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12.01.2019 09:01  Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix

Компания Mozilla в рамках проекта Fenix начала разработку нового браузера для мобильных устройств. Разработка пока находится на начальном этапе и реализовано только около 5% от запланированной на выпуск 1.0 функциональности. Тем не менее, уже опубликованы макеты интерфейса по которым можно судить об особенностях нового браузера и направлении развития продукта.

Fenix основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components, применяемых для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. Судя по доступным макетам интерфейса разработчики Fenix экспериментируют с переносом адресной строки и панели управления в нижнюю часть экрана, а также с предоставлением расширенного меню, напоминающего классическое меню настольной версии Firefox.

Через меню можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами. В многофункциональной адресной строке вместо URL отображается заголовок текущей страницы и имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц, который используется в Fenix вместо закладок.

На макетах со стартовой страницей меню перемещено в верхний правый угол, а на самой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в сеанс, который затем можно просмотреть и восстановить.

При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем. На экране также предлагаются кнопки для быстрого открытия ссылки из буфера обмена и для получения адреса через сканирование QR-кода. На макетах не отражены, но присутствуют в списке планов такие возможности как встроенный блокировщик рекламы, система блокирования отслеживания перемещений пользователя, менеджер загрузок, отдельный обзорный режим для вкладок в приватном режиме, интеграция с внешними менеджерами паролей, связывание устройств по QR-коду для обмена ссылками.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
  3. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0
  5. OpenNews: Представлен мобильный web-браузер Cosmos, позволяющий организовать канал связи через SMS
  6. OpenNews: Разработчики Qt представили мобильный web-браузер Qt WebBrowser
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fenix, android, mobile, mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +16 +/
    На десктопном браузере-то сосредоточтесь, г-ди.
     
     
  • 2.3, анон_который_не_любит_Альт (?), 10:21, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    глЯди?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:01, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Скорее всего в этом восклицании он поминал своего воображаемого друга.
     
     
  • 4.21, Анонимы (?), 11:23, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Это не очень грамотные язычники пытаются корчить из себя верующих )
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 11:57, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Язычники — тоже "верующие". Просто верят в другое.
     
     
  • 6.31, Анонимчжан (?), 12:21, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    язычники используют раст или го)))))
     
  • 2.41, Аноним (-), 14:33, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так у них уже есть (как минимум) ДВА мобильных браузера. Это уже третий. WTF, мозилла?
     
  • 1.2, ДмитрийСССР (?), 10:08, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Сколько можно клепать браузеров?? Допилите один хотя бы.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:34, 12/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они уже и так готовы Но вместо того, чтобы заняться постепенной оптимазацией и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Анонс (?), 11:05, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень много просьб про адресную книгу внизу. Наверное в старых версиях она прибита гвоздями к верху. Поэтому проще с нуля сделать интерфейс, ведь бекенд не меняется
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:23, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Анон не читатель? Бекенд как раз меняется на GeckoView.
     
     
  • 4.23, dimqua (ok), 11:25, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Fennec его и использует, поэтому не меняется.
     
  • 3.24, dimqua (ok), 11:27, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да даже, если в Fennec нельзя, то в Focus можно, они рассматривали такую возможность. Но посчитали, что это слишком крутым изменением по-умолчанию. Сабж, видимо, позиционируется как более экспериментальный.
     
  • 2.29, Сергей (??), 12:00, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дмитрий, а чего по вашему мнению не хватает в современных браузерах что их требуется "допилить"?

    Как по мне проблема давно в том что там уже слишком много "напилено".

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:50, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да им повод поныть не более. Сам ума не приложу чего там еще впиливать-допиливать.
     
  • 1.4, Антон (??), 10:33, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а что с мобильным фаерфоксом не так?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:49, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня на андроиде 4.2.2 FF при при увеличении масштаба страницы текст не переносит. И в настройках опции масштаб текста нет. Остальные браузеры такой херней не страдают.
     
  • 2.18, Все не так (?), 11:01, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/

    Он не похож на мобильный браузер, - в нем нет панели управления внизу экрана.
     
  • 2.19, dimqua (ok), 11:04, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Главным образом, то что он тормозит. Вот только не факт, что у них получится создать что-то сравнимое по функционалу и при этом быстрое. А легковесных браузеров и так навалом, имхо.
     
     
  • 3.26, Anonys (?), 11:56, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не знаю, у меня огнелис шустрее работает, чем хром. А уж про дополнения вообще молчу. К тому же можно включить DoH и esni и безопаснее серфить, без докладов провайдеру
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:34, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Fenix основан на движке GeckoView

    Rust провалился?

     
     
  • 2.8, Любимое моё (?), 10:42, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас бы под каждый процессор сборку делать
     
  • 2.9, dimqua (ok), 10:47, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А с чего ты взял, что в GeckoView нет кода на Rust?
     
  • 2.12, Anonys (?), 10:53, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    GeckoView is Firefox Quantum's engine, packaged as a reusable Android library.
     
  • 2.13, proninyaroslav (ok), 10:54, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    GeckoView это только java-врапер вокруг Gecko из Firefox Quantum
     
  • 1.7, linxon (ok), 10:36, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    для меня самое важное — чтобы была синхронизация
     
  • 1.10, proninyaroslav (ok), 10:48, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Fenix, Fennec, Lite, Focus... Один вопрос - зачем?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:57, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    «Пусть расцветают сто цветов»
     
  • 2.16, dimqua (ok), 10:59, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Lite и Fennec понятно зачем. Но зачем нужен ещё один Focus/Klar - непонятно.
     
     
  • 3.34, Аноним (32), 12:52, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Focus нашлепка над webkit для ябблеубогих. Ограничения ios.
     
     
  • 4.40, a3k (?), 14:12, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это параноик-браузер. Стирает всю историю после закрытия.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 14:52, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >мы несмогли сделать так, что-бы браузер запускался в приватном режиме;
    >мы выср^W выпустили Приватную™ обоочку для webview;
    >"параноик-браузер" отсылает телеметрию.
     
  • 4.42, paulus (ok), 14:38, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На андрюхе фокус уже давно на движке фф.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:50, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда коту делать нечего, он яйца себе лижет. А мозилла каждый год новый мобильный браузер разрабатывает..
     
  • 1.15, dimqua (ok), 10:58, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > встроенный блокировщик рекламы, система блокирования отслеживания перемещений пользователя...

    Все это было бы лучше реализовать в виде дополнений, чем пытаться копировать существующие решения.

    Кстати, по их статистике, наиболее популярные дополнения для Firefox for Android, это uBO и Adblock+ (потом HTTPS Everywhere).  

     
     
  • 2.28, пох (?), 11:58, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все это было бы лучше реализовать в виде дополнений

    э, батенька, нет - так не удастся добить рыночек дополнений, развиваемых посторонними разработчиками, которые то рекламу правильных ребят заблочат, то слив инфы пользователя правильным ребятам, от которых мазиле нечего скрывать.

    а цель именно в этом. (ага, ага - ubo и ab+)

    > чем пытаться копировать существующие решения

    это не копирование, это подмена - причем не позволяющая тебе быстро и просто сделать что-то свое, взяв за основу существующее или даже вовсе с нуля


     
  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > в нижнюю часть экрана

    под большой палец? ну, не знаю, может быть в этом и есть смысл...

     
  • 1.30, Аноним (-), 12:05, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер

    шо, опять?

     
  • 1.35, Котовшив (?), 13:01, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если стрельнет, почему бы и нет.
     
  • 1.36, DerRoteBaron (ok), 13:10, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и умрёт единственный полноценный браузер под мобильные платформы. Печально, что Mozilla рулят настолько отбитые менеджеры, ведь шансов то у них дофига пока гугл себе по ногам постреливает.
     
     
  • 2.38, пох (?), 13:58, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    они давно кормятся из гугловой кормушки. И делают ровно то, что им велят.
     
  • 1.37, odd.mean (ok), 13:54, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > интеграция с внешними менеджерами паролей

    Хотелось бы это в Fennec F-Droid увидеть. Да и идея штатно хранить историю сессиями интересная, по крайней мере для мобильника.

     
  • 1.39, Аноним (39), 14:11, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Hello BlackBerry?
     
  • 1.43, Аноним (43), 14:44, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > макеты интерфейса

    Надеюсь, макеты не из гипса?

     
  • 1.44, kravich (ok), 14:51, 12/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно похоже по концепции интерфейса на стандартный браузер из Sailfish OS
     

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