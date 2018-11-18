18.11.2018 08:57  Доступен кандидат в релизы FreeBSD 12.0

Опубликован первый кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.

Наиболее заметные изменения во FreeBSD 12.0-RC1 по сравнению с четвёртым бета-выпуском: