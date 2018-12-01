01.12.2018 10:04  Третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD

Представлен третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском в состав включен модуль ядра if_ixlv.ko, который для обеспечения обратной совместимости ссылается на модуль if_iavf.ko. В остальном отмечается только исправление ошибок и устранение утечек памяти. Ожидается, что FreeBSD 12.0-RC3 станет последним тестовым выпуском и если не будет выявлено значительных проблем 7 декабря начнётся процесс сборки финального релиза. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.

Дополнительно можно отметить устранение опасных уязвимостей (CVE-2018-17157, CVE-2018-17158, CVE-2018-17159) в реализации сервера NFS. Выявленные проблемы потенциально позволяют выполнить код с правами ядра через отправку специально оформленного пакета на сетевой порт 2049. Пользователям NFS рекомендуется срочно установить обновление или ограничить доступ к порту 2049. Проблема затрагивает все поддерживаемые ветки FreeBSD.

Кроме того, в форме Errata-уведомлений раскрыты данные о ещё двух уязвимостях: