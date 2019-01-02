The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.01.2019 09:05  Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14

Разработчики проекта Xfce опубликовали новый выпуск панели xfce4-panel 4.13.4. Ветка 4.13 позиционируется как экспериментальная, используется для разработки Xfce 4.14 и отличается переходом на библиотеки GTK+3.

В новой версии добавлена поддержка настройки размера пиктограмм, общего для панели и всех размещённых плагинов. Например, при помощи данной опции можно настроить отображение 16-пиксельных пиктограмм на панели, шириной 32 пикселя. В конфигуратор также добавлена опция для автоматического расчёта размера пиктограмм в зависимости от ширины панели.

Из других изменений отмечается выбор корректной позиции меню, выводимых для плагинов. Улучшены средства группировки окон - в кнопках сгруппированных окон теперь обрабатываются такие состояние, как активность окна, минимизация окна и наличие важной информации. Представлены новые классы CSS-стилей для использования при создании тем оформления, например, добавлен отдельный класс кнопок для операций с группами окон и специфичные настройки для вертикального и горизонтального размещения панели.

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: Ветка Xfce 4.14 оценивается готовой на 80%
  3. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  4. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce
  5. OpenNews: Новые версии панели Xfce 4.12.2 и 4.13.2
  6. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13, переведённой на GTK+3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce, panel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Анонис (?), 09:35, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда уже док запилят? 2к19 год же
     
     
  • 2.3, Анонис (?), 09:37, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вы не подумайте отчего лишнего, я xfce уважаю
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Отличненько. Еще бы сделали нормальные иконки программ в трее, а то вечно перемешиваются с системными. И файловый менеджер как в KDE. Цены бы крыске не было.
     
     
  • 2.13, adolfus (ok), 10:45, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    mc чем не устраивает?
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:40, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Когда уже сделают панель, где никакого списка окон нет, а есть лишь заголовок текущего открытого окна? Ну как xtitle в i3. Как в гноме 3
     
     
  • 2.5, анон (?), 09:51, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отправьте feature request.
     
  • 2.6, iCat (ok), 09:55, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что-то я никак не могу сообразить почему это удобно...
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:11, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В i3 список открытых окон как собаке пятое колесо. Вендоконцепция взаимоперекрывающихся окон не всем по душе
     
  • 2.7, annual slayer (?), 10:00, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а там разве нельзя удалить виджет "Тасклист" и вместо него добавить виджет "Заголовок"?
     
  • 2.9, contemplator (?), 10:18, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Этого возможно добиться настройками.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:23, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще левак и ушлепство. СДЕЛАЛИ бы как в КДЕ!! 👌🏾👌🏾👌🏾
    ,,И еще ГТК!!!! Что это вообще ТАКОЕ????? 👬
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:26, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Если они в конечном итоге, при переходе на гтк3, также будут во все поля задейст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:30, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "библиотеки GTK+3"
    Прощай, Xfce. Полностью перевожу все машины с графикой на Plasma 5. Как же надоело это пихание убогих третьегномовских поделок во все щели.
     
     
  • 2.14, adolfus (ok), 10:50, 02/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен. Скролируемые диалоговые окна в виде одноколоночного списка и чекбоксы в виде круглого дип-переключателя -- блевотно. Светлый текст на темном фоне -- вредно для глаз. У нормальных людей текст черным по белому, у гомиков -- светлым по темному.
     
  • 1.15, КГБ СССР (ok), 10:58, 02/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > и отличается переходом на библиотеки GTK+3

    Пропала и последняя DE для линуксов.

    Переходите на оконные менеджеры, аноны, возвращайтесь к истокам.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor