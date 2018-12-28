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28.12.2018 21:55  Выпуск командной оболочки fish 3.0

Подготовлен релиз интерактивной командной оболочки fish 3.0.0 (friendly interactive shell), развивающейся как более дружественная пользователю альтернатива bash и zsh. Fish поддерживает такие возможности как подсветка синтаксиса с автоматическим выявлением ошибок ввода, предложение возможных вариантов ввода на основе истории прошлых операций, автодополнение ввода опций и команд с использованием их описания в man-руководствах, комфортная работа из коробки без необходимости дополнительной настройки, упрощённый язык написания сценариев, поддержка буфера обмена X11, удобные средства поиска в истории выполненных операций. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE и RHEL.

Значительное изменение номера версии связано с внесением изменений, нарушающих обратную совместимость. Большая часть существующих скриптов продолжит работать, тем не менее авторам скрипов следует удостовериться, что в их коде не используются возможности, поведение которых было изменено. Некоторые изменения, нарушающие совместимость:

  • Прекращена возможность определения идентификаторов процессов и работ с использованием оператора "%", оставлена только поддержка выражения "%self", позволяющего определить текущий PID;
  • Прекращена поддержка синтаксиса "set x[1] x[2] a b" для установки разом нескольких элементов массива;
  • Обращение к массиву с нулевым индексом ("array[0] ") теперь приводит к ошибке (элементы массивов в fish начинаются с 1).
  • Переменные в циклах "for" больше не являются локальными для блока;
  • Переменные, установленные в условных выражениях "if" и "while" теперь доступны вне блока;
  • Во встроенной команде math прекращена поддержка логических выражений (для них следует использовать команду test);
  • В команде "cd" прекращена поддержка перехода по символическим ссылкам;
  • Указание аргументов после выражения "end" теперь не игнорируется, а приводит к выводу ошибки;
  • Зарезервированы и больше не могут использоваться в именах функций ключевые слова "argparse", "read", "set", "status", "test" и "[";
  • Прекращена разбивка переменных окружения в элементы массива при наличии разделителя, за исключением переменных, заканчивающихся на слово "PATH";
  • Переведены в разряд устаревших в будущем будут удалены такие возможности как переменная IFS для команды read (следует использовать опцию "--delimiter"), режим "--on-process-exit" (замена "--on-event fish_exit"), переменная $_ (замена "status current-command"), использование знака "^" для перенаправления stderr и маски "?".

Среди добавленных улучшений:

  • Добавлен механизм флагов, определяющих уровень поддерживаемой функциональности и позволяющий сохранить работоспособность скриптов в условиях прекращения поддержки определённых возможностей и внесения нарушающих совместимость изменений. Для определения используемого уровня функциональность предложены опция "--features" и переменная "fish_features", через которые можно указать необходимую версию fish. Например, если скрипт завязан на функциональность fish 3.0 можно указать "--features 3.0";
  • Добавлены логически операторы "&&", "||" и "!", которые можно использовать вместо "and", "or" и "not";
  • Переменные теперь можно использовать как команды (например, при запуске теперь можно указывать "$HOME/bin/mvim" без необходимости применения eval);
  • Добавлена опция "--private" для запуска оболочки в приватном режиме , в котором связанная с сеансом активность не сохраняется в логах и истории введённых команд;
  • Добавлена команда "wait" для ожидания завершения фоновых процессов;
  • Команда "math" теперь встроена в fish (ранее была реализована в виде обвязки над bc). По умолчанию все вычисления производятся в дробном представлении;
  • Добавлена зарезервированная переменная $hostname, отражающая имя текущего хоста;
  • Добавлены переменные $fish_pid и $last_pid, предложенные в качестве замены %self и %last;
  • Команда "string" теперь не останавливает разбор строки после нулевого символа. Для работы со строками с разделителем в виде нулевого символа добавлены отдельные подкоманды split0 и join0. Добавлена опция "--no-empty" для исключения пустых сток при выводе. В команду "string escape" добавлена опция "--style regex" для экранирования с применением регулярных выражений;
  • Предложен большой набор новых опций для различных команд, в том числе "alias --save", "bind --silent", "complete --keep-order", "funced --save", "functions --handlers", "history search --reverse", "jobs --quiet", "read --delimiter", "set --append", "set --prepend", "set --show";
  • Добавлена команда xclip для взаимодействия с буфером обмена;
  • В интерактивном режиме завершения строки символом "|" теперь приводит к продолжению работы на следующей строке (например, "echo foo |");
  • Значительно расширены возможности системы автодополнения ввода и управления многостраничной прокруткой (pager);
  • Существенно повышена производительность установки переменных, запуска функций, команды abbr, раскрытия путей (globs), чтения строк из стандартного ввода, выборки из истории (особенно ускорен вызов $history[1] для получения последней запущенной команды).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/fish...)
  2. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 2.6.0
  3. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
  4. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  5. OpenNews: Увидела свет командная оболочка fish 2.0.0
  6. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fish, shell
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  • 2, Антонимус (?), 22:50, 28/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Обращение к массиву с нулевым индексом ("array[0] ") теперь приводит к ошибке (элементы массивов в fish начинаются с 1).

    Фееричные инновации. Гениальный ход.

     
     
  • 4, anon123123123 (?), 22:59, 28/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    юзаю fish уже около года. отлично работает с коробки.
    индекс с 1 - дичь, но есть объяснение

    "Note that array indices start at 1 in fish, not 0, as is more common in other languages. This is because many common Unix tools like seq are more suited to such use. An invalid index is silently ignored resulting in no value being substituted (not an empty string)."

     
  • 3, Аноним (3), 22:51, 28/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    То есть некий неосилятор придумал свой POSIX-несовместимый синтаксис, а теперь понял что нахрен он такой никому не нужен и начал пилить совместимость?
     

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