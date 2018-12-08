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08.12.2018 08:34  Выпуск CentOS Atomic Host 7.1811, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1811, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.6, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image).

В новой версии произведена синхронизация дистрибутива с пакетной базой RHEL 7.6 и обновлены версии компонентов cloud-init-18.2-1, podman-0.11.1.1, docker-1.13.1-84, etcd-3.2.22, flannel-0.7.1, ostree-2018.5-1 и rpm-ostree-client-2018.5.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2018/1...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.1804, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
  3. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.6
  4. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Scientific Linux 5, CentOS 5 и RHEL 5
  5. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.6 и Scientific Linux 7.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos, atomic
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  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 08/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > хост-система не содержит ничего лишнего.

    Ради чего вводить новую сущность? Ради пол-гигабайта свободного места на _хосте_? Чо за бред и болдженос...

     
     
  • 2.3, ыы (?), 10:54, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    вы о чем вообще? свободное место там как раз отсутствует, ибо каждый пакет, каждая библиотека- многократно копируются внутрь каждой контейнеры... Это способ сожрать свободное место а не освободить :)

    смысл в том, чтобы тасовать хост-и любое из приложений в любых комбинациях- версиях- независимо друг от друга.
    если бы вы были хоть немножко в теме- вы бы это знали, а если бы еще и были в теме предметной области- то и понимали важность этого подхода.

     
     
  • 3.4, анонимз (?), 11:43, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Верно отчасти. Это зависит от слоев Docker образа. Если за основу были взяты распространенные дистрибутивы, то они не повторяются. И также сказывается storage driver
     
  • 1.2, username (??), 10:16, 08/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Жаль, это все рипнется.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:34, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Правильно минусуют - не "жаль" :)
     
  • 1.5, псевдонимус (?), 12:41, 08/12/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    systemd, journald, docker, rpm-OSTree,

    Такими темпами от линукс дистрибутивов скоро только это и останется. Ну и гном 3 ещё.

     
     
  • 2.7, lennart (?), 14:52, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    политика одной красной партии
     
     
  • 3.8, псевдонимус (?), 15:25, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда новая версия твоей замечательной программы?
     

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