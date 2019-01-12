12.01.2019 09:01  Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix

|
|
|
|
|
|2.20, Анонс (?), 11:05, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Очень много просьб про адресную книгу внизу. Наверное в старых версиях она прибита гвоздями к верху. Поэтому проще с нуля сделать интерфейс, ведь бекенд не меняется
|
|
|
|3.24, dimqua (ok), 11:27, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Да даже, если в Fennec нельзя, то в Focus можно, они рассматривали такую возможность. Но посчитали, что это слишком крутым изменением по-умолчанию. Сабж, видимо, позиционируется как более экспериментальный.
|
|2.29, Сергей (??), 12:00, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Дмитрий, а чего по вашему мнению не хватает в современных браузерах что их требуется "допилить"?
Как по мне проблема давно в том что там уже слишком много "напилено".
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 10:49, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
У меня на андроиде 4.2.2 FF при при увеличении масштаба страницы текст не переносит. И в настройках опции масштаб текста нет. Остальные браузеры такой херней не страдают.
|
|2.19, dimqua (ok), 11:04, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Главным образом, то что он тормозит. Вот только не факт, что у них получится создать что-то сравнимое по функционалу и при этом быстрое. А легковесных браузеров и так навалом, имхо.
|
|
|
|3.26, Anonys (?), 11:56, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Не знаю, у меня огнелис шустрее работает, чем хром. А уж про дополнения вообще молчу. К тому же можно включить DoH и esni и безопаснее серфить, без докладов провайдеру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.45, Аноним (45), 14:52, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>мы несмогли сделать так, что-бы браузер запускался в приватном режиме;
>мы выср^W выпустили Приватную™ обоочку для webview;
>"параноик-браузер" отсылает телеметрию.
|
|2.33, Аноним (33), 12:50, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
Когда коту делать нечего, он яйца себе лижет. А мозилла каждый год новый мобильный браузер разрабатывает..
|
|1.15, dimqua (ok), 10:58, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> встроенный блокировщик рекламы, система блокирования отслеживания перемещений пользователя...
Все это было бы лучше реализовать в виде дополнений, чем пытаться копировать существующие решения.
Кстати, по их статистике, наиболее популярные дополнения для Firefox for Android, это uBO и Adblock+ (потом HTTPS Everywhere).
|
|
|
|2.28, пох (?), 11:58, 12/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Все это было бы лучше реализовать в виде дополнений
э, батенька, нет - так не удастся добить рыночек дополнений, развиваемых посторонними разработчиками, которые то рекламу правильных ребят заблочат, то слив инфы пользователя правильным ребятам, от которых мазиле нечего скрывать.
а цель именно в этом. (ага, ага - ubo и ab+)
> чем пытаться копировать существующие решения
это не копирование, это подмена - причем не позволяющая тебе быстро и просто сделать что-то свое, взяв за основу существующее или даже вовсе с нуля
|
|1.36, DerRoteBaron (ok), 13:10, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Так и умрёт единственный полноценный браузер под мобильные платформы. Печально, что Mozilla рулят настолько отбитые менеджеры, ведь шансов то у них дофига пока гугл себе по ногам постреливает.
|
|1.37, odd.mean (ok), 13:54, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
> интеграция с внешними менеджерами паролей
Хотелось бы это в Fennec F-Droid увидеть. Да и идея штатно хранить историю сессиями интересная, по крайней мере для мобильника.
|