08.12.2018 08:34  Выпуск CentOS Atomic Host 7.1811, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1811, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.6, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image).

В новой версии произведена синхронизация дистрибутива с пакетной базой RHEL 7.6 и обновлены версии компонентов cloud-init-18.2-1, podman-0.11.1.1, docker-1.13.1-84, etcd-3.2.22, flannel-0.7.1, ostree-2018.5-1 и rpm-ostree-client-2018.5.



