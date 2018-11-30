30.11.2018 09:55  Выпуск GNU Wget 1.20

Состоялся релиз GNU Wget 1.20, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP. В новой версии: Представлена опция "--retry-on-host-error", позволяющая после определённой задержки продолжить попытки загрузки в случае возникновения ошибок из-за проблем на локальной системе.

Добавлена возможность сборки с GnuTLS 3.6.3 и обеспечена поддержка TLS 1.3.

Реализована поддержка использования libpcre2 для обработки регулярных выражений;

Добавлена возможность использования опций --{accept,reject}-regex для фильтрации файлов по регулярному выражению в процессе рекурсивной загрузки по FTP;

Устранены проблемы, приводящие к утечке ресурсов.



