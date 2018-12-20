20.12.2018 11:42  Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия

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|2.15, Аноним (15), 12:25, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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если так пойдет и дальше, то из труЪ остануться только слака и генту. back to the кpacнoглaзиe!
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|2.50, Андрей Лебедев (?), 12:50, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+27 +/–
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Как за***ла эта ЛГБТ-истерия. Никогда бы не подумал, что оно пролезет в ИТ. Но ты смотри, пролезло, и активно гадит. После истории с Питоном и Линусом, я уже не знаю куда податься. На самом Linux это может не отразиться, а вот запоминать новые толерантные словечки в Питоне как-то не хочется. Может С++ не такой толерантный?
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|3.76, boobies (?), 13:09, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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А мне интересно, что на Линуса повлияло. Неужели дочь? Был нормальный мужик, а теперь топит за толерастию. Такое возможно только если кто-то из близких целенаправленно и ежедневно плавит мозги...
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|3.78, SubGun (ok), 13:10, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Справедливости ради, у всех их утилит провокационные названия.
Wetboobs - Display current weather and to see forecasts
Handjoob - Search for a job
То, что нету какого-нибудь "blowjob" - так это скорее утилита в разработке, нежели их стестнительность.
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|4.84, Аноним (-), 13:12, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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lolkek, ну так нормально же. это айти, детка! Кружок вязания и церковного пения в другой стороне.
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|1.4, Gleb (?), 12:20, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+14 +/–
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И это мир Линукса, мир свободы... Куда катится мир, чёртовы феминистки заполонили ужё всё. Кого может оскорбить упоминание сиськи, кроме как нездоровую на голову фригидную женщину?
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|2.13, Crazy Alex (ok), 12:24, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Самое смешное, что это не феминистки. Это какие-то загадочные люди, борющиеся за то, чтобы не оскорблять кого-то ещё, даже не выяснив, оскорбляет ли оно хоть кого-то.
Понятно, чтоб всегда будут сумасшедшие, которых оскорбляет что попало (придури христианнутых тому примером). Но когда убирать начинают превентивно - это вообще странно.
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|3.21, Аноним (15), 12:27, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>не феминистки
феминистки тоже разные бывают. проще написать sjw, если хочешь описать подобных неадекватов.
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|4.28, Аноним (15), 12:30, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ох уж этот сириус бизнес. Ты только представь на сколько можно засудить Линуса только за одни матерные комменатрии в коде ядра! Золотая жила.
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|8.101, SubGun (ok), 13:22, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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За одно только слово "токсичный", считаю, нужно стерилизовать. Чтобы генофонд не портили.
Это запредельная глупость, считать, что все тебя вокруг будут облизывать и заботиться о твоем душевном здоровье. Инфантилизм в зрелом возрасте - это кошмар.
А все эти изобретения за последние одну-две сотни лет? Получается все эти годы были недостаточно продуктивны?
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|2.18, Аноним (36), 12:27, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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>И да, если продукт хочет в крупный бизнес - такие вещи нужно вычищать.
Похоже с крупным бизнесом что-то не так.
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|3.27, Аноним (22), 12:30, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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С бизнесом все хорошо.
А вот тащить в бизнес шутки про сиськи-письки из детского сада - это к психологу. Разбираться с инфантилизмом.
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|5.33, Аноним (22), 12:35, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Патологическая концентрация на половых органах/признаках и качественная работа несовместимы.
Тем более работа в IT.
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|6.40, Аноним (36), 12:39, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Официально объявляю использование подобных слов здравым, рациональным, уместным и ни капли не патологическим. Отныне и навсегда. Теперь можешь успокоиться.
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|9.53, Аноним (22), 12:52, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Просто переадресовать проблемы другому человеку - не тот способ, который может разрешить спор.
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|6.83, псевдонимус (?), 13:11, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Патологическая концентрация на половых органах/признаках и
Вот, верно. Потому и команда по борьбе с молочными железами и качественная работа несовместимы.
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|5.38, Аноним (22), 12:37, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Увы, лично приходилось штрафовать таких вот любителей пошутить "ниже пояса", когда их шуточки доходили до клиентов.
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|8.52, Fracta1L (ok), 12:52, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Слово "cиcька" в ворохе десятков тысяч пакетов в репозиториях и нецензурщина в названии файла, предназначенного для контрагента.
Маня, у тебя каша в голове, приправленная синдромом вахтёра.
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|10.90, Fracta1L (ok), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ты представляешь себе полнейший бред, как уже было сказано. Не пытайся надувать щёки, у тебя плохо получается.
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|10.95, джонне (?), 13:16, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> на базе дебиан сделать свой продукт, а потом кто-то из клиентов подаст в суд за оскорбление чести и достоинства, когда в репозитории найдёт вот такое вот чудо
сириус бузинес раскрылся: взять общее получить бабло, а потом охать, что другие люди сделали не как нужно тебе, а как им хочется. вот ведь инфантилы-юмористы несерьёзные
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|10.121, Совершенно другой аноним (?), 13:31, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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у Вас есть два, даже три выбора:
- либо сами, из СВОЕГО дистрибутива, который Вы создали на базе Debian выкидываете все эти сиськи-письки;
- либо берёте в качестве базового другой дистрибутив, в котором их нет;
- делаете вообще всё сами.
Вообще, конечно, применение мата, имхо, непрофессионально и зачастую неоправданно. Да и в повседневной жизни им не пользоваться, но и со своим уставом лезть в чужой монастырь тоже не стоит.
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|1.17, Аноним (36), 12:26, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Всё понятно. Команда дебиана состоит из грязных расистов и сексистов которые чувствуют себя некомфортно из-за отсылок к определённым частям женского тела.
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|3.55, Аноним (15), 12:53, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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pidora
после этого местные петросяны еще несколько лет натужно шутили. Возможно, что и ты был в их числе.
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|2.86, Аноним (22), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Абсолютно правильное решение. Вообще взрослому здравомыслящему человеку непонятно, зачем использовать подобные названия в работе.
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|4.106, Аноним (22), 13:26, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Здравомыслящие и не используют.
Вообще вы правы, проблемы нет - выкинули пакет от людей, которые не способны даже адекватно его назвать, и дело с концом.
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|3.100, псевдонимус (?), 13:20, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так почему крупные коллективы прогибаются под эти СЖВ, совсем гордости не осталось?
Прогибаются потому, что они не самостоятельны и зависят от больших фирм, которым суды не нужны. И неугодных легко выкидывать на мороз. Такое вот "самостоятельное", "свободолюбивое" "сообщество".
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|4.105, Celcion (ok), 13:26, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Так почему крупные коллективы прогибаются под эти СЖВ, совсем гордости не осталось?
Потому что, как правило, эти самые SJW-активисты состоят из довольно специфичной публики, по тем, или иным причинам обиженной на весь мир, но при этом очень активной. Эдакие "феминистки 2.0".
Сообщество, как правило, занято делом - строчит код. Им не до выяснений как правильно обращаться к трансгендерам, как какие вещи надо, или не надо говорить при общении с представителями LGBT, и так далее. То есть, активного участия в этих обсуждениях не принимают в принципе. Ну а свято место, как обычно, пусто не бывает.
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|1.66, dimez (?), 13:02, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Чтобы решать проблемы/заниматься разработкой/писать патчи/ нужны мозги.
Когда их нет - приходится безмозговым заниматься такой вот деятельностью.
Интересно, если им сказать, что почти все разработчики пихают зубные щётки за щеку по утрам и вечерам, то какая будет их реакция? :)
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|2.71, Аноним (22), 13:05, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Каким образом токсичное поведение говорит о наличии мозга? Запихать в название пакета слово "boob" говорит, скорее, об ограниченности развития.
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|3.88, Celcion (ok), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Каким образом токсичное поведение говорит о наличии мозга? Запихать в название пакета слово "boob" говорит, скорее, об ограниченности развития.
Такие рассуждения прекрасны в своём непонимании того, что это тупaя цензура. И если сегодня "токсичным" признали "boobs", то завтра таковыми признать могут и определенных персоналий, не согласных с "линией партии", и направления развития ПО. Поддерживать такое, на мой глубого субъективный взгляд - верх маразма.
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|6.125, Аноним (22), 13:33, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А со свободой все в порядке. Всем известна фраза, что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Ничего не меняется.
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|2.127, псевдонимус (?), 13:36, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Мда, они, похоже, совсем там сдурели!
Что-то от таких новостей у меня возникают опасения за будущее проекта.
А у меня нет. Его посмертное бытие вполне предсказуемо.
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|1.97, тоже Аноним (ok), 13:18, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ждем команды apt purge gir1* - ведь у альтернативноприводных читателей при неправильном прочтении морщит межушный ганглий, и все разработчики и пользователи срочно должны отложить все свои дела и разобраться, как это ужасно!
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|1.107, lambda (?), 13:26, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Common Lisp тоже стал толлерантен !
на валидный код :
(.)(.)
пишет мне ошибку :
*** - READ из #<INPUT CONCATENATED-STREAM #<INPUT STRING-INPUT-STREAM> #<IO TERMINAL-STREAM>>: лексема "." здесь неуместна
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|1.114, КГБ СССР (?), 13:30, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Короче, надо делать свой дистр — без цензуры, запретов и кодекса кондухтора. Феминистки, зелёные, борцы за права зябликов Перу, плоскоземельные и прочие ошибки генетики идут далеко и не возвращаются.
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|2.118, brainfuck (?), 13:31, 20/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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И инторнет заодно! Свой инторнет без цензуры! А GSM-оператора хорошо бы своего, а не этого вот, от майора...
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