24.12.2018 20:39  В Chrome OS реализована блокировка доступа к USB во время неактивности

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В экспериментальной ветке Chrome OS (Canary) тестируется возможность блокирования подключения новых устройств к USB-портам во время действия экрана блокировки системы. Добавленная возможность включается через флаг "chrome://flags/#enable-usbguard" и позволяет защитить оставленное без присмотра устройство от атак через USB-порт, например, проводимых при помощи специального оборудования или инструментария BadUSB. Применяемые пользователем и заслуживающие доверия USB-устройства могут быть добавлены в белый список. Блокировка также не распространяется на устройства, подключенные до блокировки экрана.