23.12.2018 08:57  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.12

Состоялся релиз кластерной файловой системы Lustre 2.12, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS), управляющие серверы (MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты. Основные новшества: Добавлена функция разнесения (restriping) крупных существующих каталогов распределённого пространства имён (DNE, Distributed Namespace) с одного объектного хранилища метаданных (MDT, Metadata Targets) на несколько (разнесение разных сегментов DNE по разным MDT). Новая возможность упрощается введение в строй новых MDT для существующих ФС и проведение ручной ребалансировки нагрузки на MDT;

Для хранилищ метаданных (MDT) реализован режим "Lazy Size", позволяющий очень быстро возвращать приблизительный, а не точный размер файлов при прямом сканировании MDT чрез движок управления потилитиками (policy engine) в ситуациях, когда скорость важнее точности;

Для конфигураций с несколькими сетевыми интерфейсами LNet добавлена возможность "LNet Network Health", реализующая опцию для повторного обращения к RPC через другой сетевой интерфейс в случае сбоя при первой отправке запроса;

Добавлена поддержка сервера для ядер RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7) и SLES12 SP3 (4.4.162-94.69). Добавлена поддержка клиента для непатченных ядер RHEL 7.6 (3.10.0-957.el7), SLES12 SP3 (4.4.162-94.69) и Ubuntu 18.04 (4.15.0-32).



