04.01.2019 11:14  Представлена обучающая среда программирования Scratch 3.0

Опубликован новый значительный релиз визуальной среды программирования Scratch 3.0, развиваемой исследователями из Массачусетского технологического института в качестве экспериментальной платформы для обучения детей программированию. При помощи Scratch программы создаются через манипуляции типовыми логическими блоками, соединяемыми в логическую цепочку по аналогии со сборкой конструктора Лего. Код проекта написан на JavaScript с использованием фреймворка React (выпуск Scratch 2.0 разрабатывался на Flash) и поставляется под лицензией BSD. Среда может запускаться в форме обособленного приложения или поставляться в виде online-сервиса для открытия в браузере.

Кроме перехода на JavaScript, Node.js и React, выпуск Scratch 3.0 примечателен реализацией новых интерфейсов для редактирования звука и изображений. Добавлено большое число новых программных блоков, включая блоки для создания звуковых эффектов, операторы обработки текста, блоки для рисования и управления спрайтовой графикой. Предложена полностью переделанная библиотека расширений, предлагающая дополнительные наборы блоков, в том числе позволяющие взаимодействовать с оборудованием и внешними сервисами. В поставку включены новые типы спрайтов, звуков и фоновых изображений. Интерфейс адаптирован для использования с планшетных ПК.