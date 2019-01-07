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07.01.2019 10:45  Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО

В рамках инициативы FOSSA (Free and Open Source Software Audit), нацеленной на повышение безопасности открытого ПО, Европейская комиссия с сегодняшнего дня запустила программу по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей и серьёзных ошибок в 15 ключевых открытых проектах, применяемых в госучреждениях Евросоюза.

Решения о выплатах будут приниматься на основе заявок, отправленных через сервисы HackerOne и Intigriti. Общая сумма, выделенная на выплату вознаграждений составляет 851 тысяча евро. Наибольшие бюджеты выделены на выявление проблем в PuTTY и Drupal (90 и 89 тысяч евро). Премии будут выдаваться в зависимости от активности по поиску проблем с безопасоностью и опасности выявленных уязвимостей.

Проект Размер выплат в евро Время приёма завявок Платформа сбора заявок
PuTTY 90000 07/01/2019 - 15/12/2019 HackerOne
Drupal 89000 30/01/2019 - 15/10/2020 Intigriti/Deloitte
Notepad++ 71000 07/01/2019 - 15/08/2019 HackerOne
KeePass 71000 15/01/2019 - 31/07/2019 Intigriti/Deloitte
Filezilla 58000 07/01/2019 - 15/08/2019 HackerOne
Apache Kafka 58000 07/01/2019 - 15/08/2019 HackerOne
WSO2 58000 30/01/2019 - 15/04/2020 Intigriti/Deloitte
midPoint 58000 01/03/2019 - 15/08/2019 HackerOne
VLC Media Player 58000 07/01/2019 - 15/08/2019 HackerOne
7-zip 58000 30/01/2019 - 15/04/2020 Intigriti/Deloitte
GNU C Library (glibc) 45000 30/01/2019 - 15/12/2019 Intigriti/Deloitte
PHP Symfony 39000 30/01/2019 - 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
Apache Tomcat 39000 30/01/2019 - 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
FLUX TL 34000 15/01/2019 - 15/10/2019 Intigriti/Deloitte
Digital Signature Services (DSS) 25000 30/01/2019 - 15/10/2019 Intigriti/Deloitte


  1. Главная ссылка к новости (https://juliareda.eu/2018/12/e...)
  2. OpenNews: Компания Intel представила программу выплаты вознаграждений за поиск уязвимостей
  3. OpenNews: Инициатива по выплате вознаграждений за поиск уязвимостей на сайтах Mozilla
  4. OpenNews: Компания Google начала выплату вознаграждений за выявление уязвимостей в Android
  5. OpenNews: Компания Google вводит в практику оплату за обнаружение уязвимостей в Chromium
  6. OpenNews: Программа вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом серверном ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bug, bounties
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  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    >Notepad++ 71000

    Несчастная открывашка txt файликов серьезный вектор атаки?

     
     
  • 2.3, пох (?), 11:05, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    она там не просто ж так рядом с keep-ass, кто-то в госучреждениях все еще хранит пароли в файлике ;)

    но вообще, конечно, забавно, какой ненужный мусор используют "европейские госучреждения".

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 12:24, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > но вообще, конечно, забавно, какой ненужный мусор используют "европейские госучреждения".
    > пох
    > PuTTY
    > ненужный мусор

    Верим! То ли дело KiTTY или что там сейчас под десяточкой модно!


     
  • 1.2, Аноним (2), 11:01, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Есть тема, как поднять деньжат.
    Пишем новый функционал с бэкдор. Отправляем в проект.
    Затем пешим баг репорт.
    ???
    Profit
     
     
  • 2.4, пох (?), 11:07, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    в путти не примут, а с друпалом чего зря стараться - за вас уже написали сто штук. (правда, небось опять бабло зажмут, если окажется что "а плагины не оплачиваем", "а это не баг а фича, надо было вот тут и тут подпереть костыликом" и т д)
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:35, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кому нужен этот устаревший хлам KeePass, когда уже есть давно KeePassХС?
     
  • 1.6, Екатерина 8381 (?), 12:14, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сначала АНБ теперь вот Европушка подтянулась, неспроста это всё.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:30, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Как я понимаю, уязвимости будут переданы спецслужбам Потому что если бы целью б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 12:39, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё более прискорбно, что эту фигню двигает Юлия Реда.
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 12:39, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Drupal - это большая боль. Путь вхождения достаточно высок, а потом много боли с уязвимостями. Многие клиенты не выдержали и попросили перенести сайты на генераторы статичных сайтов, если проект позволял.

    До чего людей эти CMS на php довели, народ уже просит генераторы статичных сайтов, либо просто html.

     
     
  • 2.11, Dmitry77 (ok), 12:50, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Статические сайты ещё и сверх быстры и легко масштабируются
     

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