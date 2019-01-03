03.01.2019 09:38  Релиз GNU tar 1.31

После более года разработки представлен новый стабильный релиз архиватора GNU Tar 1.31. В новом выпуске реализована поддержка алгоритма сжатия данных zstd (Zstandard), который демонстрирует в 3-5 раз более высокую скорость сжатия по сравнению с zlib/Deflate и в два раза более быструю распаковку, при улучшении уровня сжатия на 10-15%. Для использования нового алгоритма при сжатии предложена опция '--zstd'. При распаковке применение zstd распознаётся автоматически. Кроме того, Zstd используется при указании для файлов расширений '.zst' и '.tzst'.

В новом выпуске также устранена уязвимость CVE-2018-20482, которая приводила к зависанию при попытке создания архива с опцией "--sparse", если во время помещения в архив файла с пустотами, урезать размер этого файла. Уязвимость может применяться для блокирования операций системного резервного копирования непривилегированными пользователями. Кроме того в новом выпуске устранено переполнение буфера, возникающее при использовании опции "--one-top-level".



