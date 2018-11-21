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21.11.2018 10:52  Выпуск ngx_php 0.0.13, модуля с интерпретатором PHP для nginx

Подготовлен новый впуск модуля ngx_php с реализацией встраиваемого в nginx интерпретатора языка программирования PHP. Модуль позволяет создавать обработчики запросов на PHP, модифицировать запрос/ответ, фильтровать тело ответа и заголовки, создавать заглушки для блокирования уязвимостей в web-приложениях, организовывать проверку доступа. По сравнению с запуском PHP при помощи fpm модуль ngx_php обеспечивает доступ к внутренним API nginx и демонстрирует существенный прирост производительности (от 2 до 10 раз). 


    location = /nginx_request {
            set $a 123;
            content_by_php '
                echo ngx_request::document_uri();
                echo "ngx::query_args()\n";
                var_dump(ngx::query_args()); 
                $a = ngx_var::get("a");
                var_dump($a);
            ';
        }

Дополнительно можно отметить вышедшую на днях статью о применении модуля njs (NGINX JavaScript module) для создания виртуальных патчей для блокирования уязвимостей и проблем в web-приложениях (использование как своеобразного аналога ModSecurity).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rryqszq4/ng...)
  2. OpenNews: Релиз njs 0.2.5, интерпретатора JavaScript от NGINX
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.6
  4. OpenNews: Обновление nginx 1.14.1 и 1.15.6 с устранением трёх уязвимостей
  5. OpenNews: В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push
  6. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, php
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  • 1, Аноним (1), 11:05, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Теперь phar-архивы можно загружать и выполнять на удаленных серверах еще быстрее.
     
     
  • 3, нах (?), 11:37, 21/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    круче - судя по образцу применения - их можно выполнять на боевых серверах прямо в конфиге сервера, без необходимости что-то там снаружи подсовывать.

    P.S.но на самом деле это достижение - запилили таки mod_php в nginx. Давайте теперь еще и пихон туда же впихнем, я в вас верю!

     
  • 2, ryoken (ok), 11:16, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >>новый впуск

    МГЫ :D

     
  • 4, Аноним (4), 11:45, 21/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > демонстрирует существенный прирост производительности (от 2 до 10 раз).

    В каких ситуациях? Множественные одновременные запросы?

     

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