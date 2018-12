01.12.2018 08:20  Инициатива по замене нецензурных комментариев в исходных текстах ядра Linux

Яркко Саккинен (Jarkko Sakkinen) из компании Intel, занимающийся обеспечением поддержки в Linux технологий TPM (Trusted Platform Module) и SGX (Software Guard Extensions), вынес на обсуждение среди разработчиков ядра Linux вопрос проведения чистки кодовой базы ядра от нецензурных выражений в комментариях. В качестве примера Яркко подготовил 15 патчей, заменяющих в комментариях слова "f*ck", "f*cked" и "f*cking" на "hug", "hugged" и "hugging". По мнению организатора инициативы нецензурные выражения в коде могут вызвать дискомфорт у некоторых разработчиков и избавление комментариев от ругательств приведёт код ядра в соответствие с недавно принятым кодексом поведения разработчиков ядра (Code of Conduct). В процессе обсуждения инициатива получила неоднозначные отзывы. Аргументы противников внесения правки сводятся к тому, что подобные комментарии вносят свой колорит и являются своеобразными шутками. Несколько разработчиков, для которых английский язык не является родным, подчеркнули, что предложенная замена на "hug" затрудняет понимание смысла комментариев (например, после замены получились такие фразу, как "IOC3 is hugging hugged beyond belief"). При этом отмечается, что уже существующие комментарии в ядре формально не нарушают кодекс, так как были приняты до его утверждения. Кес Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, предложил использовать для замены более жёсткие слова "heck", "hecked" и "hecking", а также по возможности не просто заменять нецензурные слова, а переписывать комментарии в соответствии с контекстом. Например, можно использовать выражения "This API is terrible", "Hateful interface", "Don't touch my freakin' code" вместо "This API is hugged", "Hug this interface" и "Don't touch my hugging code".