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12.01.2019 12:17  Около 4.3% имеющихся монет Monero получены в результате майнинга вредоносным ПО

Исследователи из Мадридского университет имени Карла III и Королевского колледжа Лондона провели анализ известного вредоносного ПО, осуществляющего майнинг криптовалюты на системах пользователей, и пришли к выводу, что создатели подобных вредоносных систем заработали за последние 4 года около 56 млн долларов (в среднем 1.2 млн в месяц). Обычно во вредоносном ПО для майнинга используется криптовалюта Monero (XMR), которая позиционируется как обеспечивающая полную анонимность и невозможность отследить платежи. Утверждается, что как минимум 4.3% от всех имеющихся монет Monero (уровень капитализации 749 млн долларов), получены через майнинг вредоносным ПО.

Статистика получена на основе изучения пулов майнинга и кошельков, выявленных в процессе автоматизированного статического и динамического анализа 4.4 млн экземпляров вредоносного ПО (всего выявлено около 1 млн отдельных вредоносных майнеров). Были рассмотрены как выполняемые в браузере JavaScript-майнеры, внедряемые после взлома сайтов или через обманные рекламные блоки, так и бинарные приложения для майнинга, запускаемые после взлома серверов или атак на пользовательские компьютеры. Для повышения эффективности майнинга взломанные системы объединялись в крупные ботнеты, скоординировано выполняющие майнинг в рамках одного пула, централизованно обновляющие код для майнинга и переходящие на другие пулы в случае блокировок.

  1. Главная ссылка к новости (https://arxiv.org/abs/1901.008...)
  2. OpenNews: В реализации криптовалюты Monero выявлены две критические уязвимости
  3. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  4. OpenNews: В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей
  5. OpenNews: Из каталога Docker Hub удалено 17 образов контейнеров с вредоносным кодом
  6. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: monero, malware, bitcoin
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  • 1.1, Zenitur (ok), 13:31, 12/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кстати, сложность выросла на 13 за неделю. С 45 на 58
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:38, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ты все еще майниш, братишка? Или покупаешь?
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:51, 12/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Слово "заработали" в отношении криптовалют звучит не совсем уместно, мягко говоря.
     
     
  • 2.3, пох (?), 13:56, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    в случае "вредоносного по" - именно заработали, люди реально работали, искали ло...дыры в системе, писали код, распространяли, а не у мамки взяли писят тыщ на майнинговую ферму, кое-как по подсказкам в интернете собрав и настроив, за электричество тоже родаки платят, да и то по "социальным ценам", а не по настоящим промышленным.

     
     
  • 3.4, Random (??), 14:30, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Люди старались, изучали график жильцов, проникали в квартиру, искали деньги, вскрывали сейф...
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:36, 12/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Преступный промысел у вас работой называется А может просто тупо скупали вре... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, iPony (?), 14:51, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Преступный промысел у вас работой называется? ;)

    Да. Само собой.

     

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