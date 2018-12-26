26.12.2018 09:28  QEMU Advent Calendar 2018 для знакомства со старыми играми и ОС

5.17 , Qwerty ( ?? ), 13:33, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – > Не улавливаю смысла ваших телодвижений. Есть дистрибутив, в рамках которого поставляются Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в попытках заставить это работать. > И что ты будешь делать с новым софтом и настолько старым железом, Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим. Важно, что один из главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается наглой ложью. Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да.

6.20 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:06, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Есть Fedora, есть xorg, а у Xorg есть ABI. Иксы обновились, а

> драйвера новый ABI не поддерживают, всё, сидишь делаешь keyboard masturbating в

> попытках заставить это работать. 1. Федора, если что, официально проприетарные дрова вообще не поддерживает. В том смысле, что их работоспособность в дистрибутиве вообще не забота команды Федора.

2. Тем не менее, дрова NVIDIA поставляются в рамках проекта RPMFusion.

3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии дистрибутива обычно не происходит. > Секунду-секунду. Неважно, что я буду делать с этим. Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа. >Важно, что один из

> главнейших аргументов против оффтопика - поддержка старого оборудования - оказывается

> наглой ложью. 1. Ты пытаешься оценить поддержку старого железа не дистрибутивами линукса, а всем софтом вообще. Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром. И сканер, которому лет 15 тоже будет. С видеокартами сложнее, т. к. дрова закрыты. Но это вопрос не к линуксу так-то.

2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает. >Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да. Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего про любимую «десятку» помалкиваешь?

7.21 , Qwerty ( ?? ), 14:14, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > 3. Смена версии Xorg-а серьёзное дело, и в течение жизненного цикла версии

> дистрибутива обычно не происходит. Да у меня такое было, что ты мне рассказываешь-то. Лично патчил в соснольке проприетарный драйвер, скачивая патчи через Links. > Важно, поскольку от этого напрямую зависит метод оценки работоспособностю железа. Если работает, то работает, если нет, то нет, вот и весь метод. > Линукс, кстати, на железе времён упомянутой тобой Riva TNT

> работать будет. Вполне современный, ага. Возможно, с кастомным ядром. Погоди, так "будет" или "возможно, с кастомным ядром"? Именно, что надо лезть в ядро и пересобирать его ради одного-единственного модуля. Знаешь, сколько будет собираться разжиревшее ядро на таком же старом процессоре? > 2. Это не «важнейший аргумент». Просто один из, но на осознание иных

> преимуществ у тебя не хватает мозгов. бывает. Ну вот, уже порвался :( Давайте другого линуксойда. > Т.е. ты сравниваешь современный дистр GNU/Linux и MS Windows 98/2k? А чего

> про любимую «десятку» помалкиваешь? Риву, в частности, XP поддерживает. Я как-то раз Семёрочку на S3 PCI крутил, не поверишь, даже разрешение нормальное выставилось (домашний сервер делал).

6.22 , Аноним ( 22 ), 15:51, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Линукс _не_ поддерживает старое железо, а вот старый оффтопик вполне себе да. Т.е. ты сравшиваешь поддержку старого железа в современном линуксе и старом оффтопике? Ок.

5.19 , Аноним ( 6 ), 14:02, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – К сожалению, и не особо старое железо активно дропается.

Речь именно о видеокартах, к остальному претензий нет.

