02.01.2019 09:05  Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14

Разработчики проекта Xfce опубликовали новый выпуск панели xfce4-panel 4.13.4. Ветка 4.13 позиционируется как экспериментальная, используется для разработки Xfce 4.14 и отличается переходом на библиотеки GTK+3.

В новой версии добавлена поддержка настройки размера пиктограмм, общего для панели и всех размещённых плагинов. Например, при помощи данной опции можно настроить отображение 16-пиксельных пиктограмм на панели, шириной 32 пикселя. В конфигуратор также добавлена опция для автоматического расчёта размера пиктограмм в зависимости от ширины панели.

Из других изменений отмечается выбор корректной позиции меню, выводимых для плагинов. Улучшены средства группировки окон - в кнопках сгруппированных окон теперь обрабатываются такие состояние, как активность окна, минимизация окна и наличие важной информации. Представлены новые классы CSS-стилей для использования при создании тем оформления, например, добавлен отдельный класс кнопок для операций с группами окон и специфичные настройки для вертикального и горизонтального размещения панели.



