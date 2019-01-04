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04.01.2019 11:14  Представлена обучающая среда программирования Scratch 3.0

Опубликован новый значительный релиз визуальной среды программирования Scratch 3.0, развиваемой исследователями из Массачусетского технологического института в качестве экспериментальной платформы для обучения детей программированию. При помощи Scratch программы создаются через манипуляции типовыми логическими блоками, соединяемыми в логическую цепочку по аналогии со сборкой конструктора Лего. Код проекта написан на JavaScript с использованием фреймворка React (выпуск Scratch 2.0 разрабатывался на Flash) и поставляется под лицензией BSD. Среда может запускаться в форме обособленного приложения или поставляться в виде online-сервиса для открытия в браузере.

Кроме перехода на JavaScript, Node.js и React, выпуск Scratch 3.0 примечателен реализацией новых интерфейсов для редактирования звука и изображений. Добавлено большое число новых программных блоков, включая блоки для создания звуковых эффектов, операторы обработки текста, блоки для рисования и управления спрайтовой графикой. Предложена полностью переделанная библиотека расширений, предлагающая дополнительные наборы блоков, в том числе позволяющие взаимодействовать с оборудованием и внешними сервисами. В поставку включены новые типы спрайтов, звуков и фоновых изображений. Интерфейс адаптирован для использования с планшетных ПК.



  1. Главная ссылка к новости (https://scratch.mit.edu/discus...)
  2. OpenNews: Компания Google представила новый визуальный язык программирования Blockly
  3. OpenNews: Google и MIT открыли код App Inventor, системы для визуального проектирования приложений
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Google представил пакет для визуального проектирования приложений для платформы Android
  6. OpenNews: MIT взял в свои руки проект App Inventor, развитие которого было прекращено Google
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scratch, lang
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  • 1, Аноним (1), 11:25, 04/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мем недавно видел про этот язык https://i.imgur.com/6kN0JWC.png
     
  • 2, Аноним (2), 11:35, 04/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Когда же появятся вакансии для  Senior  Scratch developer?
     
     
  • 3, Аноним (1), 11:39, 04/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Когда в электрон завезут его поддержку.
     

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