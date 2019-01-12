12.01.2019 09:01  Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix

Компания Mozilla в рамках проекта Fenix начала разработку нового браузера для мобильных устройств. Разработка пока находится на начальном этапе и реализовано только около 5% от запланированной на выпуск 1.0 функциональности. Тем не менее, уже опубликованы макеты интерфейса по которым можно судить об особенностях нового браузера и направлении развития продукта.

Fenix основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components, применяемых для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. Судя по доступным макетам интерфейса разработчики Fenix экспериментируют с переносом адресной строки и панели управления в нижнюю часть экрана, а также с предоставлением расширенного меню, напоминающего классическое меню настольной версии Firefox.

Через меню можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами. В многофункциональной адресной строке вместо URL отображается заголовок текущей страницы и имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц, который используется в Fenix вместо закладок.

На макетах со стартовой страницей меню перемещено в верхний правый угол, а на самой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в сеанс, который затем можно просмотреть и восстановить.

При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем. На экране также предлагаются кнопки для быстрого открытия ссылки из буфера обмена и для получения адреса через сканирование QR-кода. На макетах не отражены, но присутствуют в списке планов такие возможности как встроенный блокировщик рекламы, система блокирования отслеживания перемещений пользователя, менеджер загрузок, отдельный обзорный режим для вкладок в приватном режиме, интеграция с внешними менеджерами паролей, связывание устройств по QR-коду для обмена ссылками.