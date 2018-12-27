27.12.2018 10:40  Доступен Zettlr 1.0, редактор документов с разметкой Markdown

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|3.6, Crazy Alex (ok), 10:57, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Просто крайне специализированная штуковина, ещё и силами одного человека. Считай, для себя написал и поделился с другими, ещё и под приличной лицензией. Ну а что в восторге от электрона - он социолог, ему простительно.
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|1.3, Аноним (3), 10:49, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
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>Проект построен с использованием платформы Electron
>Редактор оптимизирован для решения задач, связанных с обработкой очень большого числа документов
Kowalski, analysis.
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|2.7, Аноним (7), 11:09, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Сначала делают язык для домохозяек, а потом удивляются, что домохозяйки им пользуются! Или вы хотите, что бы было как с SQL?
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|3.19, Аноним (19), 12:39, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В основе SQL лежит вполне конкретная область математики - реляционная алгебра. А вот js изначально был наляпан на коленке за неделю, олицетворение подхода "а чо там проектировать, сразу писать надо".
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|2.15, beck (??), 11:59, 27/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> AsciiDoctor
Не спора ради, а информации для. Чем это лучше orgmode? Он умеет таблицы с расчетами?
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