The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

27.12.2018 10:40  Доступен Zettlr 1.0, редактор документов с разметкой Markdown

Увидел свет первый стабильный релиз проекта Zettlr, в рамках которого развивается редактор для текстов с разметкой Markdown. Проект построен с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Продукт оптимизирован для решения задач, связанных с обработкой очень большого числа документов. Редактор предоставляет гибкие возможности для поиска по коллекции документов и позволяет держать под рукой сразу нескольких открытых текстов для правки. Использование разметки Markdown позволяет уделять основное внимание содержимому и процессу написания текста, отодвигая на второй план задачи форматирования и стилевого оформления, которые могут производиться в последнюю очередь при помощи простейшей разметки.

Основные особенности редактора:

  • Написание текстов без привязки к форматам файлов;
  • Возможность обработки текстов и заметок в одном приложении;
  • Панель для быстрого доступа к спискам файлов и каталогам;
  • Гибкие средства для поиска по документам с поддержкой операторов уточнения поиска. Использование алгоритма Heatmap для наглядного отображения результатов поиска с выделением цветом наиболее релевантных элементов;
  • Поддержка экспорта в форматах Pandoc и LaTeX;
  • Встроенная поддержка подсветки разметки и кода на различных языках программирования;
  • Структурирование документов и заметок с использованием тегов;
  • Поддержка ведения научных заметок по методу Цеттелькастена (Zettelkasten Method). Поддерживаются такие расширения, как идентификаторы файлов, теги и внутренние ссылки;
  • Интеграция средств управления цитированием и библиографическими справками на базе платформы Zotero Citeproc;
  • Возможность генерации презентация с использованием фреймворка revealJS;
  • Возможность использования собственных LaTeX-шаблонов при экспорте.
  • Простой и минималистичный интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zettlr.com/post/re...)
  2. OpenNews: Выход текстового процессора LyX 2.3.0
  3. OpenNews: Вышел markdown-it, парсер markdown с расширяемым синтаксисом
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора TEA 43
  5. OpenNews: Увидел свет текстовый редактор ReText 3.0, поддерживающий разметку Markdown и ReStructuredText
  6. OpenNews: Представлен ProseMirror 1.0, тулкит для создания визуальных редакторов для Web
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: markdown, zettlr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.2, Kaiju (?), 10:49, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Редакторов Markdown много и без электрона. Вот бы кто посоветовал хорошие для reStructuredText.
     
     
  • 2.5, proninyaroslav (ok), 10:53, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Для хипстеров сойдёт. Пугает одно - возможно скоро наводнение Electron-приложений достигнет и нормальных людей
     
     
  • 3.6, Crazy Alex (ok), 10:57, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Просто крайне специализированная штуковина, ещё и силами одного человека. Считай, для себя написал и поделился с другими, ещё и под приличной лицензией. Ну а что в восторге от электрона - он социолог, ему простительно.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:09, 27/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Никто не в восторге от электрона Вообще никто Электрон - это тупо один из сам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 12:29, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    первый здравый комментарий про электрон со времени первого сообщения про электрон на опеннете
     
  • 2.8, Qwerty17 (?), 11:11, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/retext-project/retext
     
     
  • 3.9, Kaiju (?), 11:20, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Им и пользуюсь, но он заброшен.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:26, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кроме BR с плагином ничего не знаю, но он тоже написан на JS. Поделитесь знаниями?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:49, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проект построен с использованием платформы Electron
    >Редактор оптимизирован для решения задач, связанных с обработкой очень большого числа документов

    Kowalski, analysis.

     
     
  • 2.4, Ан (??), 10:52, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Главное памятью запасайся и все будет ok -:).
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:09, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сначала делают язык для домохозяек, а потом удивляются, что домохозяйки им пользуются! Или вы хотите, что бы было как с SQL?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:39, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В основе SQL лежит вполне конкретная область математики - реляционная алгебра. А вот js изначально был наляпан на коленке за неделю, олицетворение подхода "а чо там проектировать, сразу писать надо".
     
  • 1.10, Чебур (?), 11:22, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сезон нытья "опять эликтрон" объявляется открытым
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:34, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    AsciiDoctor наше всё.
     
     
  • 2.15, beck (??), 11:59, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > AsciiDoctor

    Не спора ради, а информации для. Чем это лучше orgmode? Он умеет таблицы с расчетами?

     
  • 1.13, Anonimus (??), 11:55, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно больше електрона) Все еще ждем electronOS.
     
     
  • 2.16, Коляныч (?), 12:06, 27/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ТАк жи есть - ХросОС))
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:56, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    очередной нескучный редактор на нескучном электроне. Каждый второй школьник пишет свой супер-редактор маркдауна на электроне.
     
  • 1.20, Аноним (19), 12:40, 27/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    vim их всех переживёт.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor