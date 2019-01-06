06.01.2019 22:00  АНБ планирует открыть код инструментария для обратного инжиниринга

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|1.1, Аноним (1), 22:19, 06/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–12 +/–
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Декомпиляцию Java в Си - это очень круто. И по идее это означает, что там должен быть неплохой набор Сишных библиотек, в том числе сборщик мусора, который можно будет использовать в проектах на Си.
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|2.6, M i M (?), 22:41, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+12 +/–
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> /me ехидно ухмыляется в их адрес ;-)
… при этом выглядит как-то странно и глупо со стороны :-/
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|2.17, A.Stahl (ok), 23:26, 06/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Рождество 7 октября. Ты опоздал. И довольно нехреново так опоздал поздравлять с днём рождения своего владыки.
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