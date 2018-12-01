01.12.2018 09:40  Третий тестовый выпуск VirtualBox 6.0

Компания Oracle начала тестирование третьего бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0. По сравнению со вторым бета-выпуском внесены следующие изменения: Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure) через интерфейс командной строки (VBoxManage). Добавлена поддержка всех видов виртуальных машин OCI (VM.Standard2.*);

По умолчанию задействован драйвер эмуляции графических карт VMSVGA;

В дополнения для Linux и X11 добавлена поддержка драйвера VMSVGA;

В дополнениях для гостевых систем на базе Windows добавлена поддержка драйвера VMSVGA;

Добавлена возможность смена прикреплённого последовательного порта без остановки виртуальной машины;

Для хостов и гостевых систем с Linux обеспечена поддержка ядра Linux 4.20.



