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15.01.2019 10:18  Проект LLVM ввёл в строй официальное Git-зеркало в ходе миграции с SVN

Разработчики проекта LLVM объявили о достижении важного рубежа на пути к миграции с Subversion на Git и GitHub. В строй введено официальное Git-зеркало основного репозитория проекта, построенного с использованием централизованной системы управления исходными текстами Subversion. Git-репозиторий теперь признан стабильным и может применяться для участия в разработке компонентов LLVM (ранее Git-зеркало носило неофициальный статус и поддерживалось энтузиастами со стороны).

Синхронизация с SVN осуществляется раз в минуту, а время отставания появления в Git коммитов оценивается в 20-90 секунд. Для приёма коммитов продолжает применяться SVN, поэтому при использовании Git для отправки изменений следует использовать git-svn или специально подготовленный скрипт.

Следующим шагом миграции станет перевод Git в разряд первичных репозиториев. От Phabricator для рецензирования изменений, приёма сообщений об ошибках и обработки pull-запросов пока отказываться не собираются, но данная платформа будет перенастроена на получение коммитов из репозитория на GitHub. Ожидается, что использование Git и GitHub позволит повысить эффективность работы, упростит передачу изменений, снизит барьер входа и сделает проект более дружественным для новых разработчиков.

Миграция с SVN на Git началась ещё в 2016 году, после того как в результате голосования стало ясно, что подавляющее большинство участников предпочли бы использовать Git. GitHub в качестве платформы для хостинга выбран так как он привычен многим пользователям и в отличие от GitLab и BitBucket предоставляет интерфейс для интеграции с SVN, работающий в режиме чтения и записи, что упростит переход на Git разработчиков, привыкших к SVN (например, пользователи SVN могут выполнить "svn checkout http://svn.github.com/schacon/simplegit.git").

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.llvm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Проект LLVM планирует сменить лицензию
  3. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  4. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  5. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 7.0
  6. OpenNews: Разработчики LLVM при голосовании отдали предпочтение GIT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: llvm, svn, git
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  • 1.2, Штунц (?), 10:36, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А вот зачем, интересно, оставили Subversion, если запланировали переход на Git и даже репозиторий уже подготовили. Почему не сделали 2ой шаг?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:37, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    потому что штаны могут треснуть, если шагать шибко широко, неудобно с голой сракой-то будет. Поэтому шаги делаются - последовательно.

     
     
  • 3.14, Led (ok), 11:55, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > неудобно с голой сракой-то будет

    Этим те его не убедишь.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:19, 15/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    согласен с предыдущим оратором у многих настроена автоматика на SVN, если стары... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (4), 10:36, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ураааа, мы осилили git-svn! Завтра еще и ls пользоваться научимся!
     
  • 1.5, oni19 (?), 10:41, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    наконецто!
     
  • 1.6, Что мы понимаем (?), 10:43, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где же остальные репозитории? всякие там clang и прочие
     
     
  • 2.7, Тот (?), 10:45, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А они их слили вместе в один большой репозиторий
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:10, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем?
     
     
  • 4.16, Led (ok), 11:56, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не задавай провокационных вопросов - хипстеры знают, что делают!
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:01, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    лучше бы ускорили время компиляции с помощью LLVM (да и самого LLVM), а то слишком больно
     
     
  • 2.9, фывфыв (?), 11:09, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Он написан на C++ с неимоверным количеством классов, перегрузок, инкапсуляции и STL'а. Она априори будет медленно собираться.
     
     
  • 3.12, oni20 (?), 11:28, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    мда.. надо на Go переписать B)
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:52, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Electron!
     
  • 1.15, index0h (ok), 11:55, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    в 2019 как-то не привычно читать о миграции с svn на git, но все равно лучше чем 2025))
     

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