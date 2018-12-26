26.12.2018 09:28  QEMU Advent Calendar 2018 для знакомства со старыми играми и ОС

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|1.2, Qwerty (??), 09:37, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот часто вижу в старых ОС вот эти глазки в углу, которые следят за курсором, под 98-ым оффтопиком была популярна эта хрень, во втором Гноме тоже были. Никогда не понимал, зачем это надо, у меня всегда паранойя обострялась из-за них, кто-нибудь пояснит по хардкору за эти глазки?
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|4.9, Аноним (9), 10:20, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Раньше меньше было необходимости работать с персональным компьютером. А раз меньше необходимости, то и меньше практики. А если меньше практики, следовательно и забыть где курсор мышки проще.
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|2.5, ikomb (ok), 09:44, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> у меня всегда паранойя обострялась из-за них,
Просто шапочку из фольги надо не забывать надевать.
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|4.10, гугель (?), 10:23, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Просто надо фоточки с гуглодиска потереть
наивный - ты думаешь, они на самом деле стираются?
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|2.6, Аноним (6), 09:50, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Были времена, когда каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной задачей не являлось), обязан был первым делом запустить xeyes.
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|3.8, Qwerty (??), 10:14, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Были времена, когда каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной
> задачей не являлось)
Поверь, эти времена остались. Обнови иксы и попробуй запустить их с проприетарным драйвером. Или попробуй запустить иксы на Riva TNT (поддержка линуксом старого оборудования, ага).
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|4.14, Аноним (6), 11:31, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Сейчас, по крайней мере, хотя бы из коробки всё работает (как правило).
Старые видеокарты — это в линуксе боль, да.
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|4.16, AlexYeCu_not_logged (?), 13:23, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Обнови иксы и попробуй запустить их с проприетарным драйвером.
Не улавливаю смысла ваших телодвижений. Есть дистрибутив, в рамках которого поставляются определённые версии ядра, иксов, драйверов и вообще всего-всего. Проблем нет. Хотите странного? Так изучайте, как это делается. Глупо обвинять какой-нибудь Debian или Fedora в сложности, обломавшись на задачах из разряда сборки LFS.
>Или попробуй запустить иксы на Riva TNT (поддержка линуксом старого оборудования, ага).
И что ты будешь делать с новым софтом и настолько старым железом, XEyes запустишь? Серьёзно, что? Современный браузер такое железо не утащит, офисный пакет тоже, видеоплеер тоже.
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|5.17, Qwerty (??), 13:33, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Не улавливаю смысла ваших телодвижений. Есть дистрибутив, в рамках которого поставляются
Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в попытках заставить это работать.
> И что ты будешь делать с новым софтом и настолько старым железом,
Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим. Важно, что один из главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается наглой ложью. Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.
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|6.20, AlexYeCu_not_logged (?), 14:06, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а
> драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в
> попытках заставить это работать.
1. Федора, если что, официально проприетарные дрова вообще не поддерживает. В том смысле, что их работоспособность в дистрибутиве вообще не забота команды Федора.
2. Тем не менее, дрова NVIDIA поставляются в рамках проекта RPMFusion.
3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии дистрибутива обычно не происходит.
> Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим.
Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа.
>Важно, что один из
> главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается
> наглой ложью.
1. Ты пытаешься оценить поддержку старого железа не дистрибутивами линукса, а всем софтом вообще. Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром. И сканер, которому лет 15 тоже будет. С видеокартами сложнее, т. к. дрова закрыты. Но это вопрос не к линуксу так-то.
2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает.
>Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.
Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего про любимую «десятку» помалкиваешь?
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|7.21, Qwerty (??), 14:14, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> 3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии
> дистрибутива обычно не происходит.
Да у меня такое было, что ты мне рассказываешь-то. Лично патчил в соснольке проприетарный драйвер, скачивая патчи через Links.
> Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа.
Если работает, то работает, если нет, то нет, вот и весь метод.
> Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT
> работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром.
Погоди, так "будет" или "возможно, с кастомным ядром"? Именно, что надо лезть в ядро и пересобирать его ради одного-единственного модуля. Знаешь, сколько будет собираться разжиревшее ядро на таком же старом процессоре?
> 2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных
> преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает.
Ну вот, уже порвался :( Давайте другого линуксойда.
> Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего
> про любимую «десятку» помалкиваешь?
Риву, в частности, XP поддерживает. Я как-то раз Семёрочку на S3 PCI крутил, не поверишь, даже разрешение нормальное выставилось (домашний сервер делал).
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|6.22, Аноним (22), 15:51, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.
Т.е. ты сравшиваешь поддержку старого железа в современном линуксе и старом оффтопике? Ок.
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|5.19, Аноним (6), 14:02, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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К сожалению, и не особо старое железо активно дропается.
Речь именно о видеокартах, к остальному претензий нет.
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|5.25, Qwerty (??), 16:39, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> попробуй запустить иксы на Riva TNT
> Без единого пинка заведутся на nouveau.
Аналогично без единого пинка заведутся на Windows 10 с VGA-драйвером.
Но нет, спасибо, сами это кушайте.
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|3.12, Какаянахренразница (ok), 11:11, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной
> задачей не являлось), обязан был первым делом запустить xeyes.
xterm и glxinfo
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