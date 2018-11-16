16.11.2018 08:06  Второй тестовый выпуск VirtualBox 6.0

Компания Oracle начала тестирование второго бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0. По сравнению с первым бета-выпуском внесены следующие изменения: В интерфейсе пользователя предложен новый файловый менеджер, позволяющий работать с файловой системой гостевых окружений и копировать файлы между хост-системой и гостевым окружением;

Внесены многочисленные мелкие улучшения в интерфейс пользователя;

Улучшена интеграция с Oracle Cloud;

Улучшена поддержка записи звука и видео;

Добавлен новый вариант эмулируемого устройства BusLogic ISA;

Реализована возможность прозрачного изменения размера дисковых образов во время их добавления;

В дополнениях для гостевых систем улучшено автомонтирование совместно используемых каталогов;

В дополнениях для гостевых систем OS/2 добавлена поддержка совместно используемых каталогов.



