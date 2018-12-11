11.12.2018 10:19  Google перенёс закрытие Google+ с августа на апрель из-за выявления новой уязвимости

Компания Google уведомила пользователей об изменении планов по закрытию социальной сети Google+. Вместо августа 2019 года работа Google+ будет прекращена уже в апреле.

Изменение связано в выявлением новой уязвимости в реализации API для разработки прикреплённых приложений. Как и мартовская уязвимость в Google+ новая проблема также позволяла получить авторам приложений доступ к данным из закрытых профилей пользователей, помеченных как не подлежащих огласке. В частности, из профилей могли быть получены данные о email, возрасте, месте проживания и ФИО пользователя.

Уязвимость была вызвана ошибкой, допущенной в ноябрьском обновлении кода, и потенциально затрагивала около 52.5 млн пользователей Google+. Проблема была устранена в течение недели. Явных следов использования уязвимости для компрометации пользователей не зафиксировано, но у компании нет доказательств того, что разработчики приложений, получившие доступ к закрытым профилям, не знали о проблеме и целенаправленно не использовали её.



