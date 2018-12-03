03.12.2018 22:41  Выпуск дистрибутивов CentOS 7.6 и Scientific Linux 7.6

Доступны новые выпуски дистрибутивов CentOS 7.6.1810 и Scientific Linux 7.6, вобравшие в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 7.6. Дистрибутивы полностью бинарно совместимы с RHEL 7.6, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 7.6 доступны для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64), i386, ppc64le, Power9 и ARMv7 (armhfp). Для архитектуры x86_64 подготовлены установочные DVD-сборки (4.5 Гб), образ NetInstall для установки по сети (530 Мб), минимальная серверная сборка (960 Мб), полный образ для USB Flash (10 Гб) и Live-сборки с GNOME (1.4 Гб) и KDE (1.9 Гб). Сборки для контейнеров, Vagrant, Cloud и Atomic Host планируется подготовить в течение нескольких дней. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Основные изменения в CentOS 7.6: Обновлены до свежих версий пакеты samba, pki-core, gcc-libraries, elf-utils, GNOME shell, X11-server, ipset, firewalld, gnutls и libreswan;

В модуль Net::SMTP добавлена поддержка SSL;

В состав включен OpenJDK 11;

Реализована стабильная поддержка pNFS SCSI;

Обеспечена поддержка устройств с интерфейсом Thunderbolt 3;

Обновлены версии драйверов;

Объявлены устаревшими пакеты Python 2, lvm2app, 3DES as part of Python, signtool, sendmail, dmraid, Btrfs, некоторые режимы rsyslog;

Местоположение настроек ipset изменено с /etc/sysconfig/ipset на /etc/sysconfig/ipset.d/;

Изменено содержимое 37 пакетов, среди которых: yum, PackageKit, ntp, httpd, dhcp, firefox, glusterfs, grub2, anaconda.

Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-* и subscription-manager-migration-data;

В сборке для ARM uboot обновлён до версии 2018.09 и добавлен новый образ "RootFS".





Дистрибутив Scientific Linux 7.6 поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (8.4 Гб и 7.2 Гб), сокращённого образа для установки по сети (450 Мб). Публикация Live-сборок задерживается. Формирование DVD-сборок размером 4.7 Гб прекращено, для записи образа на USB-накопитель предлагается использовать утилиту livecd-iso-to-disk. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL и elrepo.org. Основные особенности Scientific Linux 7.6: Внесены исправления в X.Org-сервер;

В PackageKit добавлена начальная поддержка уведомлений о наличии промежуточных обновлений Scientific Linux (для использования данной возможности необходимо установить пакет sl7-upgrade и перезапустить packagekitd);

OpenAFS, открытая реализация распределенной ФС Andrew File System, обновлена до версии 1.6.23;

Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;

Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;

Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;

Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum, cockpit;

По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).

Компоненты (shim, grub2, ядро Linux), используемые при загрузке в режиме UEFI Secure Boot, подписаны ключом Scientific Linux, что при включении верифицированной загрузки требует выполнения ручных операций, так как ключ необходимо добавить в прошивку;

Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);

Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo".





