет.
    И у разработчика не спрашивать. Собственно как в iOS. Ты не сможешь там выложить приложение "хочу доступ к контактам и всё тут". Такого не предусмотрено.

    Поэтому варианты с "дать левые данные" - это никому не нужный костыль.
    Делать надо с выбором - давать доступ к контактам или нет.

     
     
  • 5.9, КО (?), 14:20, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так что мешает сделать приложение, которое тебя будет навязчиво просить дать его каждый раз или писать - извините, но без доступа не работаем. А если оно увидит фейковысписок контактов
     
     
  • 6.11, iPony (?), 14:34, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так что мешает сделать приложение, которое тебя будет навязчиво просить дать его каждый раз или писать - извините, но без доступа не работаем

    Кто кто. Модерация магазина приложений должна мешать. В iOS за такое выкинут без слов.
    Можно кучу такого выдумывать: «пошли фото с флажком на даннный адрес, а то приложение работать не будет».
    Ну и смысл? Надо фальшивую фотку отправлять?

     
  • 5.10, Аноним (10), 14:28, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вариант давать или не давать доступ уже есть Проблема в том что приложение знае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 14:37, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Пару месяцев как google таблицы Обновились A5 1 так вот их обновить не дав дос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.14, Аноним (10), 14:49, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В LineageOS можно выбрать чтобы Privacy Guard автоматически давал пустые или лев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.15, нах (?), 14:59, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вообще начиная с Android 6 или 7 (точно не помню когда появилось) все приложения использующие
    > новый API теперь должны получать разрешения при первом использовании функций с ними связанных а
    > не в момент установки.

    они так и делают - выводят длиннющий список ВСЕГО, с детальными объяснениями что все эти данные они крадут для твоего большего удобства, а вон то и вот это потом (когда уже слили) можно даже будет отключить, а потом требуют нажать "agree". "Если вы откажетесь от присяги, а у вас есть такое право, то вот через эту дверь попадете в федеральную тюрьму, где просидите 30 лет за уклонение от демократических обязанностей". Ну нет, пока еще не настолько - просто говорят "ну тогда я обиделась", и завершаются.

    до шестого ведроида этот шлак хотя бы можно было вовремя отказаться скачивать.

     
  • 1.2, X86 (ok), 12:46, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы api для записи звонков с линии вернули. А то если у android не будет преимуществ перед iOS, то зачем он нужен?
     
     
  • 2.4, Вуыкло (?), 13:26, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Их и так предостаточно.
     
  • 2.6, жека воробьев (?), 13:41, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы была иллюзия свободы выбора?!
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:38, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вы спасибо защитникам животных скажите, которые считают что вы не имеете права записывать входящий звонок не уведомив звонящего...
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:28, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А то если у android не будет преимуществ перед iOS, то зачем он нужен?

    android -  всегда было одно большое преимущество это аудитория....

     

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