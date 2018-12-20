The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.12.2018 11:42  Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия

Учреждённая проектом Debian команда противодействия оскорблениям (Debian Anti-harassment team) опубликовала отчёт о проделанной работе. Кроме оценки случаев употребления грубых выражений при общении разработчиков, отдельного внимания заслуживает разбор жалобы об оскорбительном характере названия пакета weboob (Web Outside of Browsers), включающего коллекцию утилит для автоматизации взаимодействия с web-сайтами без запуска браузера. В именах поставляемых в пакете модулей и исполняемых файлов также обыгрывается слово "boob" (например, имеются утилиты boobsize, flatboob, boobtracker, boobathon, boobcoming, cookboob и т.п.).

Подобные наименования признаны недопустимыми, пошлыми и не соответствующими принятому в Debian кодексу поведения. Представители Debian Anti-harassment team рекомендовали переименовать или удалить данный пакет. В итоге лидер проекта Debian одобрил предложение и предписал удалить пакет weboob из репозиториев Debian. Мэйнтейнер пакета попытался убедить разработчиков weboob сменить название приложения, но они отказались. Тем не менее, предписание по удалению ещё не выполнено и пакет пока оставлен в репозитории с примечанием, что при его использовании некоторые лица могут чувствовать себя не комфортно из-за неуместных отсылок к определённым частям женского тела.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  3. OpenNews: Проблемы с лицензией на раскладку клавиатуры могут привести к ее удалению из Debian
  4. OpenNews: Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux
  5. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  6. OpenNews: Debian запрещает использование в пакетах секции со специфичными для вендоров патчами
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: debian, harassment
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, th3m3 (ok), 12:18, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +29 +/
    Ясно. Debian - всё.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:25, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    если так пойдет и дальше, то из труЪ остануться только слака и генту. back to the кpacнoглaзиe!
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    И это будет эпоха возрождения. Но для этого надо, что бы реально _всё_
     
     
  • 4.109, КГБ СССР (?), 13:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    С радостью плюсую за коммент этого анонима!
     
  • 3.49, жека воробьев (?), 12:50, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    LFS наше всё
     
  • 3.82, Atterratio (ok), 13:10, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А с Arch что не так?
     
     
  • 4.112, danonimous (?), 13:29, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ему пришёл systemd, извиняюсь за выражение!
     
  • 2.50, Андрей Лебедев (?), 12:50, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +27 +/
    Как за***ла эта ЛГБТ-истерия. Никогда бы не подумал, что оно пролезет в ИТ. Но ты смотри, пролезло, и активно гадит. После истории с Питоном и Линусом, я уже не знаю куда податься. На самом Linux это может не отразиться, а вот запоминать новые толерантные словечки в Питоне как-то не хочется. Может С++ не такой толерантный?
     
     
  • 3.76, boobies (?), 13:09, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    А мне интересно, что на Линуса повлияло. Неужели дочь? Был нормальный мужик, а теперь топит за толерастию. Такое возможно только если кто-то из близких целенаправленно и ежедневно плавит мозги...
     
  • 3.78, SubGun (ok), 13:10, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради, у всех их утилит провокационные названия.
    Wetboobs - Display current weather and to see forecasts
    Handjoob - Search for a job

    То, что нету какого-нибудь "blowjob" - так это скорее утилита в разработке, нежели их стестнительность.

     
     
  • 4.84, Аноним (-), 13:12, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    lolkek, ну так нормально же. это айти, детка! Кружок вязания и церковного пения в другой стороне.
     
  • 2.58, псевдонимус (?), 12:56, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё 3 года назад. Это просто трупное пятно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:19, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    :D
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 12:19, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    "Мыcиcька"? Хорошее название, но не катит для Дебиана. Название wedick они бы одобрили.

     
  • 1.4, Gleb (?), 12:20, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    И это мир Линукса, мир свободы... Куда катится мир, чёртовы феминистки заполонили ужё всё. Кого может оскорбить упоминание сиськи, кроме как нездоровую на голову фригидную женщину?
     
     
  • 2.5, fske (?), 12:22, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, это "цивилизованный мир", который нам вечно противопоставляют.
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 12:23, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Линуксоид не должен отвлекаться на сиськи, он должен играться с ядрышками.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 12:53, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Собственными или товарища?
     
  • 2.13, Crazy Alex (ok), 12:24, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Самое смешное, что это не феминистки. Это какие-то загадочные люди, борющиеся за то, чтобы не оскорблять кого-то ещё, даже не выяснив, оскорбляет ли оно хоть кого-то.

    Понятно, чтоб всегда будут сумасшедшие, которых оскорбляет что попало (придури христианнутых тому примером). Но когда убирать начинают превентивно - это вообще странно.

     
     
  • 3.21, Аноним (15), 12:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >не феминистки

    феминистки тоже разные бывают. проще написать sjw, если хочешь описать подобных неадекватов.

     
     
  • 4.73, Crazy Alex (ok), 13:05, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Психи среди кого угодно бывают и орут обычно громче прочих, это не новость. Речь же не о том.
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:28, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –14 +/
    Очевидно же, что если продукт используется для бизнеса, то таких вещей в нем быт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним (15), 12:30, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ох уж этот сириус бизнес. Ты только представь на сколько можно засудить Линуса только за одни матерные комменатрии в коде ядра! Золотая жила.
     
     
  • 5.30, Аноним (22), 12:32, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Линус повзрослел.
     
     
  • 6.34, Аноним (15), 12:35, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, ну да, конечно.
     
     
  • 7.77, Аноним (22), 13:09, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но это правда Он даже прошёл курс эмпатии, если новости читаете https www bu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.101, SubGun (ok), 13:22, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    За одно только слово "токсичный", считаю, нужно стерилизовать. Чтобы генофонд не портили.
    Это запредельная глупость, считать, что все тебя вокруг будут облизывать и заботиться о твоем душевном здоровье. Инфантилизм в зрелом возрасте - это кошмар.
    А все эти изобретения за последние одну-две сотни лет? Получается все эти годы были недостаточно продуктивны?
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:36, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Здравый смысл говорит что иск за слово сиськи возможен только в очень фашистской стране.
     
     
  • 5.79, Аноним (22), 13:10, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это абсолютно нормально, когда за жаргонное и неуважительное словечко может прилететь иск.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:22, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Мэйнтейнер пакета попытался убедить разработчиков weboob сменить название приложения, но они отказались.

    ЖМУ РУКУ!

     
     
  • 2.11, Аноним (7), 12:24, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... каждому разработчику!
     
  • 2.16, Аноним (22), 12:25, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Руку?
     
     
  • 3.37, Leave home (?), 12:37, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Сиську!
     
  • 1.8, Аноним (15), 12:22, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "команда противодействия оскорблениям"

    ого, развитая бюрократическая организация.

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:35, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Проделана большая работа....
     
  • 2.87, SubGun (ok), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Деньги освоены, денег больше нет.
     
  • 1.9, iPony (?), 12:23, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В pip есть?
     
  • 1.12, Вася (??), 12:24, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    После мутного убийства основателя Debian, такая хрень пошла :(
     
  • 1.14, Аноним (22), 12:25, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Из-за пошлого свойство по значению прилагательного пошлый, безвкусная и без... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним (36), 12:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >И да, если продукт хочет в крупный бизнес - такие вещи нужно вычищать.

    Похоже с крупным бизнесом что-то не так.

     
     
  • 3.27, Аноним (22), 12:30, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    С бизнесом все хорошо.

    А вот тащить в бизнес шутки про сиськи-письки из детского сада - это к психологу. Разбираться с инфантилизмом.

     
     
  • 4.29, Аноним (36), 12:32, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    До сих пор верите в психологов? Пора бы уже повзрослеть.
     
     
  • 5.33, Аноним (22), 12:35, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Патологическая концентрация на половых органах/признаках и качественная работа несовместимы.

    Тем более работа в IT.

     
     
  • 6.40, Аноним (36), 12:39, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Официально объявляю использование подобных слов здравым, рациональным, уместным и ни капли не патологическим. Отныне и навсегда. Теперь можешь успокоиться.
     
     
  • 7.42, Аноним (22), 12:40, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это противоречит здравому смыслу.
     
     
  • 8.43, Аноним (36), 12:42, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    У вас патологическое и неуместное и инфантильное понимание здравого смысла.
     
     
  • 9.53, Аноним (22), 12:52, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто переадресовать проблемы другому человеку - не тот способ, который может разрешить спор.
     
  • 8.115, Аноним (115), 13:30, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Здравого смысла нет, есть недообследованый.
     
  • 6.83, псевдонимус (?), 13:11, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Патологическая концентрация на половых органах/признаках и

    Вот, верно. Потому и команда по борьбе с молочными железами и качественная работа несовместимы.

     
     
  • 7.85, псевдонимус (?), 13:12, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Моё сообщение с пресловутым словом не пропустил фильтр. Нет пути
     
  • 5.68, Аноним (54), 13:04, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >До сих пор верите в психологов?

    Это тоже бизнес.

     
  • 4.31, Fracta1L (ok), 12:33, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ох уж эти ханжи-невротики с бредовыми диванными представлениями о бизнесе.
     
     
  • 5.38, Аноним (22), 12:37, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Увы, лично приходилось штрафовать таких вот любителей пошутить "ниже пояса", когда их шуточки доходили до клиентов.
     
     
  • 6.41, Fracta1L (ok), 12:40, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Реальность слабо пересекается с твоим делирием В реальности шутки ниже пояса во... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.47, Аноним (22), 12:48, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вы почему-то путаете одобренную рекламную компанию с инцидентами, когда сотрудни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.52, Fracta1L (ok), 12:52, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слово "cиcька" в ворохе десятков тысяч пакетов в репозиториях и нецензурщина в названии файла, предназначенного для контрагента.

    Маня, у тебя каша в голове, приправленная синдромом вахтёра.

     
     
  • 9.61, Аноним (22), 12:58, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я просто очень хорошо себе представляю, что может случиться, если на базе дебиан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.90, Fracta1L (ok), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты представляешь себе полнейший бред, как уже было сказано. Не пытайся надувать щёки, у тебя плохо получается.
     
  • 10.95, джонне (?), 13:16, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > на базе дебиан сделать свой продукт, а потом кто-то из клиентов подаст в суд за оскорбление чести и достоинства, когда в репозитории найдёт вот такое вот чудо

    сириус бузинес раскрылся: взять общее получить бабло, а потом охать, что другие люди сделали не как нужно тебе, а как им хочется. вот ведь инфантилы-юмористы несерьёзные

     
  • 10.121, Совершенно другой аноним (?), 13:31, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    у Вас есть два, даже три выбора:
    - либо сами, из СВОЕГО дистрибутива, который Вы создали на базе Debian выкидываете все эти сиськи-письки;
    - либо берёте в качестве базового другой дистрибутив, в котором их нет;
    - делаете вообще всё сами.

    Вообще, конечно, применение мата, имхо, непрофессионально и зачастую неоправданно. Да и в повседневной жизни им не пользоваться, но и со своим уставом лезть в чужой монастырь тоже не стоит.

     
  • 9.94, Аноним (94), 13:16, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сложно не отметить что и сотрудник - редкостный долбошлеп.
     
  • 8.74, SubGun (ok), 13:06, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на одной из моих старых работ

    Ну не зря тебя уволили)

     
  • 3.75, псевдонимус (?), 13:08, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, он такой и должен быть. Что бы даже вопрос без личного адвоката задать было страшно.
     
  • 2.23, Аноним (15), 12:28, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сириус бизнес? лол
     
  • 1.17, Аноним (36), 12:26, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Всё понятно. Команда дебиана состоит из грязных расистов и сексистов которые чувствуют себя некомфортно из-за отсылок к определённым частям женского тела.
     
  • 1.19, iPony (?), 12:27, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А pornview и GIMP как?
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 12:29, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сперва на кошках, а потом и до гимпа дойдут
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:39, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    надо посмотреть на эту штуку, описание звучит интересно
     
  • 1.44, Fracta1L (ok), 12:42, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зацените, что у них на сайте ещё есть: http://weboob.org/applications/qhandjoob
     
  • 1.45, Celcion (ok), 12:44, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто там что-то про свободу говорил?
     
  • 1.46, Дмитрий (??), 12:45, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Думаю правильное решение. Нужно бороться с такими названиями. Помните историю с РазберриПи? Вам было бы приятно работать с предыдущим названием?
     
     
  • 2.48, iPony (?), 12:48, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Помните историю с РазберриПи?

    Нет

     
     
  • 3.55, Аноним (15), 12:53, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    pidora

    после этого местные петросяны еще несколько лет натужно шутили. Возможно, что и ты был в их числе.

     
     
  • 4.67, iPony (?), 13:03, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И к чесу тут он? Проект так и не был переименован. А просто загнулся.
     
  • 2.86, Аноним (22), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютно правильное решение. Вообще взрослому здравомыслящему человеку непонятно, зачем использовать подобные названия в работе.
     
     
  • 3.96, A.Stahl (ok), 13:16, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну пусть не использует. В чём проблема-то?
     
     
  • 4.106, Аноним (22), 13:26, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Здравомыслящие и не используют.

    Вообще вы правы, проблемы нет - выкинули пакет от людей, которые не способны даже адекватно его назвать, и дело с концом.

     
  • 1.56, псевдонимус (?), 12:54, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Новости под новый год всё радостнее и радостнее. То фрибсд, то дебиан...
    Видимо "свободное" программное обеспечение разрабатывают мизантропы.
     
     
  • 2.64, Celcion (ok), 13:01, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Откройте для себя такой термин, как SJW И заодно посмотрите как эта зараза укор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.100, псевдонимус (?), 13:20, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так почему крупные коллективы прогибаются под эти СЖВ, совсем гордости не осталось?

    Прогибаются потому, что они не самостоятельны и зависят от больших фирм, которым суды не нужны. И неугодных легко выкидывать на мороз. Такое вот "самостоятельное", "свободолюбивое" "сообщество".

     
     
  • 4.105, Celcion (ok), 13:26, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так почему крупные коллективы прогибаются под эти СЖВ, совсем гордости не осталось?

    Потому что, как правило, эти самые SJW-активисты состоят из довольно специфичной публики, по тем, или иным причинам обиженной на весь мир, но при этом очень активной. Эдакие "феминистки 2.0".
    Сообщество, как правило, занято делом - строчит код. Им не до выяснений как правильно обращаться к трансгендерам, как какие вещи надо, или не надо говорить при общении с представителями LGBT, и так далее. То есть, активного участия в этих обсуждениях не принимают в принципе. Ну а свято место, как обычно, пусто не бывает.

     
     
  • 5.122, Аноним (22), 13:32, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это неправда Те, кто работает продуктивно, общаются с окружающими людьми, и дел... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:55, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А если разработчики женщины и докажут в суде, что их унизили по наличию этих вот частей тела?
     
  • 1.63, vz_2 (?), 13:01, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Смешно. Глупо. И позорно.
     
  • 1.66, dimez (?), 13:02, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы решать проблемы/заниматься разработкой/писать патчи/ нужны мозги.
    Когда их нет - приходится безмозговым заниматься такой вот деятельностью.
    Интересно, если им сказать, что почти все разработчики пихают зубные щётки за щеку по утрам и вечерам, то какая будет их реакция? :)
     
     
  • 2.71, Аноним (22), 13:05, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Каким образом токсичное поведение говорит о наличии мозга? Запихать в название пакета слово "boob" говорит, скорее, об ограниченности развития.
     
     
  • 3.88, Celcion (ok), 13:13, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Каким образом токсичное поведение говорит о наличии мозга? Запихать в название пакета слово "boob" говорит, скорее, об ограниченности развития.

    Такие рассуждения прекрасны в своём непонимании того, что это тупaя цензура. И если сегодня "токсичным" признали "boobs", то завтра таковыми признать могут и определенных персоналий, не согласных с "линией партии", и направления развития ПО. Поддерживать такое, на мой глубого субъективный взгляд - верх маразма.

     
     
  • 4.102, Аноним (22), 13:24, 20/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я считаю, что это действительно субъективный взгляд Поясню, почему Использован... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.120, псевдонимус (?), 13:31, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >бизнес отвернется от этого дистрибутива

    Вот. "Свобода" такая свобода.

     
     
  • 6.125, Аноним (22), 13:33, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А со свободой все в порядке. Всем известна фраза, что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Ничего не меняется.
     
  • 1.69, Анонимусс (?), 13:04, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тим Минчин - Признание

    https://www.youtube.com/watch?v=YxGnJ2l_g0g

     
  • 1.70, Аноним (70), 13:04, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Позор, я от них такого не ожидал.
    Сиськи. Посмотрим, не заболели ли этим на опеннете.
     
     
  • 2.124, псевдонимус (?), 13:32, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Заболели. Фильтр не пропустил сабжевое слово на русском.
     
  • 1.80, Аноним (80), 13:10, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда, они, похоже, совсем там сдурели!
    Что-то от таких новостей у меня возникают опасения за будущее проекта.
     
     
  • 2.127, псевдонимус (?), 13:36, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Мда, они, похоже, совсем там сдурели!

    Что-то от таких новостей у меня возникают опасения за будущее проекта.

    А у меня нет. Его посмертное бытие вполне предсказуемо.

     
  • 1.89, Аноним (89), 13:13, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    вот срач устроили, а между тем проекту не хватает российских разработчиков.

    parceloob не умеет почту россии, а boobank не умеет сбербанк!)

     
  • 1.92, commiethebeastie (ok), 13:15, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Заметил что СНЖ и SJW очень созвучны.
     
  • 1.93, EnemyOfDemocracy (?), 13:15, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Свободолюбивые линуксоиды возмутились и в знак протеста ставят Жопиан, компилируют Письнукс, подключают репосиськории и сосут со своими 2%.
     
  • 1.97, тоже Аноним (ok), 13:18, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем команды apt purge gir1* - ведь у альтернативноприводных читателей при неправильном прочтении морщит межушный ганглий, и все разработчики и пользователи срочно должны отложить все свои дела и разобраться, как это ужасно!
     
  • 1.98, Аноним (98), 13:19, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    brainfuck уже удалили?
     
  • 1.99, Антон Негодует (?), 13:19, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Учреждённая проектом Debian команда противодействия оскорблениям (Debian Anti-harassment team)

    Во людям деньги девать некуда.

     
  • 1.104, brainfuck (?), 13:25, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Если "женщин" оскорбляют сиськи - пусть отрежут свои. Не люблю лицемерия. Слово "женщин" взял в кавычки, т.к. фeминиcтки - не женщины.
     
     
  • 2.108, brainfuck (?), 13:27, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Если что, я не против библиотек с названием libcock, libdick, libballs. Меня это не оскорбляет! :)
     
  • 1.107, lambda (?), 13:26, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Common Lisp тоже стал толлерантен !
    на валидный код :
    (.)(.)

    пишет мне ошибку :
    *** - READ из #<INPUT CONCATENATED-STREAM #<INPUT STRING-INPUT-STREAM> #<IO TERMINAL-STREAM>>: лексема "." здесь неуместна

     
     
  • 2.111, brainfuck (?), 13:28, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Твои сиськи не прошли фильтр и стали на 2 размера меньше.

    ( .   )Y(   . )

     
  • 1.114, КГБ СССР (?), 13:30, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче, надо делать свой дистр — без цензуры, запретов и кодекса кондухтора. Феминистки, зелёные, борцы за права зябликов Перу, плоскоземельные и прочие ошибки генетики идут далеко и не возвращаются.
     
     
  • 2.118, brainfuck (?), 13:31, 20/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    И инторнет заодно! Свой инторнет без цензуры! А GSM-оператора хорошо бы своего, а не этого вот, от майора...
     
  • 1.116, Аноним (116), 13:31, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пфф. Переименовать weboob в youdickheads, делов-то.
     
  • 1.117, danonimous (?), 13:31, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А libass - это нормально, да? Я оскарблён!
     
  • 1.126, Аноним (126), 13:34, 20/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дальше что? https://packages.debian.org/sid/sextractor?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor