20.12.2018 11:42  Прецедент с удалением пакета из репозитория Debian из-за пошлого названия

Учреждённая проектом Debian команда противодействия оскорблениям (Debian Anti-harassment team) опубликовала отчёт о проделанной работе. Кроме оценки случаев употребления грубых выражений при общении разработчиков, отдельного внимания заслуживает разбор жалобы об оскорбительном характере названия пакета weboob (Web Outside of Browsers), включающего коллекцию утилит для автоматизации взаимодействия с web-сайтами без запуска браузера. В именах поставляемых в пакете модулей и исполняемых файлов также обыгрывается слово "boob" (например, имеются утилиты boobsize, flatboob, boobtracker, boobathon, boobcoming, cookboob и т.п.).

Подобные наименования признаны недопустимыми, пошлыми и не соответствующими принятому в Debian кодексу поведения. Представители Debian Anti-harassment team рекомендовали переименовать или удалить данный пакет. В итоге лидер проекта Debian одобрил предложение и предписал удалить пакет weboob из репозиториев Debian. Мэйнтейнер пакета попытался убедить разработчиков weboob сменить название приложения, но они отказались. Тем не менее, предписание по удалению ещё не выполнено и пакет пока оставлен в репозитории с примечанием, что при его использовании некоторые лица могут чувствовать себя не комфортно из-за неуместных отсылок к определённым частям женского тела.



