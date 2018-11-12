12.11.2018 18:26  Red Hat перевёл проект Ceph под покровительство Linux Foundation

Компания Red Hat передала распределённое хранилище Ceph организации Linux Foundation для дальнейшей разработки в форме независимого совместного проекта. В руки Red Hat проект Ceph перешёл в 2014 году вместе с другими активами, полученными после покупки компании Inktank, после чего разрабатывался относительно независимой командой при участии многих сторонних компаний, получивших возможность участвовать в принятии связанных с проектом решений в рамках учреждённого в 2015 году совета Community Advisory Board.

Для финансирования и поддержки сообщества, занимающегося разработкой Ceph, под эгидой Linux Foundation создана отдельная некоммерческая организация Ceph Foundation, в число участников которой вошли более 30 компаний, среди которых Red Hat, SUSE, Intel, Canonical, China Mobile, DigitalOcean, OVH, Western Digital и ZTE. Данные компании обеспечат финансовую поддержку и поддержание инфраструктуры. Ceph Foundation также заменит консультативный совет Ceph Advisory Board. Перевод Ceph под покровительство отдельной некоммерческой организации позволит создать нейтральную площадку для развития и управления проектом, независимую от предпочтений отдельных поставщиков и позволяющую более тесно взаимодействовать с сообществом.

Управляющая структура Ceph останется без изменений - связанные с разработкой технические решения по-прежнему будет принимать команда Ceph Leadership Team, в которую входят ключевые разработчики и лидеры подсистем. Группа Ceph Leadership Team останется независимой и должна будет выдвинуть своего представителя для вхождения в управляющий совет (Governing Board) новой некоммерческой организации, который станет связующим звеном для взаимодействия с процессом разработки.

Напомним, что Ceph предоставляет инфраструктуру для создания объектных хранилищ, блочных устройств и файловых систем, распределенных по тысячам машин и способных хранить эксабайты данных. Ceph позволяет добиться очень высокого уровня отказоустойчивости хранилища, благодаря отсутствию единой точки отказа и репликации с хранением нескольких экземпляров данных на разных узлах. Обработку данных и метаданных выполняют различные группы узлов в кластере. Поддерживается создание снапшотов, динамическое выделения места в хранилище, многослойное хранение (редко используемые данные на НЖМД, а часто используемые на SSD), самодиагностика и самоконфигурирование. При добавлении или удалении новых узлов, массив данных автоматически ребалансируется с учетом изменения конфигурации.



