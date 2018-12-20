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20.12.2018 08:44  Во FreeBSD устранены уязвимости в bootpd и ptrace

Во входящей в состав FreeBSD утилите bootpd с реализацией сервера с поддержкой протокола BOOTP (Internet Bootstrap Protocol) выявлена уязвимость (CVE-2018-17161), которая потенциально позволяет добиться удалённого выполнения кода в системе. В случае выполнения сетевого сервиса bootpd проблема эксплуатируется отправкой специально оформленного сетевого пакета, при обработке которого из-за отсутствия должных проверок данные могут быть записаны в область памяти, выходящую за границы буфера. Уязвимость устранена в обновлениях 12.0-RELEASE-p1 и 11.2-RELEASE-p7.

Кроме того сообщается об устранении несколько ошибок, которые затрагивают только ветку FreeBSD 11.x:

  • Ошибка в реализации ptrace, которая позволяет локальному пользователю инициировать крах ядра при выполнении определённых операций с системным вызовом ptrace.
  • Проблема в системе виртуальной памяти, которая на оборудовании с CPU Intel Skylake при высокой нагрузке может привести к краху ядра (обходным путём проявление проблемы можно блокировать через добавление "hw.skz63_enable=0" в /boot/loader.conf).
  • Ошибка в реализации файловой системы ZFS, которая может привести к взаимной блокировке и зависанию процессов на стадии ожидания освобождения блокировки zilog->zl_writer_lock. В качестве обходного пути для минимизации проявления проблемы следует увеличить значение kern.maxvnodes.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.0
  3. OpenNews: Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD
  4. OpenNews: При портировании во FreeBSD утилиты doas, аналога sudo от OpenBSD, возникла опасная уязвимость
  5. OpenNews: Уязвимость в реализации jail из FreeBSD
  6. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: freebsd, bootp, zfs
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