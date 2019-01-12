12.01.2019 00:24  Общедоступная книга по машинному обучению

Группа исследователей из компании Amazon опубликовали книгу "Dive into Deep Learning", знакомящую с основными принципами разработки систем машинного обучения и алгоритмами, используемыми при построении нейронных сетей. Разработка книги ведётся на GitHub в формате Markdown (любой желающий может предложить дополнения или поправки).

Книга доступна в формате PDF (635 стр.), в виде интерактивного online-руководства (с возможностью оставлять комментарии и проводить обсуждение в каждом разделе) и в форме интерактивного руководства для среды Jupyter (можно сразу запускать и изменять примеры кода и наблюдать результат). Рабочие примеры кода приводятся для фреймворка Apache MXNet и охватывают различные аспекты машинного обучения, от создания и тренировки моделей, до построения нейронных сетей для решения задач распознавания объектов и обработки информации на естественном языке. Книга легла в основу обучающего курса STAT 157, который будет предложен весной этого года в Калифорнийском университете в Беркли.



