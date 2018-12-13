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13.12.2018 21:18  Выпуск KDE Applications 18.12

Подготовлен релиз набора KDE Applications 18.12, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице.

Основные новшества:

  • Многочисленные улучшения в файловом менеджере Dolphin:
    • Добавлена новая реализация протокола MTP для доступа к хранилищам мобильных устройств;
    • Значительно увеличена скорость чтения файлов через SFTP;
    • Улучшено отображение пиктограмм и эскизов (миниатюр). Эскизы с предпросмотром содержимого теперь отрисовываются только для изображений без прозрачности. Обеспечено формирование эскизов для документов LibreOffice и пакетов AppImage;
    • При включении режима формирования эскизов для каталогов, на них теперь отображаются видеофайлы, размером больше 5 Мб;
    • При чтении звуковых компакт-дисков предоставлена возможность изменения битрейта CBR для кодировщика MP3 и корректировки времени для FLAC-файлов;
    • В меню 'Control' добавлен пункты 'Show Hidden Places' и 'Create New…' для отображения скрытых областей и для упрощения создания новых файлов и каталогов;
    • Обеспечен выход из файлового менеджера в случае закрытия единственной вкладки;
    • После отмонтирования раздела из панели Places, теперь можно сразу опять примонтировать этот раздел. Запрещено отмонтирование системных разделов и домашнего каталога;
    • В блоке "Recent Documents" обеспечен показ только актуальных документов и исключён показ ссылок на Web;
  • В интерфейс поиска файлов KFind добавлена поддержка поиска с использованием метаданных, полученных через KFileMetaData;
  • В почтовый клиент KMail добавлен унифицированный режим отображения входящей корреспонденции. Реализован плагин для генерации писем в формате HTML на основе теста с разметкой Markdown. Обеспечена возможность использования фреймворка Purpose для организации совместного доступа к файлам через их отправку по электронной почте;
  • В просмотрщик документов Okular добавлен новый инструмент для создания аннотаций, который можно использовать для прикрепления заметок к документам. При просмотре иерархического оглавления теперь можно сворачивать и раскрывать любые разделы и секции. При наведении курсора на ссылки, связанный с ними URL теперь показывается в любое время, а не только в режиме навигации. Обеспечено корректное отображение файлов ePub с пробелами в URL ресурсов;
  • В текстовом редакторе Kate обеспечена синхронизация каталога активного документа и текущего каталога во встроенном терминале. Добавлена возможность переключения фокуса между документом и встроенным терминалом через нажатие клавиши F4. В интерфейсе переключения вкладок для похожих имён файлов обеспечено отображение полного пути. Включена по умолчанию функция отображения номеров строк. Включён по умолчанию плагин для применения фильтров над текстом. Исключено отображение дубликатов в списке быстрого открытия файлов;
  • В эмуляторе терминала Konsole обеспечена полная поддержки символов Emoji. Упрощено выделение файловых путей через двойной клик. Кнопки вперёд и назад на мышке теперь могут использоваться для переключения между вкладками. В меню добавлен элемент для сброса размера шрифта в значение по умолчанию. Улучшен процесс перегруппировки вкладок;
  • Улучшен инструмент Lokalize для автоматизации выполнения переводов. Добавлена поддержка системы проверки синтаксиса и глоссария Pology. Обеспечено скрытие уже переведённых файлов из списка в проекте. Упрощена навигация по вкладкам и улучшен интерфейс поиска;
  • В просмотрщике изображений Gwenview модернизирован инструмент для устранения эффекта красных глаз. При скрытии меню добавлено предупреждение с информацией о его восстановлении;
  • В утилите для создания снимков экрана Spectacle добавлена поддержка последовательной нумерации сохраняемых файлов. В метаданных внутри файла с изображением обеспечена корректная установка времени создания скриншота. Все опции сохранения перенесены на отдельную страницу "Save";
  • В интерфейс работы с архивами Ark добавлена поддержка формата Zstandard (tar.zst);
  • В калькулятор KCalc добавлена функция повторения последнего вычисления несколько раз;
  • В математическом пакете Cantor добавлена поддержка разметки Markdown, возможность изменения визуального оформления команд, подсветки текущей команды и ожидающих вычисления команд, вставки команд в произвольное место. В программе визуализации KmPlot налажена поддержка экспорта в SVG и любых растровых форматах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.14
  3. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.08
  4. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1, Иван Семеныч (?), 21:43, 13/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    > В эмуляторе терминала Konsole обеспечена полная поддержки символов Emoji.

    Готов к десктопу.

     
  • 3, Путеводитель (?), 22:11, 13/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Закапывайте.
     
  • 4, Аноним (4), 22:20, 13/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет бы допилить (или выпилить) интеграцию arc в dolphin
     

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