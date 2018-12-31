31.12.2018 10:49  Выпуск дистрибутива Slackel 7.1

Представлен выпуск дистрибутива Slackel 7.1, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 1.5 Гб (x86_64). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск поставляется только в 64-разрядных сборках. Добавлена поддержка загрузки на системах с UEFI и предложен гибридный iso-образ, который может использоваться как для установки, так и для запуска в Live-режиме. Оформление основано на применение тем adwaita-icon-theme и mate-icon-theme-faenza. В реализации Live-режима появилась возможность сохранения результатов работы между сеансами с использованием шифрования.

Обновлены версии пакетов, в том числе задействованы ядро Linux 4.19.12, браузер Midori 0.5.11, Firefox 63.0.1, Pidgin 2.13.0, Transmission-2.92, Wicd 1.7.4, Sylpheed-3.7.0 Thunderbird 60.4.0, SMPlayer 18.10, MPlayer 20180720, Exaile 3.4.5, smtube-18.1.0, Asunder 2.7, Bracero 3.12.2 GIMP 2.10.8, Mtpaint 3.40, Abiword 3.0.2, Gnumeric 1.12.34, Libreoffice 6.1.3, Leafpad 0.8.18.1 и PCManFm 1.2.5.