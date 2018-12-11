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11.12.2018 10:19  Google перенёс закрытие Google+ с августа на апрель из-за выявления новой уязвимости

Компания Google уведомила пользователей об изменении планов по закрытию социальной сети Google+. Вместо августа 2019 года работа Google+ будет прекращена уже в апреле.

Изменение связано в выявлением новой уязвимости в реализации API для разработки прикреплённых приложений. Как и мартовская уязвимость в Google+ новая проблема также позволяла получить авторам приложений доступ к данным из закрытых профилей пользователей, помеченных как не подлежащих огласке. В частности, из профилей могли быть получены данные о email, возрасте, месте проживания и ФИО пользователя.

Уязвимость была вызвана ошибкой, допущенной в ноябрьском обновлении кода, и потенциально затрагивала около 52.5 млн пользователей Google+. Проблема была устранена в течение недели. Явных следов использования уязвимости для компрометации пользователей не зафиксировано, но у компании нет доказательств того, что разработчики приложений, получившие доступ к закрытым профилям, не знали о проблеме и целенаправленно не использовали её.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/techno...)
  2. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  3. OpenNews: Google закрывает социальную сеть Google+
  4. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  5. OpenNews: Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie
  6. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: google
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  • 1.3, Аноним (3), 10:49, 11/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    на 1 апреля перенос будет осуществлен?
     
     
  • 2.4, гугель (?), 10:51, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    перенос в /dev/null ? Да, будет. Ну может не 1 а 15, легче стало?

    (но мы щас еще найдем уй-язвимость, и вместо апреля будет январь)

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 10:59, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    вообще никогда не использовал гугель +
    так что монописуально
     
     
  • 4.6, ryoken (ok), 11:04, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Но тут за каким-то лешим вам отписаться потребовалось.. :D.
     
     
  • 5.7, little Bobby tables (?), 11:45, 11/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    три дня гналась за вами, чтобы сказать, что вы мне безразличны
     
  • 1.8, Flugens (ok), 12:08, 11/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А если иногда использовалась авторизация на сайтиках через G+, после закрытия такая возможность упразднится или переименуется/etc? Есть ли по этому вопросу инфа?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:21, 11/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У Google нет своей отдельной авторизации, как и у всех сервисов Google использу... весь текст скрыт [показать]
     

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