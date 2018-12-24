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24.12.2018 23:22  Доступен Librefox, вариант Firefox с изменениями для приватности и безопасности

В рамках проекта Librefox предпринята попытка создания сборки Firefox, нацеленной на усиление конфиденциальности и повышение безопасности. Librefox не является ответвлением от Firefox и строится с использованием кода штатных выпусков, что позволяет поддерживать браузер в актуальном состоянии без отставания. Librefox отличается применением дополнительных патчей, изменением настроек и отключением излишней функциональности. Для загрузки предлагаются сборки для Linux, Windows и macOS, сформированные на основе Firefox 64 (дополнительно доступны тестовые сборки Librefox на основе Firefox 60.4 ESR и Tor Browser 8.0.4).

Основные особенности:

  • Удалены негативно влияющие на приватность встроенные дополнения, код проверки обновлений и компонент для отправки информации о крахах;
  • Добавлен межсетевой экран для дополнений, ограничивающий доступ в сеть;
  • Код почищен от встроенных ссылок на серверы Mozilla и от функций, осуществляющих удалённое обращение к сервисам (например, отключена загрузка чёрных списков Google). По умолчанию Librefox не инициирует никаких внешних соединений;
  • Внесено более 500 изменений в настройки, ориентированных на повышение безопасности, приватности и производительности. В качестве шаблона для изменения настроек использованы коллекции ghacks-user.js и pyllyukko user.js;
  • Наиболее важные настройки защищены от случайного изменения, в том числе дополнениями, путём их выноса в файлы mozilla.cfg и policies.json;
  • Отключён код для накопления статистики и отправки телеметрии;
  • В качестве рекомендуемой опции предлагается тёмная тема оформления;
  • Для установки опционально предлагается набор собственных дополнений (Librefox-addons), в который входят Librefox Dark Theme (тёмная тема оформления), Librefox HTTP Watcher (для HTTP без шифрования меняет цвет адресной строки) и Librefox Reload Button (перемещает кнопку перезагрузки страницы в адресную строку);
  • Определён список рекомендуемых дополнений, прошедших дополнительное рецензирование кода, в числе которых uBlock Origin, Browser Plugs Privacy Firewall, User Agent Platform Spoofer, First Party Isolation, Cookie Master.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/progr...)
  2. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 7
  3. OpenNews: Релиз web-браузера GNU IceCat 60.3.0 с поддержкой Tor
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.1
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 8.0
  6. OpenNews: Релиз Firefox 64
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librefox, firefox
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 23:25, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Годно-та то какая! Можно больше не тюнить ночами about:config.
     
     
  • 2.15, rm1 (?), 00:30, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А можно спросить чем для вас был Waterfox недостаточно красив? Или GNU IceCat?
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 01:38, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Отпиливание зондов не из коробки. А так да, до этого использовал их.

    (я другой Аноним)

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 02:09, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Все мы братья анонимы, зачем слюшай дэрагой семьи стесняешься, А-а-а?
     
  • 3.41, Нокс (?), 03:18, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Тем что Waterfox делает всего один человек. И это студент. И вот здесь возникает проблема. Любой большой браузер делает команда как минимум из 50 человек. Я сомневаюсь что один человек, тем более студент, понимает в вопросах ИБ. Браузер это тебе не плеер очередной лепить, здесь безопасность критически важна. Вот тебе и ответ.
     
  • 2.37, Tsar Midas (?), 03:10, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +16 +/
    А кто подскажет, как там поживает новый проект KDE Falcon? Раньше это была QupZilla, а щас они сделали из него что-то новое. Но потестить так и не получилось, ибо скачанный AppImage в Kubuntu 18.04 запустился с ошибками Qt, впервые такая фигня с пакетом AppImage.

    Вот сайт: https://www.falkon.org/

    Кто тестил, насколько далеко продвинулись по сравнению с QupZilla?

     
  • 2.43, Linus Love CoC (?), 03:26, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Печально что опять GTK, хотелось бы что-то на Qt, но не Waterfox (выше написали чем плох). Но надеюсь в *buntu 20.04 LTS поставят Librefox вместо Firefox. За about_config хотя-бы не париться, он конечно еще не менялся на мою память, если что-то выставить, но мало ли...
     
  • 1.2, Анонис (?), 23:26, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > По умолчанию Librefox не инициирует никаких внешних соединений;

    Классно звучит

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 03:12, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Качаешь интернет через wget, а смотришь оффлайн через Librefox.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:41, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Годно! Дайте три!
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 23:46, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Держи:
    https://librefox.org/
    https://librefox.org/
    https://librefox.org/
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 03:20, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эй, да это Джекпот! У нас победитель!!1
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:44, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Синхронизацию отключили?
     
     
  • 2.24, необновленец (?), 01:33, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    не отключать надо фичи а выпиливать совсем. всё что выключено может быть включено.
    а вообще ввсе эти затеи глупы - лису держали ради дополнений и настраиваемости а всё это уже который год мозилловсцы режут и режут
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 03:28, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот согласен на 100% с тобой!!!
     
  • 2.29, Аноним (30), 02:05, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем?
    Кто запрещает сворганить свой сервер синхронизации и пользоваться им приватно.
    Удобно однако...
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 02:26, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и спрашивал, так как мне их синхронизация нужна
     
     
  • 4.45, Аноним (44), 03:28, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне не нужна. Хватит думать только у себе. У вас уже есть браузер с синхронизацией.
     
  • 3.36, необновленец (?), 02:54, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а ты уверен что синхронизация будет только с ним?
    все подобные вещи должны быть в виде дополнений для желающих поставить себе зонд.

    поясню на примере
    вот есть торт и капсула с веществами
    логично что должно быть торт отдельно , вещества отдельно
    кто хочет кайфа берет и вскрывает эту капсулу
    а нам предлагают торт с капсулой внутри , дада если вдруг проглотите ничего страшного её можно только руками вскрыть, говорят нам.

    вот тоже самое и со всем этим функционалом отсылающим данные наружу.

    а все эти внотренние файрволы для дополнений фуфло можно придумать кучу вариантов как их обойти.
    надо приучать пользователя выбирать и есть свежую пищу(дополнения) а не жрать всё подряд надеясь на таблетки.

     
  • 1.7, Яков (?), 23:45, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За это надо выпить!
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 03:13, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Главное не спиться, так много новых браузеров...
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:53, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Разработчик пишет в треде Yes Palemoon is amazing Минус к репутации ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, анонимним (?), 00:22, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тролли с мозилазайн - теперь и на опеннете!
     
  • 2.46, Аноним (-), 03:30, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Че сказать то хотел? Непонятно.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:54, 24/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем так Настройки почищены This is a set of settings that aim to remove... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:03, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Открывал несколько раз 8 одних и тех же вкладок в фаерфоксе и либрефоксе - последний жрёт памяти на 100 мегабайт меньше.
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 03:34, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сделал то же самое - жрет одинаково. Стало быть кто-то здесь п...т!
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:11, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жмём звезду на https://github.com/intika/Librefox !
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:26, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А он .mozilla/firefox профиль подцепит сам?
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:44, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот блин он мне все вкладки закрыл и сторию профиля потёр. И при каждом открытии не сохраняет ни истории ни вкладок. Предупреждать о таких вещах надо.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 00:48, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы сами то это пробовали, перед тем как советовать начать?
    https://github.com/intika/Librefox/issues/35
     
  • 1.18, Аноним (16), 00:49, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ВНИМАНИЕ! Сделайте бэкап своих профилей, если не хотите потерять часть данных.
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:16, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    У них там есть Librefox-2 1-Tor-Win-v8 0 4-x64-Beta как поменять порты в торе А... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 01:18, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А патч, который поверх наложен, кроме настроек, есть?
     
  • 1.21, Аноним (21), 01:23, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > коллекции ghacks-user.js и pyllyukko user.js;

    2 vasyan-user.js есть, но как же CODEX-user.js и crack734M-user.js????/////slash

     
     
  • 2.28, Аноним (25), 01:55, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ghacks-user.js вполне благонадёжный, проверенный и полезный источник, остальное не знаю.
     
  • 1.22, Аноним (30), 01:31, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Был бы еще portable, вообще тогда класс
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:32, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Браузер от васяна? Оухеьт, дайте две!
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 03:35, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дал за обе щеки тебе)
     
  • 1.26, AnonPlus (?), 01:40, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, как они решают проблему мёртвых кастомных настроек.

    Ну, то есть, вот у нас есть настройка bla.ololol = 0, через год её удаляют из Firefox. Она, в принципе, не мешает, но будет жить в существующих профилях вечно, потому что из user.js мы её грохнем, а в prefs.js останется.

    ghacks для этого разработали специальные скрипты...

     
  • 1.27, AnonPlus (?), 01:42, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Для установки опционально предлагается

    Вот этой вот вкусовщины стоит избегать, поскольку она провоцирует сборщика на дальнейшую кастомизацию. А это размывает цель проекта, приближая всё это дело к типичному "ZverCD" с твиками, которые не имеют к приватности ничего общего.

     
  • 1.31, Аноним (-), 02:09, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    portable ставится, не? хочу на флешку поставить.
     
     
  • 2.48, Аноним (49), 03:32, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так накати на флешку. Че как не линуксоид?
     
  • 1.33, Саша Квадро (?), 02:30, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно также тормозит как и огнелис?
     
     
  • 2.47, Аноним (49), 03:31, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет лошара, он не тормозит. Потому что огнелис не тормозит.
     
  • 1.34, кузмич (?), 02:41, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это конечно все хороше но ведь есть тор браузер Использовал настройки с ghack-us... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, кузмич (?), 02:48, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нашел это в штатах на ихнем форуме как мне написал этот boy он добился нулевого следящего ответа от браузера на Panopticlik.Но инфа есть подозрение устареть могла.
    Всем пока пойду тестить ядро Linux 4.20
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 03:14, 25/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой-то поток сознания...
     
  • 1.51, Аноним (-), 03:50, 25/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Красивого сайтика нет, редиректит прямо на гитхаб. :( :( :(
     

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