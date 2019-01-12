12.01.2019 12:17  Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО

Исследователи из Мадридского университет имени Карла III и Королевского колледжа Лондона провели анализ известного вредоносного ПО, осуществляющего майнинг криптовалюты на системах пользователей, и пришли к выводу, что создатели подобных вредоносных систем заработали за последние 4 года около 56 млн долларов (в среднем 1.2 млн в месяц). Обычно во вредоносном ПО для майнинга используется криптовалюта Monero (XMR), которая позиционируется как обеспечивающая полную анонимность и невозможность отследить платежи. Утверждается, что как минимум 4.3% от всех имеющихся монет Monero (уровень капитализации 749 млн долларов), получены через майнинг вредоносным ПО. Статистика получена на основе изучения пулов майнинга и кошельков, выявленных в процессе автоматизированного статического и динамического анализа 4.4 млн экземпляров вредоносного ПО (всего выявлено около 1 млн отдельных вредоносных майнеров). Были рассмотрены как выполняемые в браузере JavaScript-майнеры, внедряемые после взлома сайтов или через обманные рекламные блоки, так и бинарные приложения для майнинга, запускаемые после взлома серверов или атак на пользовательские компьютеры. Для повышения эффективности майнинга взломанные системы объединялись в крупные ботнеты, скоординировано выполняющие майнинг в рамках одного пула, централизованно обновляющие код для майнинга и переходящие на другие пулы в случае блокировок.



