27.12.2018 10:40  Доступен Zettlr 1.0, редактор документов с разметкой Markdown

Увидел свет первый стабильный релиз проекта Zettlr, в рамках которого развивается редактор для текстов с разметкой Markdown. Проект построен с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Продукт оптимизирован для решения задач, связанных с обработкой очень большого числа документов. Редактор предоставляет гибкие возможности для поиска по коллекции документов и позволяет держать под рукой сразу нескольких открытых текстов для правки. Использование разметки Markdown позволяет уделять основное внимание содержимому и процессу написания текста, отодвигая на второй план задачи форматирования и стилевого оформления, которые могут производиться в последнюю очередь при помощи простейшей разметки. Основные особенности редактора: Написание текстов без привязки к форматам файлов;

Возможность обработки текстов и заметок в одном приложении;

Панель для быстрого доступа к спискам файлов и каталогам;

Гибкие средства для поиска по документам с поддержкой операторов уточнения поиска. Использование алгоритма Heatmap для наглядного отображения результатов поиска с выделением цветом наиболее релевантных элементов;

Поддержка экспорта в форматах Pandoc и LaTeX;

Встроенная поддержка подсветки разметки и кода на различных языках программирования;

Структурирование документов и заметок с использованием тегов;

Поддержка ведения научных заметок по методу Цеттелькастена (Zettelkasten Method). Поддерживаются такие расширения, как идентификаторы файлов, теги и внутренние ссылки;

Интеграция средств управления цитированием и библиографическими справками на базе платформы Zotero Citeproc;

Возможность генерации презентация с использованием фреймворка revealJS;

Возможность использования собственных LaTeX-шаблонов при экспорте.

Простой и минималистичный интерфейс.



