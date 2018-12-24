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24.12.2018 20:39  В Chrome OS реализована блокировка доступа к USB во время неактивности

В экспериментальной ветке Chrome OS (Canary) тестируется возможность блокирования подключения новых устройств к USB-портам во время действия экрана блокировки системы. Добавленная возможность включается через флаг "chrome://flags/#enable-usbguard" и позволяет защитить оставленное без присмотра устройство от атак через USB-порт, например, проводимых при помощи специального оборудования или инструментария BadUSB. Применяемые пользователем и заслуживающие доверия USB-устройства могут быть добавлены в белый список. Блокировка также не распространяется на устройства, подключенные до блокировки экрана.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.chromestory.com/20...)
  2. OpenNews: Новая версия свободного USB-логгера USBSnoop
  3. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
  4. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  5. OpenNews: USB Canary - утилита для мониторинга портов USB во время блокировки экрана
  6. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: usb, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 21:59, 24/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Правильный подход!
     
     
  • 2.3, Xasd (ok), 22:51, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Правильный подход!

    неплохо было бы что-нибудь придумать и для случая когда это происходит НЕ во время скринсэйвера :-)

    так как badUSB вероятнее всего как раз и должен использоваться во время НЕ скринсэйвера.

    ну и конечно Chrome OS не нужна -- пусть для Linux что-то изобретают

     
     
  • 3.4, AnonPlus (?), 22:56, 24/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А речь не о том, когда оно ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, а о том, когда оно ВОТКНУТО.

    Нсли оно ВОТКНУТО во время скринсейвера, то оно не будет использоваться ни во время, ни после окончания скринсейвера. А ВТЫКАЮТ как раз, когда юзер отсутствует физически на месте.

     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 22:01, 24/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Who cares?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:09, 24/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Любо.
     

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