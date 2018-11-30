30.11.2018 09:55  Выпуск GNU Wget 1.20

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|1.5, Аноним (5), 11:29, 30/11/2018 [ответить] [к модератору]
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А зачем нужен wget, если есть curl?
Если можно, кратенько для не очень сообразительных. Спасибо.
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|2.6, Andrey Mitrofanov (?), 11:45, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А зачем нужен wget, если есть curl?
> Если можно, кратенько для не очень сообразительных. Спасибо.
Кратенько: для не очень сообразительных -- curl. Пожалста.
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|2.7, АнониМ (ok), 11:49, 30/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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wget монолитный, у него минимум зависимостей. это иногда бывает удобно для простого скриптового использования. так же сложилось впечатление, что wget лучше работает на плохих каналах, но это сейчас фиг встретишь.
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