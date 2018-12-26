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26.12.2018 09:28  QEMU Advent Calendar 2018 для знакомства со старыми играми и ОС

Завершена публикация календаря QEMU Advent Calendar 2018, в рамках которого с 1 по 24 декабря публиковались новые загрузочные образы для QEMU, включающие давно забытые компьютерные игры, а также ретро-сборки операционных систем. Каждая сборка рассчитана для запуска с использованием эмуляции различных аппаратных архитектур, в том числе MIPS64, RISC-V, SPARC64, aarch64, PowerPC, OpenRISC, MicroBlaze, PowerMac, NIOS II, sh4, M68k и Xtensa. Из опубликованных в этом году сборок можно отметить операционные системы Debian 0.93r6 и PC-MOS. Игра F-Bird поставляется в виде 512-байтного загрузочного сектора, Snake работает поверх прошивки Open Firmware, а игра µCity собрана в виде самодостаточной системы на базе unikernel от проекта IncludeOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.qemu-advent-calend...)
  2. OpenNews: Проект QEMU Advent Calendar 2016 для быстрого знакомства с необычными ОС
  3. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
  4. OpenNews: Релиз эмулятора QEMU 3.1
  5. OpenNews: Google открыл код рождественской игры Santa Tracker
  6. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qemu
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  • 1.1, merifri (ok), 09:31, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В 2016 намного интереснее подборка в календаре была.
     
  • 1.2, Qwerty (??), 09:37, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вот часто вижу в старых ОС вот эти глазки в углу, которые следят за курсором, под 98-ым оффтопиком была популярна эта хрень, во втором Гноме тоже были. Никогда не понимал, зачем это надо, у меня всегда паранойя обострялась из-за них, кто-нибудь пояснит по хардкору за эти глазки?
     
     
  • 2.3, via (??), 09:41, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    курсор мышки искать легче
     
     
  • 3.4, Qwerty (??), 09:43, 26/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Ого, как странно Никогда не было проблем увидеть конской курсор 98-ой, который ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:20, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Раньше меньше было необходимости работать с персональным компьютером. А раз меньше необходимости, то и меньше практики. А если меньше практики, следовательно и забыть где курсор мышки проще.
     
     
  • 5.18, Vee Nee (?), 13:34, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    - сын, сколько раз тебе повторять, взял курсор - положи на место!
     
  • 2.5, ikomb (ok), 09:44, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > у меня всегда паранойя обострялась из-за них,

    Просто шапочку из фольги надо не забывать надевать.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:00, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Просто надо фоточки с гуглодиска потереть
     
     
  • 4.10, гугель (?), 10:23, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Просто надо фоточки с гуглодиска потереть

    наивный - ты думаешь, они на самом деле стираются?

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:50, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Были времена, когда каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной задачей не являлось), обязан был первым делом запустить xeyes.
     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 10:14, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Были времена, когда каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной
    > задачей не являлось)

    Поверь, эти времена остались. Обнови иксы и попробуй запустить их с проприетарным драйвером. Или попробуй запустить иксы на Riva TNT (поддержка линуксом старого оборудования, ага).

     
     
  • 4.14, Аноним (6), 11:31, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас, по крайней мере, хотя бы из коробки всё работает (как правило).
    Старые видеокарты — это в линуксе боль, да.
     
     
  • 5.15, КГБ СССР (ok), 12:23, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кроме 3dfx. Эти работали хорошо.
     
  • 4.16, AlexYeCu_not_logged (?), 13:23, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Обнови иксы и попробуй запустить их с проприетарным драйвером.

    Не улавливаю смысла ваших телодвижений. Есть дистрибутив, в рамках которого поставляются определённые версии ядра, иксов, драйверов и вообще всего-всего. Проблем нет. Хотите странного? Так изучайте, как это делается. Глупо обвинять какой-нибудь Debian или Fedora в сложности, обломавшись на задачах из разряда сборки LFS.

    >Или попробуй запустить иксы на Riva TNT (поддержка линуксом старого оборудования, ага).

    И что ты будешь делать с новым софтом и настолько старым железом, XEyes запустишь? Серьёзно, что? Современный браузер такое железо не утащит, офисный пакет тоже, видеоплеер тоже.

     
     
  • 5.17, Qwerty (??), 13:33, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Не улавливаю смысла ваших телодвижений. Есть дистрибутив, в рамках которого поставляются

    Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в попытках заставить это работать.

    > И что ты будешь делать с новым софтом и настолько старым железом,

    Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим. Важно, что один из главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается наглой ложью. Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.

     
     
  • 6.20, AlexYeCu_not_logged (?), 14:06, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а
    > драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в
    > попытках заставить это работать.

    1. Федора, если что, официально проприетарные дрова вообще не поддерживает. В том смысле, что их работоспособность в дистрибутиве вообще не забота команды Федора.
    2. Тем не менее, дрова NVIDIA поставляются в рамках проекта RPMFusion.
    3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии дистрибутива обычно не происходит.

    > Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим.

    Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа.

    >Важно, что один из
    > главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается
    > наглой ложью.

    1. Ты пытаешься оценить поддержку старого железа не дистрибутивами линукса, а всем софтом вообще. Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром. И сканер, которому лет 15 тоже будет. С видеокартами сложнее, т. к. дрова закрыты. Но это вопрос не к линуксу так-то.
    2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает.

    >Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик  вполне себе да.

    Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего про любимую «десятку» помалкиваешь?

     
     
  • 7.21, Qwerty (??), 14:14, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии
    > дистрибутива обычно не происходит.

    Да у меня такое было, что ты мне рассказываешь-то. Лично патчил в соснольке проприетарный драйвер, скачивая патчи через Links.

    > Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа.

    Если работает, то работает, если нет, то нет, вот и весь метод.

    > Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT
    > работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром.

    Погоди, так "будет" или "возможно, с кастомным ядром"? Именно, что надо лезть в ядро и пересобирать его ради одного-единственного модуля. Знаешь, сколько будет собираться разжиревшее ядро на таком же старом процессоре?

    > 2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных
    > преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает.

    Ну вот, уже порвался :( Давайте другого линуксойда.

    > Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего
    > про любимую «десятку» помалкиваешь?

    Риву, в частности, XP поддерживает. Я как-то раз Семёрочку на S3 PCI крутил, не поверишь, даже разрешение нормальное выставилось (домашний сервер делал).

     
  • 6.22, Аноним (22), 15:51, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.

    Т.е. ты сравшиваешь поддержку старого железа в современном линуксе и старом оффтопике? Ок.

     
  • 5.19, Аноним (6), 14:02, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению, и не особо старое железо активно дропается.
    Речь именно о видеокартах, к остальному претензий нет.
     
  • 4.24, Аноним (24), 16:21, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > попробуй запустить иксы на Riva TNT

    Без единого пинка заведутся на nouveau.

     
     
  • 5.25, Qwerty (??), 16:39, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> попробуй запустить иксы на Riva TNT
    > Без единого пинка заведутся на nouveau.

    Аналогично без единого пинка заведутся на Windows 10 с VGA-драйвером.

    Но нет, спасибо, сами это кушайте.

     
  • 3.11, rm1 (?), 10:28, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И не сжечь монитор неправильным ModeLine'ом
     
  • 3.12, Какаянахренразница (ok), 11:11, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > каждый, сумевший настроить и запустить иксы (что тогда тривиальной
    > задачей не являлось), обязан был первым делом запустить xeyes.

    xterm и glxinfo

     
     
  • 4.13, Аноним (6), 11:30, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > glxinfo

    Ага, прям на блюдечке тогда вам OpenGL.

     
  • 4.23, dimcha (??), 15:52, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    xclock
     

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