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01.12.2018 08:20  Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux

Яркко Саккинен (Jarkko Sakkinen) из компании Intel, занимающийся обеспечением поддержки в Linux технологий TPM (Trusted Platform Module) и SGX (Software Guard Extensions), вынес на обсуждение среди разработчиков ядра Linux вопрос проведения чистки кодовой базы ядра от нецензурных выражений в комментариях. В качестве примера Яркко подготовил 15 патчей, заменяющих в комментариях слова "f*ck", "f*cked" и "f*cking" на "hug", "hugged" и "hugging".

По мнению организатора инициативы нецензурные выражения в коде могут вызвать дискомфорт у некоторых разработчиков и избавление комментариев от ругательств приведёт код ядра в соответствие с недавно принятым кодексом поведения разработчиков ядра (Code of Conduct). В процессе обсуждения инициатива получила неоднозначные отзывы.

Аргументы противников внесения правки сводятся к тому, что подобные комментарии вносят свой колорит и являются своеобразными шутками. Несколько разработчиков, для которых английский язык не является родным, подчеркнули, что предложенная замена на "hug" затрудняет понимание смысла комментариев (например, после замены получились такие фразу, как "IOC3 is hugging hugged beyond belief"). При этом отмечается, что уже существующие комментарии в ядре формально не нарушают кодекс, так как были приняты до его утверждения.

Кес Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, предложил использовать для замены более жёсткие слова "heck", "hecked" и "hecking", а также по возможности не просто заменять нецензурные слова, а переписывать комментарии в соответствии с контекстом. Например, можно использовать выражения "This API is terrible", "Hateful interface", "Don't touch my freakin' code" вместо "This API is hugged", "Hug this interface" и "Don't touch my hugging code".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс пытается навести порядок в оформлении комментариев в ядре Linux
  3. OpenNews: Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux
  4. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  5. OpenNews: График использования нецензурных выражений в Linux ядре
  6. OpenNews: В коде ядра Linux зафиксировано 90 смайликов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним (-), 08:44, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >занимающийся обеспечением поддержки в Linux технологий TPM (Trusted Platform Module) и SGX (Software Guard Extensions)

    Линус вернись и гони ссаными тряпками всех этих инициативщиков!

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:04, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А зачем в коде ядра нецензурные слова?
    Может вы ещё и в школьных учебниках на картинки пенисы пририсовывали?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:05, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Без них учебники читать не так интересно
     
     
  • 4.15, Аноним (10), 09:09, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надеюсь в главе про половое созревание у вас отлегло от седрца?
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:47, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Пожалуйста, скажите,что сегодня первое апреля. Ну пожалуйста.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 09:03, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня первое апреля. Enjoy.
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 08:48, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >а переписывать комментарии в соответствии с контекстом

    Почему-то самое разумное и очевидное решение болтается где-то в конце, а спереди прыгают психи с алогичной автозаменой.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:51, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "... нецензурные выражения в коде могут вызвать дискомфорт у некоторых разработчиков..."
    Какие нежные пошли разрабы
     
  • 1.6, Вася (??), 08:52, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для меня английский не родной язык и я русский человек. Мне понятнее "f*ck", "f*cked" и "f*cking"
    Пусть оставят это слово, пожалуйста f*ck!
     
  • 1.7, Vkni (ok), 08:59, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну Linux давно пора на свалку. Только вот что-то микроядра под замену не видно.
     
     
  • 2.11, Борщехлебы (?), 09:04, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мамку попроси, пусть за тебя напишет
     
  • 2.13, Аноним (12), 09:07, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ГНУ/ХУРД???
     
  • 1.14, Аноним (10), 09:07, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А что пошло не так между 2.6.24-rc3 и 2.26.29?
     

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