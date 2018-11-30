30.11.2018 21:35  Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности

Подготовлены новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает около 2200 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux. Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 10 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (6200 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры fluxbox, openbox, awesome, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM. Основные изменения: В состав включено более 150 новых утилит;

По умолчанию для настройки сетевого соединения задействован сервис wicd;

Прекращена поставка оконных менеджеров dwm и wmii;

Добавлен пакет bactl для настройки программного окружения BlackArch;

Обновлён инсталлятор;

Добавлен скрипт wordlistctl для загрузки различных словарей для подбора паролей;

Обновлены версии системных пакетов и дополнительных программ. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.4;

Возвращена поддержка multilib.



