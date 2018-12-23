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23.12.2018 08:57  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.12

Состоялся релиз кластерной файловой системы Lustre 2.12, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты.

Основные новшества:

  • Добавлена функция разнесения (restriping) крупных существующих каталогов распределённого пространства имён (DNE, Distributed Namespace) с одного объектного хранилища метаданных (MDT, Metadata Targets) на несколько (разнесение разных сегментов DNE по разным MDT). Новая возможность упрощается введение в строй новых MDT для существующих ФС и проведение ручной ребалансировки нагрузки на MDT;
  • Для хранилищ метаданных (MDT) реализован режим "Lazy Size", позволяющий очень быстро возвращать приблизительный, а не точный размер файлов при прямом сканировании MDT чрез движок управления потилитиками (policy engine) в ситуациях, когда скорость важнее точности;
  • Для конфигураций с несколькими сетевыми интерфейсами LNet добавлена возможность "LNet Network Health", реализующая опцию для повторного обращения к RPC через другой сетевой интерфейс в случае сбоя при первой отправке запроса;
  • Добавлена поддержка сервера для ядер RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7) и SLES12 SP3 (4.4.162-94.69). Добавлена поддержка клиента для непатченных ядер RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7), SLES12 SP3 (4.4.162-94.69) и Ubuntu 18.04 (4.15.0-32).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/l...)
  2. OpenNews: Исключение файловой системы Lustre из ядра Linux
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.11
  4. OpenNews: Приостановка активности Oracle, связанной с кластерной ФС Lustre
  5. OpenNews: Компания Xyratex выкупила у Oracle распределённую ФС Lustre
  6. OpenNews: Компания Whamcloud анонсировала создание независимого варианта ФС Lustre
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lustre, cluster
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