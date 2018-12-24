24.12.2018 20:39  В Chrome OS реализована блокировка доступа к USB во время неактивности

> Правильный подход!

неплохо было бы что-нибудь придумать и для случая когда это происходит НЕ во время скринсэйвера :-)

так как badUSB вероятнее всего как раз и должен использоваться во время НЕ скринсэйвера.

ну и конечно Chrome OS не нужна -- пусть для Linux что-то изобретают

