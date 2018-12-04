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04.12.2018 18:41  Релиз CrossOver 18.1 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 18.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 18.1 можно загрузить на данной странице.

В новой версии для платформы Linux добавлена поддержка Visio 2016. Для macOS решены проблемы с запуском финансового пакета Quicken 2016-2018 и загрузкой игр из Steam. Возвращена возможность использования игровых контроллеров для Steam.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 18.0 для Linux и macOS
  3. OpenNews: Релиз CrossOver 17.5 для Linux и macOS
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 17 для Linux и macOS
  5. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS
  6. OpenNews: Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: codeweavers, wine
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  • 1, Qwerty (??), 21:53, 04/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Возвращена возможность использования игровых контроллеров для Steam.

    Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать хуже, а потом - как было.

     
     
  • 2, Лютор (?), 21:58, 04/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А потом дать ему пожаловаться на опеннете
     

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