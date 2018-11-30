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30.11.2018 09:55  Выпуск GNU Wget 1.20

Состоялся релиз GNU Wget 1.20, программы для автоматизации загрузки контента с использованием протоколов HTTP и FTP. В новой версии:

  • Представлена опция "--retry-on-host-error", позволяющая после определённой задержки продолжить попытки загрузки в случае возникновения ошибок из-за проблем на локальной системе.
  • Добавлена возможность сборки с GnuTLS 3.6.3 и обеспечена поддержка TLS 1.3.
  • Реализована поддержка использования libpcre2 для обработки регулярных выражений;
  • Добавлена возможность использования опций --{accept,reject}-regex для фильтрации файлов по регулярному выражению в процессе рекурсивной загрузки по FTP;
  • Устранены проблемы, приводящие к утечке ресурсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.19.3
  3. OpenNews: Выпуск GNU Wget 1.19.2 с устранением критических уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск GNU wget 1.19
  5. OpenNews: Лидером загрузок Curl стало вредоносное ПО
  6. OpenNews: Новая версия утилиты cURL 7.51 с устранением 11 уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wget
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  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Хорошо.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Нужно
     
  • 1.3, Дмитрий (??), 10:16, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    прекрасно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:47, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Так оно ж уже устарело, curl - наше все?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:29, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А зачем нужен wget, если есть curl?
    Если можно, кратенько для не очень сообразительных. Спасибо.
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov (?), 11:45, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А зачем нужен wget, если есть curl?
    > Если можно, кратенько для не очень сообразительных. Спасибо.

    Кратенько: для не очень сообразительных -- curl.  Пожалста.

     
  • 2.7, АнониМ (ok), 11:49, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    wget монолитный, у него минимум зависимостей. это иногда бывает удобно для простого скриптового использования. так же сложилось впечатление, что wget лучше работает на плохих каналах, но это сейчас фиг встретишь.
     
  • 2.8, Ilya Indigo (ok), 12:20, 30/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    wget - качалка
    curl - минибраузер
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:27, 30/11/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    wget - для старых пердунов, а curl - для продвинутой молодёжи
     

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