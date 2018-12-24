24.12.2018 23:22  Доступен Librefox, вариант Firefox с изменениями для приватности и безопасности

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|3.41, Нокс (?), 03:18, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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Тем что Waterfox делает всего один человек. И это студент. И вот здесь возникает проблема. Любой большой браузер делает команда как минимум из 50 человек. Я сомневаюсь что один человек, тем более студент, понимает в вопросах ИБ. Браузер это тебе не плеер очередной лепить, здесь безопасность критически важна. Вот тебе и ответ.
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|2.37, Tsar Midas (?), 03:10, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+16 +/–
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А кто подскажет, как там поживает новый проект KDE Falcon? Раньше это была QupZilla, а щас они сделали из него что-то новое. Но потестить так и не получилось, ибо скачанный AppImage в Kubuntu 18.04 запустился с ошибками Qt, впервые такая фигня с пакетом AppImage.
Вот сайт: https://www.falkon.org/
Кто тестил, насколько далеко продвинулись по сравнению с QupZilla?
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|2.43, Linus Love CoC (?), 03:26, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Печально что опять GTK, хотелось бы что-то на Qt, но не Waterfox (выше написали чем плох). Но надеюсь в *buntu 20.04 LTS поставят Librefox вместо Firefox. За about_config хотя-бы не париться, он конечно еще не менялся на мою память, если что-то выставить, но мало ли...
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|2.24, необновленец (?), 01:33, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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не отключать надо фичи а выпиливать совсем. всё что выключено может быть включено.
а вообще ввсе эти затеи глупы - лису держали ради дополнений и настраиваемости а всё это уже который год мозилловсцы режут и режут
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|2.29, Аноним (30), 02:05, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем?
Кто запрещает сворганить свой сервер синхронизации и пользоваться им приватно.
Удобно однако...
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|3.36, необновленец (?), 02:54, 25/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а ты уверен что синхронизация будет только с ним?
все подобные вещи должны быть в виде дополнений для желающих поставить себе зонд.
поясню на примере
вот есть торт и капсула с веществами
логично что должно быть торт отдельно , вещества отдельно
кто хочет кайфа берет и вскрывает эту капсулу
а нам предлагают торт с капсулой внутри , дада если вдруг проглотите ничего страшного её можно только руками вскрыть, говорят нам.
вот тоже самое и со всем этим функционалом отсылающим данные наружу.
а все эти внотренние файрволы для дополнений фуфло можно придумать кучу вариантов как их обойти.
надо приучать пользователя выбирать и есть свежую пищу(дополнения) а не жрать всё подряд надеясь на таблетки.
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|1.16, Аноним (16), 00:44, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ну вот блин он мне все вкладки закрыл и сторию профиля потёр. И при каждом открытии не сохраняет ни истории ни вкладок. Предупреждать о таких вещах надо.
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|1.26, AnonPlus (?), 01:40, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Интересно, как они решают проблему мёртвых кастомных настроек.
Ну, то есть, вот у нас есть настройка bla.ololol = 0, через год её удаляют из Firefox. Она, в принципе, не мешает, но будет жить в существующих профилях вечно, потому что из user.js мы её грохнем, а в prefs.js останется.
ghacks для этого разработали специальные скрипты...
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|1.27, AnonPlus (?), 01:42, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>> Для установки опционально предлагается
Вот этой вот вкусовщины стоит избегать, поскольку она провоцирует сборщика на дальнейшую кастомизацию. А это размывает цель проекта, приближая всё это дело к типичному "ZverCD" с твиками, которые не имеют к приватности ничего общего.
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|1.35, кузмич (?), 02:48, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Нашел это в штатах на ихнем форуме как мне написал этот boy он добился нулевого следящего ответа от браузера на Panopticlik.Но инфа есть подозрение устареть могла.
Всем пока пойду тестить ядро Linux 4.20
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