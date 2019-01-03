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03.01.2019 09:38  Релиз GNU tar 1.31

После более года разработки представлен новый стабильный релиз архиватора GNU Tar 1.31. В новом выпуске реализована поддержка алгоритма сжатия данных zstd (Zstandard), который демонстрирует в 3-5 раз более высокую скорость сжатия по сравнению с zlib/Deflate и в два раза более быструю распаковку, при улучшении уровня сжатия на 10-15%. Для использования нового алгоритма при сжатии предложена опция '--zstd'. При распаковке применение zstd распознаётся автоматически. Кроме того, Zstd используется при указании для файлов расширений '.zst' и '.tzst'.

В новом выпуске также устранена уязвимость CVE-2018-20482, которая приводила к зависанию при попытке создания архива с опцией "--sparse", если во время помещения в архив файла с пустотами, урезать размер этого файла. Уязвимость может применяться для блокирования операций системного резервного копирования непривилегированными пользователями. Кроме того в новом выпуске устранено переполнение буфера, возникающее при использовании опции "--one-top-level".

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Автор LZ4 представил новый быстрый и эффективный алгоритм сжатия ZSTD
  3. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
  4. OpenNews: Порт библиотеки сжатия Zstd на JavaScript
  5. OpenNews: Facebook опубликовал реализацию алгоритма сжатия Zstandard 1.0
  6. OpenNews: Релиз GNU tar 1.30
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnu, tar
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  • 1, Аноним (1), 09:58, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Почему за сжатие данных отвечает tar? Это же не unix-way!
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:05, 03/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Он за них не отвечает, олёша Он просто понимает чем должен быть сжат файл с ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним (3), 10:08, 03/01/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Zstd, к слову, весьма неплох, даже в кейсе сжатие однократно, распаковка отднок... весь текст скрыт [показать]
     

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