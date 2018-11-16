16.11.2018 08:06  Второй тестовый выпуск VirtualBox 6.0

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Компания Oracle начала тестирование второго бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0.
По сравнению с первым бета-выпуском внесены следующие изменения:
- В интерфейсе пользователя предложен новый файловый менеджер, позволяющий работать с файловой системой гостевых окружений и копировать файлы между хост-системой и гостевым окружением;
- Внесены многочисленные мелкие улучшения в интерфейс пользователя;
- Улучшена интеграция с Oracle Cloud;
- Улучшена поддержка записи звука и видео;
- Добавлен новый вариант эмулируемого устройства BusLogic ISA;
- Реализована возможность прозрачного изменения размера дисковых образов во время их добавления;
- В дополнениях для гостевых систем улучшено автомонтирование совместно используемых каталогов;
- В дополнениях для гостевых систем OS/2 добавлена поддержка совместно используемых каталогов.