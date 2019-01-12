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12.01.2019 00:24  Общедоступная книга по машинному обучению

Группа исследователей из компании Amazon опубликовали книгу "Dive into Deep Learning", знакомящую с основными принципами разработки систем машинного обучения и алгоритмами, используемыми при построении нейронных сетей. Разработка книги ведётся на GitHub в формате Markdown (любой желающий может предложить дополнения или поправки).

Книга доступна в формате PDF (635 стр.), в виде интерактивного online-руководства (с возможностью оставлять комментарии и проводить обсуждение в каждом разделе) и в форме интерактивного руководства для среды Jupyter (можно сразу запускать и изменять примеры кода и наблюдать результат). Рабочие примеры кода приводятся для фреймворка Apache MXNet и охватывают различные аспекты машинного обучения, от создания и тренировки моделей, до построения нейронных сетей для решения задач распознавания объектов и обработки информации на естественном языке. Книга легла в основу обучающего курса STAT 157, который будет предложен весной этого года в Калифорнийском университете в Беркли.

  1. Главная ссылка к новости (тhttps://github.com/d2l-ai/d2l...)
  2. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  3. OpenNews: Новые системы машинного обучения от Fаcebook и Google. Код для раскрашивания чёрно-белых фотографий
  4. OpenNews: Facebook открыл код библиотеки для ускорения приложений машинного обучения
  5. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
  6. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
Лицензия: CC-BY
Тип: английский / Обобщение
Ключевые слова: ai
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  • 1, Аноним (1), 12:02, 12/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Вы хотели сказать "бесплатная"?
     
     
  • 2, Ъ (?), 12:20, 12/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
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    Да
     
  • 3, Аноним (3), 12:56, 12/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно.... Там упомянут Apache MXNet. Кто-нибудь пробовал? В документации сказано, что поддержка Julia есть http://dmlc.ml/MXNet.jl/latest/
    Как оно в сравнении с Flux.jl?
     
  • 4, Аноним (4), 13:18, 12/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Книга, вроде как покрывает большинство популярных областей машинного обучения, н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, Аноним (-), 14:35, 12/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бигдата, блокчейн, машинленинг... Все, на этом мои познания закончились!
     

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