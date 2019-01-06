06.01.2019 22:00  АНБ планирует открыть код инструментария для обратного инжиниринга

Агентство национальной безопасности США намерено перевести в разряд свободных продуктов инструментарий для обратного инжиниринга, ныне развиваемый для внутреннего использования под кодовым именем GHIDRA. Отмечается, что продукт написан на языке Java и включает в себя интерактивный дизассемблер с поддержкой декомпиляции в код на языке Си и мощными средствами для анализа исполняемых файлов, сопоставимыми с возможностями расширенной версии проприетарного пакета IDA Pro. GHIDRA поддерживает различные наборы процессорных инструкций и может применяться для платформ Linux, Windows и macOS. Код планируется открыть в начале марта на конференции RSA.



