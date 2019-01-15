15.01.2019 10:18  Проект LLVM ввёл в строй официальное Git-зеркало в ходе миграции с SVN

Разработчики проекта LLVM объявили о достижении важного рубежа на пути к миграции с Subversion на Git и GitHub. В строй введено официальное Git-зеркало основного репозитория проекта, построенного с использованием централизованной системы управления исходными текстами Subversion. Git-репозиторий теперь признан стабильным и может применяться для участия в разработке компонентов LLVM (ранее Git-зеркало носило неофициальный статус и поддерживалось энтузиастами со стороны).

Синхронизация с SVN осуществляется раз в минуту, а время отставания появления в Git коммитов оценивается в 20-90 секунд. Для приёма коммитов продолжает применяться SVN, поэтому при использовании Git для отправки изменений следует использовать git-svn или специально подготовленный скрипт.

Следующим шагом миграции станет перевод Git в разряд первичных репозиториев. От Phabricator для рецензирования изменений, приёма сообщений об ошибках и обработки pull-запросов пока отказываться не собираются, но данная платформа будет перенастроена на получение коммитов из репозитория на GitHub. Ожидается, что использование Git и GitHub позволит повысить эффективность работы, упростит передачу изменений, снизит барьер входа и сделает проект более дружественным для новых разработчиков.

Миграция с SVN на Git началась ещё в 2016 году, после того как в результате голосования стало ясно, что подавляющее большинство участников предпочли бы использовать Git. GitHub в качестве платформы для хостинга выбран так как он привычен многим пользователям и в отличие от GitLab и BitBucket предоставляет интерфейс для интеграции с SVN, работающий в режиме чтения и записи, что упростит переход на Git разработчиков, привыкших к SVN (например, пользователи SVN могут выполнить "svn checkout http://svn.github.com/schacon/simplegit.git").



