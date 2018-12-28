28.12.2018 21:55  Выпуск командной оболочки fish 3.0

Подготовлен релиз интерактивной командной оболочки fish 3.0.0 (friendly interactive shell), развивающейся как более дружественная пользователю альтернатива bash и zsh. Fish поддерживает такие возможности как подсветка синтаксиса с автоматическим выявлением ошибок ввода, предложение возможных вариантов ввода на основе истории прошлых операций, автодополнение ввода опций и команд с использованием их описания в man-руководствах, комфортная работа из коробки без необходимости дополнительной настройки, упрощённый язык написания сценариев, поддержка буфера обмена X11, удобные средства поиска в истории выполненных операций. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE и RHEL. Значительное изменение номера версии связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. Большая часть существующих скриптов продолжит работать, тем не менее авторам скрипов следует удостовериться, что в их коде не используются возможности, поведение которых было изменено. Некоторые изменения, нарушающие совместимость: Прекращена возможность определения идентификаторов процессов и работ с использованием оператора "%", оставлена только поддержка выражения "%self", позволяющего определить текущий PID;

Прекращена поддержка синтаксиса "set x[1] x[2] a b" для установки разом нескольких элементов массива;

Обращение к массиву с нулевым индексом ("array[0] ") теперь приводит к ошибке (элементы массивов в fish начинаются с 1).

Переменные в циклах "for" больше не являются локальными для блока;

Переменные, установленные в условных выражениях "if" и "while" теперь доступны вне блока;

Во встроенной команде math прекращена поддержка логических выражений (для них следует использовать команду test);

В команде "cd" прекращена поддержка перехода по символическим ссылкам;

Указание аргументов после выражения "end" теперь не игнорируется, а приводит к выводу ошибки;

Зарезервированы и больше не могут использоваться в именах функций ключевые слова "argparse", "read", "set", "status", "test" и "[";

Прекращена разбивка переменных окружения в элементы массива при наличии разделителя, за исключением переменных, заканчивающихся на слово "PATH";

Переведены в разряд устаревших в будущем будут удалены такие возможности как переменная IFS для команды read (следует использовать опцию "--delimiter"), режим "--on-process-exit" (замена "--on-event fish_exit"), переменная $_ (замена "status current-command"), использование знака "^" для перенаправления stderr и маски "?". Среди добавленных улучшений: Добавлен механизм флагов, определяющих уровень поддерживаемой функциональности и позволяющий сохранить работоспособность скриптов в условиях прекращения поддержки определённых возможностей и внесения нарушающих совместимость изменений. Для определения используемого уровня функциональность предложены опция "--features" и переменная "fish_features", через которые можно указать необходимую версию fish. Например, если скрипт завязан на функциональность fish 3.0 можно указать "--features 3.0";

Добавлены логически операторы "&&", "||" и "!", которые можно использовать вместо "and", "or" и "not";

Переменные теперь можно использовать как команды (например, при запуске теперь можно указывать "$HOME/bin/mvim" без необходимости применения eval);

Добавлена опция "--private" для запуска оболочки в приватном режиме , в котором связанная с сеансом активность не сохраняется в логах и истории введённых команд;

Добавлена команда "wait" для ожидания завершения фоновых процессов;

Команда "math" теперь встроена в fish (ранее была реализована в виде обвязки над bc). По умолчанию все вычисления производятся в дробном представлении;

Добавлена зарезервированная переменная $hostname, отражающая имя текущего хоста;

Добавлены переменные $fish_pid и $last_pid, предложенные в качестве замены %self и %last;

Команда "string" теперь не останавливает разбор строки после нулевого символа. Для работы со строками с разделителем в виде нулевого символа добавлены отдельные подкоманды split0 и join0. Добавлена опция "--no-empty" для исключения пустых сток при выводе. В команду "string escape" добавлена опция "--style regex" для экранирования с применением регулярных выражений;

Предложен большой набор новых опций для различных команд, в том числе "alias --save", "bind --silent", "complete --keep-order", "funced --save", "functions --handlers", "history search --reverse", "jobs --quiet", "read --delimiter", "set --append", "set --prepend", "set --show";

Добавлена команда xclip для взаимодействия с буфером обмена;

В интерактивном режиме завершения строки символом "|" теперь приводит к продолжению работы на следующей строке (например, "echo foo |");

Значительно расширены возможности системы автодополнения ввода и управления многостраничной прокруткой (pager);

Существенно повышена производительность установки переменных, запуска функций, команды abbr, раскрытия путей (globs), чтения строк из стандартного ввода, выборки из истории (особенно ускорен вызов $history[1] для получения последней запущенной команды).



