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01.12.2018 09:40  Третий тестовый выпуск VirtualBox 6.0

Компания Oracle начала тестирование третьего бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0. По сравнению со вторым бета-выпуском внесены следующие изменения:

  • Добавлена возможность экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure) через интерфейс командной строки (VBoxManage). Добавлена поддержка всех видов виртуальных машин OCI (VM.Standard2.*);
  • По умолчанию задействован драйвер эмуляции графических карт VMSVGA;
  • В дополнения для Linux и X11 добавлена поддержка драйвера VMSVGA;
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Windows добавлена поддержка драйвера VMSVGA;
  • Добавлена возможность смена прикреплённого последовательного порта без остановки виртуальной машины;
  • Для хостов и гостевых систем с Linux обеспечена поддержка ядра Linux 4.20.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Второй тестовый выпуск VirtualBox 6.0
  3. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.0
  4. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  5. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.22
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:01, 01/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А этот VMSVGA какие профиты даёт по сравнению с прежним?
     
     
  • 2.3, Torlan (?), 10:31, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    In its simplest form, the VMware SVGA Device can be used as a basic

    memory-mapped framebuffer. In this mode, the main advantage of

    VMware's SVGA device over alternatives like VBE is that the virtual

    machine can explicitly indicate which ares of the screen have changed

    by sending update rectangles through the device's command FIFO. This

    allows VMware products to avoid reading areas of the framebuffer which

    haven't been modified by the virtualized OS.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:13, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >which ares

    Tronsleyt, pleas. "Areas" же?

     
     
  • 4.5, translator (?), 12:06, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Короче говоря, быстр!
     
  • 1.6, arcsin (?), 13:40, 01/12/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    если на основной системе стоит троян-кейлоггер, увидет ли он что перечается в гостевую систему? или надо пробрасывать клаву как usb устройство средствами VirtualBox'a?
     

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