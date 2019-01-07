07.01.2019 10:45  Европейская комиссия учредила вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей в СПО

|
|
|
|
|
|2.3, пох (?), 11:05, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
она там не просто ж так рядом с keep-ass, кто-то в госучреждениях все еще хранит пароли в файлике ;)
но вообще, конечно, забавно, какой ненужный мусор используют "европейские госучреждения".
|
|
|
|3.7, Аноним (-), 12:24, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> но вообще, конечно, забавно, какой ненужный мусор используют "европейские госучреждения".
> пох
> PuTTY
> ненужный мусор
Верим! То ли дело KiTTY или что там сейчас под десяточкой модно!
|
|
|
|2.4, пох (?), 11:07, 07/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
в путти не примут, а с друпалом чего зря стараться - за вас уже написали сто штук. (правда, небось опять бабло зажмут, если окажется что "а плагины не оплачиваем", "а это не баг а фича, надо было вот тут и тут подпереть костыликом" и т д)
|
|1.10, th3m3 (ok), 12:39, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Drupal - это большая боль. Путь вхождения достаточно высок, а потом много боли с уязвимостями. Многие клиенты не выдержали и попросили перенести сайты на генераторы статичных сайтов, если проект позволял.
До чего людей эти CMS на php довели, народ уже просит генераторы статичных сайтов, либо просто html.
|