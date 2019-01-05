05.01.2019 09:40  Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов

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|3.7, Анонимчег (?), 12:20, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Уточнение. Металл желательно брать не хэви. А кислоту наоборот лучше позабористей, а то некоторые пытаются каким-нибудь acid jazz-ом, а потом удивляются почему реакция не идёт.
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|4.14, A.Stahl (ok), 14:21, 05/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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UCl3 -- блин, я совсем не химик и даже школьный курс нифига не помню, но у водорода, говорит Гугл, один электрон на внешней и единственной орбитали, а у Урана много изотопов с от двух, до шести валентных электронов. Т.е. соль UCl3 вполне возможна?
Пофиг.
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|1.12, Annoynymous (ok), 12:49, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Замена растровых элементов интерфейса на векторные и обеспечение автоматического масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
Что-то у меня всё равно муравьиные кнопки. Где-то включить надо? Кто нашёл?
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