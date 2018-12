28.12.2018 21:55  Выпуск командной оболочки fish 3.0

юзаю fish уже около года. отлично работает с коробки.

индекс с 1 - дичь, но есть объяснение "Note that array indices start at 1 in fish, not 0, as is more common in other languages. This is because many common Unix tools like seq are more suited to such use. An invalid index is silently ignored resulting in no value being substituted (not an empty string)."