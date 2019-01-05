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05.01.2019 09:40  Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов

Состоялся релиз свободного пакета Mixxx 2.2, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2.

Особенности выпуска:

  • Перевод интерфейса с Qt4 на фреймворк Qt5;
  • Замена растровых элементов интерфейса на векторные и обеспечение автоматического масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
  • Начальная поддержка плагинов с реализацией звуковых эффектов в формате LV2. Для включения LV2-плагинов и управления ими в настройки добавлена специальная секция;
  • Новый режим смешивания звуковых эффектов - "Dry+Wet", при котором исходный звуковой сигнал выводится на полной громкости, а ручка микширования регулирует уровень громкости при наложении обработанного эффектом сигнала, что позволяет добавлять эффекты без изменения базового трека;
  • Добавлена кнопка для переключения режимов микширования "Dry/Wet" и "Dry+Wet". Старый режим "Dry/Wet", который оставлен по умолчанию, позволяет плавно заменять исходный звуковой сигнал на обработанный после применения эффектов;
  • В тему оформления LateNight добавлена поддержка 8-пэдового семплера;
  • Добавлена поддержка контроллера Numark Mixtrack Platinum. Улучшена поддержка контроллеров Numark N4 и Vestax VCI-400.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mixxx.org/forums/v...)
  2. OpenNews: Доступен Mixxx 2.0, свободный пакет для создания музыкальных миксов
  3. OpenNews: Вышел ArtistX 0.9, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
  4. OpenNews: Вышел трековый звуковой редактор GNUsound 0.7.5
  5. OpenNews: Релиз свободного звукового редактора Ardour 4.7
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mixxx, audio
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  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Название в стиле Xiaomi.
     
  • 1.2, Ъ (?), 10:13, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    nodejs в зависимостях
     
     
  • 2.4, фывфыв (?), 10:38, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он там сугубо для скриптов.
     
     
  • 3.9, BrainFucker (ok), 12:36, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надеюсь мейнтейнеры догадаются это в рекомендации прописать, а не зависимости.
     
  • 1.3, iPony (?), 10:25, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Люто https://bluetech.bandcamp.com/album/the-4-horsemen-of-the-electrocalypse-the-b
     
     
  • 2.13, Анонимныйаноннимко (?), 13:42, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что лютого-то? обычный idm с сэмплами 8бит-стайл, или вы про цену?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:55, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А соли создавать можно?
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 12:13, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, конечно. Металл и кислотный остаток.
     
     
  • 3.7, Анонимчег (?), 12:20, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уточнение. Металл желательно брать не хэви. А кислоту наоборот лучше позабористей, а то некоторые пытаются каким-нибудь acid jazz-ом, а потом удивляются почему реакция не идёт.
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 14:21, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    UCl3 -- блин, я совсем не химик и даже школьный курс нифига не помню, но у водорода, говорит Гугл,  один электрон на внешней и единственной орбитали, а у Урана много изотопов с от двух, до шести валентных электронов. Т.е. соль UCl3 вполне возможна?
    Пофиг.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:09, 05/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможна, но это никак не связанно с его изотопами https en m wikipedia org w... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, th3m3 (ok), 12:30, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    За 10 лет он так изменился, даже не узнать.
     
  • 1.10, BrainFucker (ok), 12:37, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В экран влазить хоть научился?
     
  • 1.11, Аноним (-), 12:41, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    зачем оно нужно, когда есть audacity?
     
  • 1.12, Annoynymous (ok), 12:49, 05/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Замена растровых элементов интерфейса на векторные и обеспечение автоматического масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

    Что-то у меня всё равно муравьиные кнопки. Где-то включить надо? Кто нашёл?

     

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