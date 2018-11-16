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16.11.2018 08:06  Второй тестовый выпуск VirtualBox 6.0

Компания Oracle начала тестирование второго бета-выпуска системы виртуализации VirtualBox 6.0. По сравнению с первым бета-выпуском внесены следующие изменения:

  • В интерфейсе пользователя предложен новый файловый менеджер, позволяющий работать с файловой системой гостевых окружений и копировать файлы между хост-системой и гостевым окружением;
  • Внесены многочисленные мелкие улучшения в интерфейс пользователя;
  • Улучшена интеграция с Oracle Cloud;
  • Улучшена поддержка записи звука и видео;
  • Добавлен новый вариант эмулируемого устройства BusLogic ISA;
  • Реализована возможность прозрачного изменения размера дисковых образов во время их добавления;
  • В дополнениях для гостевых систем улучшено автомонтирование совместно используемых каталогов;
  • В дополнениях для гостевых систем OS/2 добавлена поддержка совместно используемых каталогов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 5.2.22
  3. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  4. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.0
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, ыы (?), 09:07, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >новый вариант эмулируемого устройства BusLogic ISA;

    хм... Снова входит в моду чтоли?

     
     
  • 2, metakeks (?), 09:10, 16/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да в общем то никогда и не выходило, так как по предлагаемым бесплатным возможностям кроме как qemu/libvirt, аналогов нет. Аналогов систем виртуализации в рабочей среде имеется ввиду.
     
  • 3, Аноним (3), 10:03, 16/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Когда уже Nested Virtualisation запилят наконец то?
     

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