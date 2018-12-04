04.12.2018 18:41  Релиз CrossOver 18.1 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 18.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 18.1 можно загрузить на данной странице.

В новой версии для платформы Linux добавлена поддержка Visio 2016. Для macOS решены проблемы с запуском финансового пакета Quicken 2016-2018 и загрузкой игр из Steam. Возвращена возможность использования игровых контроллеров для Steam.



