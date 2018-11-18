18.11.2018 08:57  Доступен кандидат в релизы FreeBSD 12.0

|
Опубликован первый кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.
Наиболее заметные изменения во FreeBSD 12.0-RC1 по сравнению с четвёртым бета-выпуском:
- В rc-скрипты добавлены новые ключевые слова "enable", "disable" и "delete" (помимо "yes" и "true");
- В NFSv4 прекращена установка флагов наследования параметров ACL для элементов ФС, отличных от каталогов;
- Помечена устаревшей утилита ctm (зеркалирование исходных текстов FreeBSD);
- Обновлены драйверы amdsmn и amdtemp (появилась поддержка
Ryzen 2);
- В драйвере amdtemp решены проблемы с определением температуры чипов AMD 2990WX;
- В netmap налажена поддержка vtnet;
- Решена проблема с обработкой настройки allow.mount.fusefs в jailparam_init();
- Внесены разнообразные исправления, связанные с поддержкой IPv6.