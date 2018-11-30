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30.11.2018 21:35  Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности

Подготовлены новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2200 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 10 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (6200 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

Основные изменения:

  • В состав включено более 150 новых утилит;
  • По умолчанию для настройки сетевого соединения задействован сервис wicd;
  • Прекращена поставка оконных менеджеров dwm и wmii;
  • Добавлен пакет bactl для настройки программного окружения BlackArch;
  • Обновлён инсталлятор;
  • Добавлен скрипт wordlistctl для загрузки различных словарей для подбора паролей;
  • Обновлены версии системных пакетов и дополнительных программ. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.4;
  • Возвращена поддержка multilib.


  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Выпуск BlackArch 2018.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Релиз программы для настройки сетевых соединений Wicd 1.7
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.0 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2018.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch
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  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Ура ура ура!
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:55, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хорошая сборочка, надо быстрее закачать пока не запретили рэп
     
  • 1.5, пох (?), 22:21, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    что-то я не понял, где скриншот? Кто качал - обойчики веселенькие?

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:27, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    В дистрибутиве есть ссылки на сайты, для тестирования паролей?
     
  • 1.7, Аноним (3), 22:54, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Конечно есть там и ссылки и посылки и посылы и тесты на iq
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:29, 30/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кали на основе Рача? Мм, интересно
     
     
  • 2.9, анон45546575 (?), 00:06, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кали на основе Дебиана
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:31, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >сокращённого образа для установки по сети
    >6200 Мб

    ...

     
     
  • 2.12, An2anon (?), 01:00, 01/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно было б посмотреть по ссылке и точно удостовериться ведь, а потом взять и поправить в новости.

    Image Version Torrent Size SHA1sum
    BlackArch Linux 64 bit Live ISO 2018.12.01 Torrent 11 GB 425fea61ab1f0195edce3190e32a088f324571a4


    BlackArch Linux 64 bit Netinstall ISO 2018.12.01 Torrent 624 MB 3ea740fcfeadafcd2e22493ff44bdc32c2e7630e

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:39, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Арчехейтеры бакенбардят
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:44, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то докажу Петьке Смирнову что он не единственный хакер в нашем классе. Что, установил дуалбутом кали и уже хакер? Чем это лучше БЛАЦК-АРЦХ?
     
  • 1.14, Аноним (14), 02:09, 01/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие же вы все несмешные.
     

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