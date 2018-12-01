01.12.2018 10:04  Третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD

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Представлен третий кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2.
По сравнению с прошлым тестовым выпуском в состав включен модуль ядра if_ixlv.ko, который для обеспечения обратной совместимости ссылается на модуль if_iavf.ko. В остальном отмечается только исправление ошибок и устранение утечек памяти. Ожидается, что FreeBSD 12.0-RC3 станет последним тестовым выпуском и если не будет выявлено значительных проблем 7 декабря начнётся процесс сборки финального релиза. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.
Дополнительно можно отметить устранение опасных уязвимостей (CVE-2018-17157, CVE-2018-17158, CVE-2018-17159) в реализации сервера NFS. Выявленные проблемы потенциально позволяют выполнить код с правами ядра через отправку специально оформленного пакета на сетевой порт 2049. Пользователям NFS рекомендуется срочно установить обновление или ограничить доступ к порту 2049. Проблема затрагивает все поддерживаемые ветки FreeBSD.
Кроме того, в форме Errata-уведомлений раскрыты данные о ещё двух уязвимостях:
- Возможность обойти реализуемую в загрузчике парольную защиту входа. Уязвимость позволяет несмотря на установку пароля полностью контролировать процесс загрузки (при выборе режима отложенной загрузки загрузчик не находит ядро и выводит приглашение командной строки, через которое пользователь может загрузить систему без проверки загрузочного пароля);
- Уязвимость (CVE-2018-17156) в сетевом стеке, приводящая к переполнению буфера по нижней границе при обработке пакетов ICMP. Уязвимость позволяет инициировать крах ядра через отправку специального оформленного ICMP-пакета (Ping of Death). Проблема вызвана ошибкой в коде функции icmp_error(), определённой в файле sys/netinet/ip_icmp.c. Проблема затрагивает только 64-разрядные сборки FreeBSD, в которых изменено значение параметра sysctl net.inet.icmp.quotelen.