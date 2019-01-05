05.01.2019 09:40  Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов

Состоялся релиз свободного пакета Mixxx 2.2, предоставляющего полный набор средств для профессиональной работы диджеев и создания музыкальных миксов. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Особенности выпуска: Перевод интерфейса с Qt4 на фреймворк Qt5;

Замена растровых элементов интерфейса на векторные и обеспечение автоматического масштабирования для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Начальная поддержка плагинов с реализацией звуковых эффектов в формате LV2. Для включения LV2-плагинов и управления ими в настройки добавлена специальная секция;

Новый режим смешивания звуковых эффектов - "Dry+Wet", при котором исходный звуковой сигнал выводится на полной громкости, а ручка микширования регулирует уровень громкости при наложении обработанного эффектом сигнала, что позволяет добавлять эффекты без изменения базового трека;

Добавлена кнопка для переключения режимов микширования "Dry/Wet" и "Dry+Wet". Старый режим "Dry/Wet", который оставлен по умолчанию, позволяет плавно заменять исходный звуковой сигнал на обработанный после применения эффектов;

В тему оформления LateNight добавлена поддержка 8-пэдового семплера;

Добавлена поддержка контроллера Numark Mixtrack Platinum. Улучшена поддержка контроллеров Numark N4 и Vestax VCI-400.



