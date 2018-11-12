The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

12.11.2018 18:26  Red Hat перевёл проект Ceph под покровительство Linux Foundation

Компания Red Hat передала распределённое хранилище Ceph организации Linux Foundation для дальнейшей разработки в форме независимого совместного проекта. В руки Red Hat проект Ceph перешёл в 2014 году вместе с другими активами, полученными после покупки компании Inktank, после чего разрабатывался относительно независимой командой при участии многих сторонних компаний, получивших возможность участвовать в принятии связанных с проектом решений в рамках учреждённого в 2015 году совета Community Advisory Board.

Для финансирования и поддержки сообщества, занимающегося разработкой Ceph, под эгидой Linux Foundation создана отдельная некоммерческая организация Ceph Foundation, в число участников которой вошли более 30 компаний, среди которых Red Hat, SUSE, Intel, Canonical, China Mobile, DigitalOcean, OVH, Western Digital и ZTE. Данные компании обеспечат финансовую поддержку и поддержание инфраструктуры. Ceph Foundation также заменит консультативный совет Ceph Advisory Board. Перевод Ceph под покровительство отдельной некоммерческой организации позволит создать нейтральную площадку для развития и управления проектом, независимую от предпочтений отдельных поставщиков и позволяющую более тесно взаимодействовать с сообществом.

Управляющая структура Ceph останется без изменений - связанные с разработкой технические решения по-прежнему будет принимать команда Ceph Leadership Team, в которую входят ключевые разработчики и лидеры подсистем. Группа Ceph Leadership Team останется независимой и должна будет выдвинуть своего представителя для вхождения в управляющий совет (Governing Board) новой некоммерческой организации, который станет связующим звеном для взаимодействия с процессом разработки.

Напомним, что Ceph предоставляет инфраструктуру для создания объектных хранилищ, блочных устройств и файловых систем, распределенных по тысячам машин и способных хранить эксабайты данных. Ceph позволяет добиться очень высокого уровня отказоустойчивости хранилища, благодаря отсутствию единой точки отказа и репликации с хранением нескольких экземпляров данных на разных узлах. Обработку данных и метаданных выполняют различные группы узлов в кластере. Поддерживается создание снапшотов, динамическое выделения места в хранилище, многослойное хранение (редко используемые данные на НЖМД, а часто используемые на SSD), самодиагностика и самоконфигурирование. При добавлении или удалении новых узлов, массив данных автоматически ребалансируется с учетом изменения конфигурации.

  1. Главная ссылка к новости (https://ceph.com/community/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск распределённого хранилища Ceph 10.2.0
  3. OpenNews: Red Hat уведомил о возможной подмене злоумышленниками пакетов Ceph для Ubuntu и CentOS
  4. OpenNews: Red Hat открыл код Calamari, инструментарий для управления хранилищами на базе Ceph
  5. OpenNews: Red Hat поглотил компанию Inktank, развивающую ФС Ceph. TIBCO купил компанию Jaspersoft
  6. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ceph, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, fske (?), 18:45, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Было бы неплохо перевести большую(а может и все) часть разработок RedHat под покровительство Linux Foundation, а то мало ли как IBM чудить начнет.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:29, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > под покровительство Linux Foundation,

    Тогда цеф и под макось портируют.

    > а то мало ли как IBM чудить начнет.

    Уже...

     
     
  • 3.11, Kuky (?), 20:12, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Уже? Я что-то пропустил?
     
  • 1.2, anonymous (??), 18:57, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Сброс непрофильных активов?
     
     
  • 2.10, Owlet (?), 20:11, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ceph как раз очень ценный и денежный актив
     
  • 1.3, Stax (ok), 19:23, 12/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Очень раздражает в новости использование бусурманского термина "SSD" рядышком с православным "НЖМД"!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:44, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Критикуя -- предлагай.
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 19:46, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ТНД -- твердотельный накопитель данных.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 19:50, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если увижу такое - первая мысль диспансер.
     
     
  • 5.9, Аноним (5), 20:01, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Критикуя -- предлагай. Твой вариант?
     
     
  • 6.12, Stax (ok), 20:23, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ТТНД можно. От ТвердоТельный. Или ТТН.
    Чем это хуже НЖМД?
     
     
  • 7.13, Аноним (5), 20:34, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю.
     
  • 4.14, Аноним (14), 20:38, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ПЗУ же, неучи
     
     
  • 5.15, Аноним (5), 20:46, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЭСППЗУ -- Электрически Стираемое переПрограммируемое Постоянное Запоминающее Устройство
     
  • 3.17, yukra (ok), 22:51, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    HDD и SSD соответственно
     
  • 2.7, Аноним (8), 19:46, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну какой же он православный, если боится проруби?
     
  • 2.16, IRASoldier (?), 21:55, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда я слышу "НЖМД" я всё время почему-то вспоминаю о железных дорогах и наркоматах. Но никак не о хардах.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor