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29.11.2018 15:57  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.52

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.52. Новый выпуск примечателен проведением большой работы по оптимизации производительности различных подсистем. Из 79 внесённых изменений 39 связаны с проведением оптимизации, а остальные с исправлением ошибок.

Отдельно опубликовано предупреждение о грядущем изменении настроек по умолчанию, связанных с нормализацией URL при обработке HTTP-запросов. В первом квартале 2019 года будут активированы опции жёсткой проверки значений в заголовке Host, а также включена нормализация передаваемых в заголовках ссылок и блокирование ссылок с неэкранированными управляющими символами. В процессе нормализации будет включено автоматическое преобразование '\' в '/', "%2F" в "/", '%20' в '+', разрешение и удаление частей файловых путей с каталогами '.' и '..', декодирование экранированных символов '-', '.', '_' и '~'.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.lighttpd.net/artic...)
  2. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  3. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.37 с поддержкой TLSv1.3
  4. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.51
  5. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Выпуск HTTP-акселератора Varnish 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: http, lighttpd
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  • 1.2, Qwerty (??), 16:47, 29/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >%2F" в "/", '%20' в '+',

    А разве кто-то из бровзеров (с) ещё этим страдает? Кроме Firefox.

     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov (?), 16:57, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>%2F" в "/", '%20' в '+',
    > А разве кто-то из бровзеров (с) ещё этим страдает? Кроме Firefox.

    Лучше!  Теперь этим страдают http-серверы.

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:43, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    По-вашему, модифицированного клиента злоумышленник использовать не может?
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:51, 29/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Шёл 21 век, серверы не могли осилить юникод…
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov (?), 17:54, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Шёл 21 век, серверы не могли осилить юникод…

    [I]HTTP/грядущий, HTTP/XIX-ый, успокоит Вас, сударыня.

     
  • 2.10, интеллигентный разработчик (?), 17:57, 29/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В заголовках по спеке гарантируется только ASCII
     

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