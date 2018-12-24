24.12.2018 23:22  Доступен Librefox, вариант Firefox с изменениями для приватности и безопасности

поясню на примере

вот есть торт и капсула с веществами

логично что должно быть торт отдельно , вещества отдельно

кто хочет кайфа берет и вскрывает эту капсулу

а нам предлагают торт с капсулой внутри , дада если вдруг проглотите ничего страшного её можно только руками вскрыть, говорят нам.

вот тоже самое и со всем этим функционалом отсылающим данные наружу.

а все эти внотренние файрволы для дополнений фуфло можно придумать кучу вариантов как их обойти.

надо приучать пользователя выбирать и есть свежую пищу(дополнения) а не жрать всё подряд надеясь на таблетки.

