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18.11.2018 08:57  Доступен кандидат в релизы FreeBSD 12.0

Опубликован первый кандидат в релизы FreeBSD 12.0. Выпуск FreeBSD 12.0-RC1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 12.0 запланирован на 11 декабря.

Наиболее заметные изменения во FreeBSD 12.0-RC1 по сравнению с четвёртым бета-выпуском:

  • В rc-скрипты добавлены новые ключевые слова "enable", "disable" и "delete" (помимо "yes" и "true");
  • В NFSv4 прекращена установка флагов наследования параметров ACL для элементов ФС, отличных от каталогов;
  • Помечена устаревшей утилита ctm (зеркалирование исходных текстов FreeBSD);
  • Обновлены драйверы amdsmn и amdtemp (появилась поддержка Ryzen 2);
  • В драйвере amdtemp решены проблемы с определением температуры чипов AMD 2990WX;
  • В netmap налажена поддержка vtnet;
  • Решена проблема с обработкой настройки allow.mount.fusefs в jailparam_init();
  • Внесены разнообразные исправления, связанные с поддержкой IPv6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Четвёртый бета-выпуск FreeBSD 12.0. Прекращение поддержки FreeBSD 10
  3. OpenNews: Третий бета-выпуск FreeBSD 12.0
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск FreeBSD 12.0
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 12.0
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.5, Аноним (5), 10:22, 18/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Будем тестить.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 10:38, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А раньше мешало что-то?
    Ведь https://svn.freebsd.org/base/stable/12 не вчера создан...
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:50, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ну, оставить комментарий на опеннете мешало отсутствие новости
     
     
  • 4.8, Qwerty (??), 12:19, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Третья новость уже, с разморозкой.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 13:09, 18/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Вроде даже пятая.
     

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