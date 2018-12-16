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16.12.2018 10:10  Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 2.9.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.9.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 2.9.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.5.

Особенности LibreSSL 2.9.0:

  • Реализован криптографический хэш SM3 (GB/T 32905-2016), стандартизированный для учреждений Китая;
  • Обеспечена автоматическая инициализация CRYPTO_LOCK. Для обеспечения совместимости добавлены заглушки для callback-вызовов, ранее применяемых для инициализации;
  • Для улучшения совместимости с OpenSSL добавлены дополнительные макросы OPENSSL_NO_*. Реализованы тесты совместимости с OpenSSL 1.0 и 1.1;
  • Упрощена обработка опций алгоритмов формирования цифровых подписей (sigalg). Упрощён алгоритм подписи при согласовании соединений (handshake signing);
  • Добавлена возможность применения алгоритма RSA PSS для подписей при согласовании соединений;
  • Добавлена функция bn_rand_interval(), которая задействована в коде, использующем ограниченный диапазон случайных значений;
  • Добавлена функциональность для раннего получения, согласования и применения секретов в соответствии с требованиями RFC8446;
  • Добавлена реализация конечного автомата для согласования соединений (handshake state machine), определённого в RFC8446;
  • Из libcrypto удалён код, связанный с поддержкой ASN.1, которая не используется с начала 2000-х годов;
  • Добавлены ассемблерные оптимизация для 32-разрядных систем ARM;
  • Усилена защита от атак по сторонним каналам в коде генерации цифровых подписей ECDSA;
  • В реализацию некоторых эллиптических кривых добавлены скоординированные шумы для противодействия уязвимости PortSmash в SMT/Hyper-Threading.

Одновременно подготовлены корректирующие выпуски LibreSSL 2.8.3 и 2.7.5, в которых решены проблемы при сборке с использованием cmake, добавлена дополнительная защита от уязвимости PortSmash, добавлена защита от атак по сторонним каналам при генерации ключей DSA и ECDSA, внесены исправления в реализацию вызова getentropy.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Релиз OpenBSD 6.4, OpenSSH 7.9 и LibreSSL 2.8.2
  3. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  4. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  5. OpenNews: Разработчики OpenBSD представили криптографическую библиотеку libcsi
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libressl, crypt
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  • 1.2, Аноним (2), 10:17, 16/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Когда TLSv1.3 запилят?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:46, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И ГОСТ крипты тоже нету.
     
     
  • 3.7, marios (ok), 13:18, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В смысле нету? Уже кучу версий как запилено.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:45, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А когда его на всех популярных сервисах/сайтах запилят?
     
  • 2.9, Аноним (5), 14:56, 16/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    draft-ietf-tls-esni-01 пусть вначале запилят от утечки Server Name Indication
     
  • 1.4, анонимчик (?), 10:49, 16/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    в void пока не прилетело.
     
  • 1.6, Аноним (5), 12:04, 16/12/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    LibreSSL 2 8 3 и 2 7 5 не работают, только то проверял Вернулся на 2 8 2... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:12, 16/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Найс вкомпиливаю LibreSSL в ruby и по тестам она на 5-10% быстрее на моем изкейсе. Про надёжность не скажу в коде особо не лазил.
     

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