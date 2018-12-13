13.12.2018 21:18  Выпуск KDE Applications 18.12

Подготовлен релиз набора KDE Applications 18.12, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице. Основные новшества: Многочисленные улучшения в файловом менеджере Dolphin: Добавлена новая реализация протокола MTP для доступа к хранилищам мобильных устройств; Значительно увеличена скорость чтения файлов через SFTP; Улучшено отображение пиктограмм и эскизов (миниатюр). Эскизы с предпросмотром содержимого теперь отрисовываются только для изображений без прозрачности. Обеспечено формирование эскизов для документов LibreOffice и пакетов AppImage; При включении режима формирования эскизов для каталогов, на них теперь отображаются видеофайлы, размером больше 5 Мб; При чтении звуковых компакт-дисков предоставлена возможность изменения битрейта CBR для кодировщика MP3 и корректировки времени для FLAC-файлов; В меню 'Control' добавлен пункты 'Show Hidden Places' и 'Create New…' для отображения скрытых областей и для упрощения создания новых файлов и каталогов; Обеспечен выход из файлового менеджера в случае закрытия единственной вкладки; После отмонтирования раздела из панели Places, теперь можно сразу опять примонтировать этот раздел. Запрещено отмонтирование системных разделов и домашнего каталога; В блоке "Recent Documents" обеспечен показ только актуальных документов и исключён показ ссылок на Web;

В интерфейс поиска файлов KFind добавлена поддержка поиска с использованием метаданных, полученных через KFileMetaData;

В почтовый клиент KMail добавлен унифицированный режим отображения входящей корреспонденции. Реализован плагин для генерации писем в формате HTML на основе теста с разметкой Markdown. Обеспечена возможность использования фреймворка Purpose для организации совместного доступа к файлам через их отправку по электронной почте;

В просмотрщик документов Okular добавлен новый инструмент для создания аннотаций, который можно использовать для прикрепления заметок к документам. При просмотре иерархического оглавления теперь можно сворачивать и раскрывать любые разделы и секции. При наведении курсора на ссылки, связанный с ними URL теперь показывается в любое время, а не только в режиме навигации. Обеспечено корректное отображение файлов ePub с пробелами в URL ресурсов;

В текстовом редакторе Kate обеспечена синхронизация каталога активного документа и текущего каталога во встроенном терминале. Добавлена возможность переключения фокуса между документом и встроенным терминалом через нажатие клавиши F4. В интерфейсе переключения вкладок для похожих имён файлов обеспечено отображение полного пути. Включена по умолчанию функция отображения номеров строк. Включён по умолчанию плагин для применения фильтров над текстом. Исключено отображение дубликатов в списке быстрого открытия файлов;

В эмуляторе терминала Konsole обеспечена полная поддержки символов Emoji. Упрощено выделение файловых путей через двойной клик. Кнопки вперёд и назад на мышке теперь могут использоваться для переключения между вкладками. В меню добавлен элемент для сброса размера шрифта в значение по умолчанию. Улучшен процесс перегруппировки вкладок;

Улучшен инструмент Lokalize для автоматизации выполнения переводов. Добавлена поддержка системы проверки синтаксиса и глоссария Pology. Обеспечено скрытие уже переведённых файлов из списка в проекте. Упрощена навигация по вкладкам и улучшен интерфейс поиска;

В просмотрщике изображений Gwenview модернизирован инструмент для устранения эффекта красных глаз. При скрытии меню добавлено предупреждение с информацией о его восстановлении;

В утилите для создания снимков экрана Spectacle добавлена поддержка последовательной нумерации сохраняемых файлов. В метаданных внутри файла с изображением обеспечена корректная установка времени создания скриншота. Все опции сохранения перенесены на отдельную страницу "Save";

В интерфейс работы с архивами Ark добавлена поддержка формата Zstandard (tar.zst);

В калькулятор KCalc добавлена функция повторения последнего вычисления несколько раз;

В математическом пакете Cantor добавлена поддержка разметки Markdown, возможность изменения визуального оформления команд, подсветки текущей команды и ожидающих вычисления команд, вставки команд в произвольное место. В программе визуализации KmPlot налажена поддержка экспорта в SVG и любых растровых форматах.



