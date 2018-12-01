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01.12.2018 10:04  Третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD

Представлен третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском в состав включен модуль ядра if_ixlv.ko, который для обеспечения обратной совместимости ссылается на модуль if_iavf.ko. В остальном отмечается только исправление ошибок и устранение утечек памяти. Ожидается, что FreeBSD 12.0-RC3 станет последним тестовым выпуском и если не будет выявлено значительных проблем 7 декабря начнётся процесс сборки финального релиза. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.

Дополнительно можно отметить устранение опасных уязвимостей (CVE-2018-17157, CVE-2018-17158, CVE-2018-17159) в реализации сервера NFS. Выявленные проблемы потенциально позволяют выполнить код с правами ядра через отправку специально оформленного пакета на сетевой порт 2049. Пользователям NFS рекомендуется срочно установить обновление или ограничить доступ к порту 2049. Проблема затрагивает все поддерживаемые ветки FreeBSD.

Кроме того, в форме Errata-уведомлений раскрыты данные о ещё двух уязвимостях:

  • Возможность обойти реализуемую в загрузчике парольную защиту входа. Уязвимость позволяет несмотря на установку пароля полностью контролировать процесс загрузки (при выборе режима отложенной загрузки загрузчик не находит ядро и выводит приглашение командной строки, через которое пользователь может загрузить систему без проверки загрузочного пароля);
  • Уязвимость (CVE-2018-17156) в сетевом стеке, приводящая к переполнению буфера по нижней границе при обработке пакетов ICMP. Уязвимость позволяет инициировать крах ядра через отправку специального оформленного ICMP-пакета (Ping of Death). Проблема вызвана ошибкой в коде функции icmp_error(), определённой в файле sys/netinet/ip_icmp.c. Проблема затрагивает только 64-разрядные сборки FreeBSD, в которых изменено значение параметра sysctl net.inet.icmp.quotelen.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Пересмотр сроков поддержки релизов FreeBSD
  3. OpenNews: Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD
  4. OpenNews: Прекращение поддержки FreeBSD 10
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  6. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.3, Аноним (3), 10:30, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    они там по поводу релизов договорились?))
     
     
  • 2.10, cr2032 (?), 11:26, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    референдум будет по этому поводу
     
     
  • 3.12, КГБ СССР (?), 14:14, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    4-я Фря имела в своё время 11 крупных обновлений («сервис-паков»), 10-я — всего лишь 4, 11-я — только 2. Как бы тенденция налицо. Не вижу поводов для оптимизма.
     
  • 1.5, Ananan (?), 10:46, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ну как бы обычно никто не открывает NFS наружу. Остаются лишь негодяи внутри локальной сети :)
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:59, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И на пинги еще не отвечать. А лучше вообще сеть выключить. Будет очень в тему к удалению дров сетевок. Можно поудалять нахрен вообще все драйверы - во хакеры обломаются.
     
     
  • 3.11, Ananan (?), 11:28, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проблема затрагивает только 64-разрядные сборки FreeBSD, в которых изменено значение параметра sysctl net.inet.icmp.quotelen

    Ну разогнался прям, на пинги не отвечать. Ты менял? Я вот сумлеваюсь что ты вообще пользователь ФриБСД.

     
  • 1.7, Аноним (-), 10:56, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лол. И эти люди прикалывались над другими за ping of death. Двойной фэйспалм.
     

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