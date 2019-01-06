The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

06.01.2019 22:00  АНБ планирует открыть код инструментария для обратного инжиниринга

Агентство национальной безопасности США намерено перевести в разряд свободных продуктов инструментарий для обратного инжиниринга, ныне развиваемый для внутреннего использования под кодовым именем GHIDRA. Отмечается, что продукт написан на языке Java и включает в себя интерактивный дизассемблер с поддержкой декомпиляции в код на языке Си и мощными средствами для анализа исполняемых файлов, сопоставимыми с возможностями расширенной версии проприетарного пакета IDA Pro. GHIDRA поддерживает различные наборы процессорных инструкций и может применяться для платформ Linux, Windows и macOS. Код планируется открыть в начале марта на конференции RSA.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Компания Avast открыла исходные тексты декомпилятора машинного кода
  3. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida и отладчика CryptoShark
  4. OpenNews: Новая версия фреймворка для обратного инжиниринга - radare2 0.9.6
  5. OpenNews: Проект biew объявил о переименовании в beye
  6. OpenNews: Агентство национальной безопасности США опубликовало каталог своих открытых проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: disassembler, nsa, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 22:19, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –12 +/
    Декомпиляцию Java в Си - это очень круто. И по идее это означает, что там должен быть неплохой набор Сишных библиотек, в том числе сборщик мусора, который можно будет использовать в проектах на Си.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:21, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Теперь прочитай внимательно и попробуй ещё раз.
     
  • 2.3, llolik (ok), 22:29, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Это типа IDAPro+HexRays на Java, а не транслятор java-байткода в Си.
     
     
  • 3.5, AnonPlus (?), 22:34, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ильфак напрягся.
     
  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 22:29, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    /me ехидно ухмыляется в их адрес ;-)

    С Рождеством всех!

     
     
  • 2.6, M i M (?), 22:41, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    > /me ехидно ухмыляется в их адрес ;-)

    … при этом выглядит как-то странно и глупо со стороны :-/

     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 23:26, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рождество 7 октября. Ты опоздал. И довольно нехреново так опоздал поздравлять с днём рождения своего владыки.
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:42, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, бюджет урезали или оптимизация затрат?
     
  • 1.8, vantoo (ok), 22:43, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    На Java даром не нужно! Переписывайте на чистых Сях, тогда подумаем.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:18, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть на плюсах Ильфак за $1600 в самой ущербной версии.
     
  • 1.9, vantoo (ok), 22:44, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто в курсе, в АльтЛинакс товарищ майор добавлять планирует? Или только для внутреннего пользования освоят?
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 23:11, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >товарищ майор

    Скажи кто твой товарищ, а я скажу кто ты.

     
  • 1.11, Анонимм (??), 22:58, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Главный вопрос: ЗАЧЕМ они открывают код такой мощной вещи?


    Как вариант ответа: "Интересно, бюджет урезали или оптимизация затрат?"

     
     
  • 2.12, Anonymously (?), 23:04, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё вариант: неплохой вариант поиска сильных сотрудников
     
     
  • 3.15, Анонимм (??), 23:15, 06/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да, ловля на живца
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:04, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    За тем же зачем selinux. Оптимизация затрат.
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:34, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая попытка, АНБ, но нет, себя ты не обелишь таким образом хотя мне что-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, unknown (??), 23:43, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С backdoor'ами от них же)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:01, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, с открытыми кодами.)
     
  • 1.23, Дуплик (ok), 00:02, 07/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем на Java? Оно же тормозить будет, как будто на Qt написано.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:06, 07/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Оно же тормозить будет

    А суперкомпьютеры на что?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor