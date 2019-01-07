07.01.2019 10:45  Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО

В рамках инициативы FOSSA (Free and Open Source Software Audit), нацеленной на повышение безопасности открытого ПО, Европейская комиссия с сегодняшнего дня запустила программу по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей и серьёзных ошибок в 15 ключевых открытых проектах, применяемых в госучреждениях Евросоюза.

Решения о выплатах будут приниматься на основе заявок, отправленных через сервисы HackerOne и Intigriti. Общая сумма, выделенная на выплату вознаграждений составляет 851 тысяча евро. Наибольшие бюджеты выделены на выявление проблем в PuTTY и Drupal (90 и 89 тысяч евро). Премии будут выдаваться в зависимости от активности по поиску проблем с безопасоностью и опасности выявленных уязвимостей.