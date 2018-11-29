29.11.2018 15:57  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.52

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.52. Новый выпуск примечателен проведением большой работы по оптимизации производительности различных подсистем. Из 79 внесённых изменений 39 связаны с проведением оптимизации, а остальные с исправлением ошибок. Отдельно опубликовано предупреждение о грядущем изменении настроек по умолчанию, связанных с нормализацией URL при обработке HTTP-запросов. В первом квартале 2019 года будут активированы опции жёсткой проверки значений в заголовке Host, а также включена нормализация передаваемых в заголовках ссылок и блокирование ссылок с неэкранированными управляющими символами. В процессе нормализации будет включено автоматическое преобразование '\' в '/', "%2F" в "/", '%20' в '+', разрешение и удаление частей файловых путей с каталогами '.' и '..', декодирование экранированных символов '-', '.', '_' и '~'.



