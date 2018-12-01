01.12.2018 09:40  Третий тестовый выпуск VirtualBox 6.0

|
Компания Oracle начала тестирование третьего бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0.
По сравнению со вторым бета-выпуском внесены следующие изменения:
- Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure) через интерфейс командной строки (VBoxManage). Добавлена поддержка всех видов виртуальных машин OCI (VM.Standard2.*);
- По умолчанию задействован драйвер эмуляции графических карт VMSVGA;
- В дополнения для Linux и X11 добавлена поддержка драйвера
VMSVGA;
- В дополнениях для гостевых систем на базе Windows добавлена поддержка драйвера VMSVGA;
- Добавлена возможность смена прикреплённого последовательного порта без остановки виртуальной машины;
- Для хостов и гостевых систем с Linux обеспечена поддержка ядра Linux 4.20.